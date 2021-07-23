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Лавров переадресовал вопрос об открытии границ в оперативный штаб
Лавров переадресовал вопрос об открытии границ в оперативный штаб - РИА Новости, 23.07.2021
Лавров переадресовал вопрос об открытии границ в оперативный штаб
Вопрос открытия границ зависит не от министерства иностранных дел, для этого есть оперативный штаб, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:11
2021-07-23T12:11
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вопрос открытия границ зависит не от министерства иностранных дел, для этого есть оперативный штаб, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.“Сие зависит не от меня, и не от министерства иностранных дел. Это такая ответственная история, такое ответственное решение, которое должны принимать специалисты. У нас есть и совет под руководством премьер-министра, оперативный штаб под руководством (зампреда правительства) Татьяны Алексеевны Голиковой, которые эти вопросы решают и которые докладывают, конечно же, президенту, который регулярно контролирует работу на этом направлении”, - сказал Лавров в ходе вебинара “Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы”, проходящего на площадке "Единой России", отвечая на вопрос, когда откроются границы, закрытые из-за пандемии.В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, сергей лавров, политика
12:11 23.07.2021
 
Лавров переадресовал вопрос об открытии границ в оперативный штаб

Глава МИД Лавров: вопрос открытия границ зависит не от нас, для этого есть оперативный штаб

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманияном Джайшанкаром
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманияном Джайшанкаром - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вопрос открытия границ зависит не от министерства иностранных дел, для этого есть оперативный штаб, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
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“Сие зависит не от меня, и не от министерства иностранных дел. Это такая ответственная история, такое ответственное решение, которое должны принимать специалисты. У нас есть и совет под руководством премьер-министра, оперативный штаб под руководством (зампреда правительства) Татьяны Алексеевны Голиковой, которые эти вопросы решают и которые докладывают, конечно же, президенту, который регулярно контролирует работу на этом направлении”, - сказал Лавров в ходе вебинара “Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы”, проходящего на площадке "Единой России", отвечая на вопрос, когда откроются границы, закрытые из-за пандемии.
В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.
 
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