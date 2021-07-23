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Каждый второй потерял деньги. Как россияне хорошо зарабатывают с риском

Каждый второй потерял деньги. Как россияне хорошо зарабатывают с риском - РИА Новости, 23.07.2021

Каждый второй потерял деньги. Как россияне хорошо зарабатывают с риском

Россияне вкладывают средства в ценные бумаги, с каждым днем на бирже все больше частных инвесторов. Львиная доля — бывшие клиенты банков, закрывшие счета после... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T08:00

2021-07-23T08:00

2021-07-23T12:22

россия

акции

инвестиции

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Россияне вкладывают средства в ценные бумаги, с каждым днем на бирже все больше частных инвесторов. Львиная доля — бывшие клиенты банков, закрывшие счета после падения ставок. За первое полугодие приток средств физических лиц на фондовый рынок превысил 455 миллиардов рублей. Причем если ранее предпочитали акции иностранных компаний, то теперь — отечественных. Куда стоит инвестировать — разбиралось РИА Новости.С верой в российские компанииВо втором квартале охотнее покупают бумаги резидентов: по сравнению с первым, вложения выросли в два с половиной раза, до 130 миллиардов рублей. А популярность иностранных эмитентов упала в четыре с половиной раза, до 41 миллиарда.Тренд поменялся весной, когда стало известно о предстоящей в июне личной встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Видимо, люди рассчитывали на восстановление экономического сотрудничества и ослабление антироссийских санкций. В апреле акции отечественных компаний приобрели на 72 миллиарда рублей.Помимо геополитики, наш фондовый рынок поддержала нефть. Во втором квартале цена марки Brent обновила максимум за два с половиной года: с января по июнь котировки взлетели с 50,8 доллара за баррель до 74,4.А черное золото помогло рублю. Национальная валюта укрепилась на четыре процента. Физические лица принялись вкладывать в акции нефтегазовых компаний. Интерес подогрел и сезон выплат дивидендов.Но эти факторы временные. В следующие шесть месяцев распределение средств выравняется, считает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Как предупреждает ЦБ, бум на ценные бумаги российских эмитентов может несколько увеличить их волатильность."Частные инвесторы подвержены влиянию новостей. Покупают финансовые инструменты так же быстро, как и продают, провоцируя то рост, то падение", — поясняет Антон Гринштейн, эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton.Поэтому не стоит зацикливаться на определенном секторе. "Не кладите все яйца в одну корзину. Диверсифицируйте. Например, обратите внимание на ПАО "Полюс", которое в прошлом году стало мировым лидером по запасам золота. К тому же месторождение Сухой Лог в 2027-м обещает удвоить выручку компании. Присмотритесь к Сбербанку: за полгода у них — 80 процентов прибыли всего 2020-го", — перечисляет Даниил Болотских, главный аналитик инвестиционной компании "Фондовый капитал".Хорошие показатели также у компаний фармацевтического сектора, ретейла. Спрос на их продукцию значительно вырос.Впрочем, физические лица не забывают и об иностранных эмитентах. Активно инвестируют в высокотехнологичные активы — космические, фармацевтические, биотехнологические, исследовательские, IT.Однако финансовый результат такого бизнеса непредсказуем. Как можно потерять деньги, ЦБ наглядно показал на примере Virgin Galactic. Покупать ее акции россияне начали еще в феврале. Цены стремительно пошли вверх, когда 22 мая мир облетело известие об успешном полете космического корабля компании. Наши частные инвесторы получили прибыль.Двадцать пятого июня Virgin Galactic разрешили отправлять в космос пассажиров и на ее бумаги приходилось почти 60 процентов сделок. За весь месяц — 24. Акции дорожали и после успешного суборбитального полета основателя компании Ричарда Бренсона, состоявшегося 11 июля. Но в тот же день упали на 22 процента — из-за сообщения о дополнительной эмиссии."