11:17 23.07.2021 (обновлено: 11:22 23.07.2021)
Сборная России обновила рекорд на Международной олимпиаде по физике
Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике
© Фото : пресс-служба Минобрнауки РоссииУчастники сборной команды России по физике на 49-й Международной физической олимпиаде в Португалии. 28 июля 2018
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике, обновив рекорд прошлого года, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.
"Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике IPhO 2021 (International Physics Olympiad). Таким образом, ребята обновили рекорд выступлений прошлого года, когда каждый участник команды также завоевал золотую медаль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году соревнования принимал Вильнюсский университет. Однако из-за эпидемиологической ситуации, как и в прошлом году, команды участвовали дистанционно, российская сборная - на базе Московского физико-технического института.
РФ представляли: Матвей Князев (Физтех-лицей им. П.Л. Капицы), Николай Кононенко (Школа №57, Москва), Артемий Новиков (Бауманская инженерная школа №1580, Москва), Денис Исмагилов (Физтех-лицей им. П.Л. Капицы), Данила Самоделкин (Школа № 2007 ФМШ, Москва).
Команда для участия в Международной олимпиаде по физике формировалась традиционно из тех, кто ярче всего проявил себя на Всероссийской олимпиаде школьников по физике. Дальнейшую подготовку участники вели на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ и квалификационных сборах на базе образовательного центра "Сириус".
Олимпиада состоит из двух туров, которые прошли 19 и 21 июля. На них участники продемонстрировали различные навыки в решении теоретических и практических задач по физике. В олимпиаде приняли участие более 450 школьников из 90 стран мира.
"Спешу поздравить ребят с очень ярким выступлением и очередными уверенными победами. Для каждого из них это большой путь, который, я уверен, ребята только начинают. За этим стоит большая тренерская работа. За плечами руководителей команды не одно поколение талантливых и успешных школьников, их вклад невозможно переоценить, а вместе с ним и всю работу российской системы поддержки и раскрытия талантов в каждом ребенке", - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.