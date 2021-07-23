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На Украине изъяли почти 370 килограммов героина, прибывшего из Турции
На Украине изъяли почти 370 килограммов героина, прибывшего из Турции - РИА Новости, 23.07.2021
На Украине изъяли почти 370 килограммов героина, прибывшего из Турции
Украинские правоохранители изъяли почти 370 килограммов героина, прибывшего из Турции в фурах с кирпичом, общая стоимость контрабанды составляет 36,8 миллиона... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:10
2021-07-23T14:10
2021-07-23T14:10
ирина венедиктова
киев
украина
происшествия
в мире
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КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители изъяли почти 370 килограммов героина, прибывшего из Турции в фурах с кирпичом, общая стоимость контрабанды составляет 36,8 миллиона долларов, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова."Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в городе Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там изъяты 1159 брикетов с героином", - сообщила она в Facebook.Организаторов канала контрабанды задержали неподалеку. В ходе проведения осмотра, в двух чемоданах у них было обнаружено и изъято 5 брикетов с 1550 граммами героина."Общий вес изъятого особо опасного наркотического средства - более 368 килограмм, что по ценам черного рынка стоит более 1 миллиарда гривен (36,8 миллиона долларов - ред.)", - добавила она.
https://ria.ru/20210330/narkotiki-1603410108.html
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ирина венедиктова, киев, украина, происшествия, в мире
На Украине изъяли почти 370 килограммов героина, прибывшего из Турции
Генпрокурор Украины Венедиктова: в Киеве изъяли почти 370 килограммов героина из Турции