https://ria.ru/20210722/zyuganov-1742313781.html

Коммунисты готовы выслушать идеи СРЗП после выборов

Коммунисты готовы выслушать идеи СРЗП после выборов - РИА Новости, 22.07.2021

Коммунисты готовы выслушать идеи СРЗП после выборов

КПРФ готова после сентябрьских выборов выслушать идеи партии "Справедливая Россия — За правду", сопредседатель которой Захар Прилепин предложил объединение, а... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T08:18

2021-07-22T08:18

2021-07-22T18:16

выборы в государственную думу

сергей миронов

кпрф

справедливая россия

захар прилепин

геннадий зюганов

политика

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. КПРФ готова после сентябрьских выборов выслушать идеи партии "Справедливая Россия — За правду", сопредседатель которой Захар Прилепин предложил объединение, а сейчас идет политическая борьба, заявил РИА Новости лидер коммунистов Геннадий Зюганов.Ранее Прилепин направил Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после выборов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем — и новой партии. В КПРФ предложение назвали "предвыборным пиаром" на фоне низкого рейтинга партии, тем не менее пообещали обсудить письмо на заседании президиума ЦК. В то же время председатель СРЗП Сергей Миронов заявил, что предложение Прилепина создать после выборов парламентскую коалицию с КПРФ преждевременно и пока бесполезно, но партия открыта к переговорам на эту тему."Если есть хорошие идеи и с чем идти — после того, как выборы состоятся, готовы выслушать. Но сейчас уже идет реальная борьба и конкуренция", — сказал Зюганов РИА Новости, комментируя предложение Прилепина.По его словам, к сентябрьским выборам впервые был сформирован левопатриотический блок."Мы сформировали команду и под это — программу, мы приглашали всех — и Прилепина, и Миронова, всех приглашали. Они пошли своим блоком... А сейчас идет уже выборная большая кампания", — отметил собеседник агентства.Он также указал на то, что в СРЗП несколько сопредседателей и ему неизвестно, что о предложении Прилепина думают остальные.

https://ria.ru/20210721/prilepin-1742298253.html

https://ria.ru/20210721/prilepin-1742199331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы в государственную думу, сергей миронов, кпрф, справедливая россия, захар прилепин, геннадий зюганов, политика