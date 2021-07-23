Прокуратура обжаловала приговор блогеру Билу по делу о ДТП в Москве

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) за громкое ДТП в центре Москвы как "чрезмерно мягкий", говорится в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы. Наказание блогера сводится к тому, что ему два года нельзя будет без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать. Кроме того, его на три года лишили водительских прав."Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля. В связи с нарушениями требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного Билю наказания прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе", - говорится в релизе.Между тем прокуратура запрашивала для Биля именно такое наказание, которое и было ему назначено - два года ограничения свободы и лишение водительских прав на три года. Об этом РИА Новости заявляла в ходе процесса пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил на спорткаре Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Бил полностью выплатил компенсацию Артемовой, в связи с чем адвокат потерпевшей направил в Главное следственное управление МВД по Москве, а затем и в суд ходатайство о прекращении дела по примирению сторон, однако ему оба раза отказали.Блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. При этом выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал правила дорожного движения: только с начала года на нем висели более 400 штрафов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) за громкое ДТП в центре Москвы как "чрезмерно мягкий", говорится в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.
В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы. Наказание блогера сводится к тому, что ему два года нельзя будет без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать. Кроме того, его на три года лишили водительских прав.
"Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля. В связи с нарушениями требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного Билю наказания прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе", - говорится в релизе.
Между тем прокуратура запрашивала для Биля именно такое наказание, которое и было ему назначено - два года ограничения свободы и лишение водительских прав на три года. Об этом РИА Новости заявляла в ходе процесса пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.
На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
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На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
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Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил на спорткаре Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.
Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
Бил полностью выплатил компенсацию Артемовой, в связи с чем адвокат потерпевшей направил в Главное следственное управление МВД по Москве, а затем и в суд ходатайство о прекращении дела по примирению сторон, однако ему оба раза отказали.
Блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. При этом выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал правила дорожного движения: только с начала года на нем висели более 400 штрафов.
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