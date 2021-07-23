https://ria.ru/20210723/fizika-1742507216.html

Сборная России обновила рекорд на Международной олимпиаде по физике

Сборная России обновила рекорд на Международной олимпиаде по физике - РИА Новости, 23.07.2021

Сборная России обновила рекорд на Международной олимпиаде по физике

Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике, обновив рекорд прошлого года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:17

2021-07-23T11:17

2021-07-23T11:22

социальный навигатор

сн_образование

россия

образовательный центр "сириус"

физика

сергей кравцов

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152552/19/1525521946_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_633ea4f8cc4786e5f38c5d840d8c8911.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике, обновив рекорд прошлого года, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ."Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике IPhO 2021 (International Physics Olympiad). Таким образом, ребята обновили рекорд выступлений прошлого года, когда каждый участник команды также завоевал золотую медаль", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году соревнования принимал Вильнюсский университет. Однако из-за эпидемиологической ситуации, как и в прошлом году, команды участвовали дистанционно, российская сборная - на базе Московского физико-технического института.РФ представляли: Матвей Князев (Физтех-лицей им. П.Л. Капицы), Николай Кононенко (Школа №57, Москва), Артемий Новиков (Бауманская инженерная школа №1580, Москва), Денис Исмагилов (Физтех-лицей им. П.Л. Капицы), Данила Самоделкин (Школа № 2007 ФМШ, Москва).Команда для участия в Международной олимпиаде по физике формировалась традиционно из тех, кто ярче всего проявил себя на Всероссийской олимпиаде школьников по физике. Дальнейшую подготовку участники вели на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ и квалификационных сборах на базе образовательного центра "Сириус".Олимпиада состоит из двух туров, которые прошли 19 и 21 июля. На них участники продемонстрировали различные навыки в решении теоретических и практических задач по физике. В олимпиаде приняли участие более 450 школьников из 90 стран мира."Спешу поздравить ребят с очень ярким выступлением и очередными уверенными победами. Для каждого из них это большой путь, который, я уверен, ребята только начинают. За этим стоит большая тренерская работа. За плечами руководителей команды не одно поколение талантливых и успешных школьников, их вклад невозможно переоценить, а вместе с ним и всю работу российской системы поддержки и раскрытия талантов в каждом ребенке", - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

https://sn.ria.ru/20210628/olimpiada-1738873909.html

https://ria.ru/20210524/olimpiada-1733708487.html

https://sn.ria.ru/20210622/olimpiada-1738042846.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, образовательный центр "сириус", физика, сергей кравцов, образование - общество, общество