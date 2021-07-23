Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/geroin-1742548281.html
На Украине изъяли почти 370 килограммов героина, прибывшего из Турции
На Украине изъяли почти 370 килограммов героина, прибывшего из Турции - РИА Новости, 23.07.2021
На Украине изъяли почти 370 килограммов героина, прибывшего из Турции
Украинские правоохранители изъяли почти 370 килограммов героина, прибывшего из Турции в фурах с кирпичом, общая стоимость контрабанды составляет 36,8 миллиона... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:10
2021-07-23T14:10
ирина венедиктова
киев
украина
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568716111_0:0:959:540_1920x0_80_0_0_46f2c1c2ad9181e23ea647a3fd822eba.jpg
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители изъяли почти 370 килограммов героина, прибывшего из Турции в фурах с кирпичом, общая стоимость контрабанды составляет 36,8 миллиона долларов, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова."Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в городе Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там изъяты 1159 брикетов с героином", - сообщила она в Facebook.Организаторов канала контрабанды задержали неподалеку. В ходе проведения осмотра, в двух чемоданах у них было обнаружено и изъято 5 брикетов с 1550 граммами героина."Общий вес изъятого особо опасного наркотического средства - более 368 килограмм, что по ценам черного рынка стоит более 1 миллиарда гривен (36,8 миллиона долларов - ред.)", - добавила она.
https://ria.ru/20210330/narkotiki-1603410108.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568716111_0:0:959:720_1920x0_80_0_0_0cf41070db35c13dc32531e22b3f94f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина венедиктова, киев, украина, происшествия, в мире
14:10 23.07.2021
 
На Украине изъяли почти 370 килограммов героина, прибывшего из Турции

Генпрокурор Украины Венедиктова: в Киеве изъяли почти 370 килограммов героина из Турции

© Фото : страница Ирины Венедиктовой в FacebookИрина Венедиктова
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : страница Ирины Венедиктовой в Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители изъяли почти 370 килограммов героина, прибывшего из Турции в фурах с кирпичом, общая стоимость контрабанды составляет 36,8 миллиона долларов, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
"Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в городе Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там изъяты 1159 брикетов с героином", - сообщила она в Facebook.
Полиция накрыла нарколабораторию под Рязанью
30 марта, 10:44
В Рязанской области изъяли наркотики на полмиллиарда рублей
Организаторов канала контрабанды задержали неподалеку. В ходе проведения осмотра, в двух чемоданах у них было обнаружено и изъято 5 брикетов с 1550 граммами героина.
"Общий вес изъятого особо опасного наркотического средства - более 368 килограмм, что по ценам черного рынка стоит более 1 миллиарда гривен (36,8 миллиона долларов - ред.)", - добавила она.
 
Ирина ВенедиктоваКиевУкраинаПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40"Яндекс" устранил сбой
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
15:05В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
15:01Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"
14:58Навальный подал новый иск к колонии
14:57Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве
14:54Москва прошла пик заболеваемости COVID-19, заявил Собянин
14:48Экс-мэр Риги прокомментировал отношения Латвии с Россией и Белоруссией
14:46На юге Челябинской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров
Лента новостейМолния