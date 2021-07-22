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Коммунисты готовы выслушать идеи СРЗП после выборов
Коммунисты готовы выслушать идеи СРЗП после выборов - РИА Новости, 22.07.2021
Коммунисты готовы выслушать идеи СРЗП после выборов
КПРФ готова после сентябрьских выборов выслушать идеи партии "Справедливая Россия — За правду", сопредседатель которой Захар Прилепин предложил объединение, а... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T08:18
2021-07-22T18:16
выборы в государственную думу
сергей миронов
кпрф
справедливая россия
захар прилепин
геннадий зюганов
политика
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. КПРФ готова после сентябрьских выборов выслушать идеи партии "Справедливая Россия — За правду", сопредседатель которой Захар Прилепин предложил объединение, а сейчас идет политическая борьба, заявил РИА Новости лидер коммунистов Геннадий Зюганов.Ранее Прилепин направил Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после выборов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем — и новой партии. В КПРФ предложение назвали "предвыборным пиаром" на фоне низкого рейтинга партии, тем не менее пообещали обсудить письмо на заседании президиума ЦК. В то же время председатель СРЗП Сергей Миронов заявил, что предложение Прилепина создать после выборов парламентскую коалицию с КПРФ преждевременно и пока бесполезно, но партия открыта к переговорам на эту тему."Если есть хорошие идеи и с чем идти — после того, как выборы состоятся, готовы выслушать. Но сейчас уже идет реальная борьба и конкуренция", — сказал Зюганов РИА Новости, комментируя предложение Прилепина.По его словам, к сентябрьским выборам впервые был сформирован левопатриотический блок."Мы сформировали команду и под это — программу, мы приглашали всех — и Прилепина, и Миронова, всех приглашали. Они пошли своим блоком... А сейчас идет уже выборная большая кампания", — отметил собеседник агентства.Он также указал на то, что в СРЗП несколько сопредседателей и ему неизвестно, что о предложении Прилепина думают остальные.
https://ria.ru/20210721/prilepin-1742298253.html
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выборы в государственную думу, сергей миронов, кпрф, справедливая россия, захар прилепин, геннадий зюганов, политика
08:18 22.07.2021 (обновлено: 18:16 22.07.2021)
 
Коммунисты готовы выслушать идеи СРЗП после выборов

Глава КПРФ Зюганов: "Справедливую Россию — За правду" готовы слушать после выборов, а пока — борьба

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII съезде КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII съезде КПРФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. КПРФ готова после сентябрьских выборов выслушать идеи партии "Справедливая Россия — За правду", сопредседатель которой Захар Прилепин предложил объединение, а сейчас идет политическая борьба, заявил РИА Новости лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Ранее Прилепин направил Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после выборов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем — и новой партии. В КПРФ предложение назвали "предвыборным пиаром" на фоне низкого рейтинга партии, тем не менее пообещали обсудить письмо на заседании президиума ЦК. В то же время председатель СРЗП Сергей Миронов заявил, что предложение Прилепина создать после выборов парламентскую коалицию с КПРФ преждевременно и пока бесполезно, но партия открыта к переговорам на эту тему.
Съезд партии Справедливая Россия - За правду - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 23:33
Прилепин заявил, что идея объединения эсеров и КПРФ не обсуждалась с АП
"Если есть хорошие идеи и с чем идти — после того, как выборы состоятся, готовы выслушать. Но сейчас уже идет реальная борьба и конкуренция", — сказал Зюганов РИА Новости, комментируя предложение Прилепина.
По его словам, к сентябрьским выборам впервые был сформирован левопатриотический блок.
"Мы сформировали команду и под это — программу, мы приглашали всех — и Прилепина, и Миронова, всех приглашали. Они пошли своим блоком... А сейчас идет уже выборная большая кампания", — отметил собеседник агентства.
Он также указал на то, что в СРЗП несколько сопредседателей и ему неизвестно, что о предложении Прилепина думают остальные.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 13:44
Миронов назвал письмо Прилепина к КПРФ об объединении преждевременным
 
Выборы в Государственную думуСергей МироновКПРФСправедливая РоссияЗахар ПрилепинГеннадий ЗюгановПолитика
 
 
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