https://ria.ru/20210723/granitsy-1742519667.html

Лавров переадресовал вопрос об открытии границ в оперативный штаб

Лавров переадресовал вопрос об открытии границ в оперативный штаб - РИА Новости, 23.07.2021

Лавров переадресовал вопрос об открытии границ в оперативный штаб

Вопрос открытия границ зависит не от министерства иностранных дел, для этого есть оперативный штаб, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:11

2021-07-23T12:11

2021-07-23T12:11

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политика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вопрос открытия границ зависит не от министерства иностранных дел, для этого есть оперативный штаб, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.“Сие зависит не от меня, и не от министерства иностранных дел. Это такая ответственная история, такое ответственное решение, которое должны принимать специалисты. У нас есть и совет под руководством премьер-министра, оперативный штаб под руководством (зампреда правительства) Татьяны Алексеевны Голиковой, которые эти вопросы решают и которые докладывают, конечно же, президенту, который регулярно контролирует работу на этом направлении”, - сказал Лавров в ходе вебинара “Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы”, проходящего на площадке "Единой России", отвечая на вопрос, когда откроются границы, закрытые из-за пандемии.В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.

https://ria.ru/20210708/egipet-1740471435.html

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, сергей лавров, политика