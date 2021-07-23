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Прокуратура обжаловала приговор блогеру Билу по делу о ДТП в Москве
Прокуратура обжаловала приговор блогеру Билу по делу о ДТП в Москве - РИА Новости, 23.07.2021
Прокуратура обжаловала приговор блогеру Билу по делу о ДТП в Москве
Прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) за громкое ДТП в центре Москвы как "чрезмерно мягкий", говорится в... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:41
2021-07-23T13:51
садовое кольцо (москва)
эдвард бил (блогер)
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) за громкое ДТП в центре Москвы как "чрезмерно мягкий", говорится в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы. Наказание блогера сводится к тому, что ему два года нельзя будет без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать. Кроме того, его на три года лишили водительских прав."Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля. В связи с нарушениями требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного Билю наказания прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе", - говорится в релизе.Между тем прокуратура запрашивала для Биля именно такое наказание, которое и было ему назначено - два года ограничения свободы и лишение водительских прав на три года. Об этом РИА Новости заявляла в ходе процесса пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил на спорткаре Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Бил полностью выплатил компенсацию Артемовой, в связи с чем адвокат потерпевшей направил в Главное следственное управление МВД по Москве, а затем и в суд ходатайство о прекращении дела по примирению сторон, однако ему оба раза отказали.Блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. При этом выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал правила дорожного движения: только с начала года на нем висели более 400 штрафов.
https://ria.ru/20210703/blogery-1739761444.html
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садовое кольцо (москва), эдвард бил (блогер), москва, происшествия
13:41 23.07.2021 (обновлено: 13:51 23.07.2021)
 
Прокуратура обжаловала приговор блогеру Билу по делу о ДТП в Москве

Прокуратура Москвы сочла приговор блогеру Билу "чрезмерно мягким"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил, устроивший крупное ДТП в центре Москвы, у Пресненского районного суда города Москвы
Видеоблогер Эдвард Бил, устроивший крупное ДТП в центре Москвы, у Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) за громкое ДТП в центре Москвы как "чрезмерно мягкий", говорится в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.
В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы. Наказание блогера сводится к тому, что ему два года нельзя будет без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать. Кроме того, его на три года лишили водительских прав.
"Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля. В связи с нарушениями требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного Билю наказания прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе", - говорится в релизе.
Между тем прокуратура запрашивала для Биля именно такое наказание, которое и было ему назначено - два года ограничения свободы и лишение водительских прав на три года. Об этом РИА Новости заявляла в ходе процесса пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.
"Вы меня снимаете, будто я за рулем был": крупное ДТП на Садовом кольце
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

ДТП на Смоленской площади в Москве
1 из 9

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

Сотрудники ДПС и службы эвакуации на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
2 из 9

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

Криминалист работает на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
3 из 9

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
4 из 9

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

ДТП на Смоленской площади в Москве
5 из 9

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
6 из 9

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

ДТП на Смоленской площади в Москве
7 из 9

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

Сотрудники службы эвакуации грузят пострадавший в ДТП автомобиль на Смоленской площади в Москве.
8 из 9

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

ДТП на Смоленской площади в Москве
9 из 9

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
1 из 9

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 9

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
3 из 9

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 9

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
5 из 9

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
6 из 9

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
7 из 9

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
8 из 9

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
9 из 9

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил на спорткаре Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.
Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
Бил полностью выплатил компенсацию Артемовой, в связи с чем адвокат потерпевшей направил в Главное следственное управление МВД по Москве, а затем и в суд ходатайство о прекращении дела по примирению сторон, однако ему оба раза отказали.
Блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. При этом выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал правила дорожного движения: только с начала года на нем висели более 400 штрафов.
Криминалист работает на месте ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 19:37
В столичной ГАИ рассказали, как борются с блогерами-нарушителями
 
Садовое кольцо (Москва)Эдвард Бил (блогер)МоскваПроисшествия
 
 
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