Риски инвестиций в высокотехнологичные компании объясняются их переоцененностью. Там ожидают не стабильных дивидендных выплат, а быстрого расширения, даже в ущерб прибыльности. Такие акции у всех на слуху, курс сильно завышен. Как только происходит что-то, ставящее под сомнение перспективы роста, цена падает. Высокая волатильность", — говорит Антон Гринштейн.Опасения аналитиков и ЦБ небеспочвенны. Стремление заработать на бирже порой влетает в копеечку. Согласно данным "Investing.com Россия", каждый второй частный инвестор хотя бы раз терял деньги. Чаще всего — те, кто вкладывал в акции, — 72 процента. В валюту — 19, золото и драгоценные металлы — 15, криптовалюту — 15. Меньше всего подводили биржевые фонды — Exchange Traded Funds, в них разочаровались лишь шесть процентов опрошенных. В ПИФах — пять, в облигациях — четыре и в ОФЗ — два.В десяти процентах случаев потери составили от 300 до 500 тысяч рублей. В семи — до миллиона. В восьми — свыше миллиона.В финансовых неудачах розничные инвесторы винят геополитические факторы, внутренние проблемы бизнеса и коронавирус.На фондовом рынке заработали 42 процента опрошенных. Большинство регулярно читают новости и следят за информацией о компаниях, чьи акции купили. Некоторые заглядывают в блоги профессиональных инвесторов. Шестнадцать процентов уверены, что обвал невозможно предсказать, и не принимают никаких мер.Новые возможностиВ последние полтора года на российском фондовом рынке невероятный наплыв. В 2020-м туда пришли почти десять миллионов человек, или 12 процентов экономически активного населения.Продолжали вкладывать в ценные бумаги и в 2021-м. В январе — феврале Московская биржа насчитала рекордные полтора миллиона новых клиентов. Не отстает и Санкт-Петербургская, на которой в основном торгуются иностранные ценные бумаги. В феврале она обогнала Мосбиржу по объему операций с акциями на 26 процентов.Бум обеспечили низкие ставки по депозитам и возможность быстро открыть счет через мобильное приложение.За первые пять месяцев 2021-го приток средств физических лиц составил 456 миллиардов рублей. Из них 412 миллиардов, по данным Мосбиржи и Санкт-Петербургской биржи, — это вложения в акции. Для сравнения: за весь прошлый год — 503 миллиарда.Поэтому переориентация на акции иностранных компаний неизбежна, считает Даниил Болотских. Розничные инвесторы ищут новые возможности для вложений. "Мосбиржа размещает бумаги нерезидентов и планирует до конца года увеличить их количество до 500 штук. Но этого все равно мало по сравнению с Санкт-Петербургской биржей, у которой уже более 1800. Ожидается рост до пяти тысяч", — отмечает собеседник агентства.Между тем Банк России планирует отменить лимит на размещение российских акций за рубежом. Ограничивали для того, чтобы снизить отток средств с отечественного на иностранные рынки.Это важный сигнал, считают аналитики. Российские площадки достигли уровня, когда нет необходимости искусственно препятствовать уходу эмитентов за рубеж. Наш рынок конкурентоспособен.Более того, в условиях восстановления экономики после пандемии резидентам нужны средства. Зарубежные финансовые рынки принесут дополнительные инвестиции. "Отечественные компании смогут увеличить оборот и ликвидность акций, появится возможность привлекать активы для развития бизнеса", — подчеркивает Арсений Волынов, эксперт по управлению благосостоянием.Прежние эмитенты расширят выпуск ценных бумаг, придут новые. Причем как на российские, так и на зарубежные площадки.Наверное, ЦБ надо было раньше пойти на это. Но регулятор решил подстраховаться, учитывая непредсказуемость конъюнктуры и наполняемости рынка в пандемию.

https://ria.ru/20210715/kosmos-1741312189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, акции, инвестиции, московская биржа, экономика