08:18 22.07.2021 (обновлено: 18:16 22.07.2021)
Коммунисты готовы выслушать идеи СРЗП после выборов
Глава КПРФ Зюганов: "Справедливую Россию — За правду" готовы слушать после выборов, а пока — борьба
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII съезде КПРФ
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. КПРФ готова после сентябрьских выборов выслушать идеи партии "Справедливая Россия — За правду", сопредседатель которой Захар Прилепин предложил объединение, а сейчас идет политическая борьба, заявил РИА Новости лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Ранее Прилепин направил Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после выборов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем — и новой партии. В КПРФ предложение назвали "предвыборным пиаром" на фоне низкого рейтинга партии, тем не менее пообещали обсудить письмо на заседании президиума ЦК. В то же время председатель СРЗП Сергей Миронов заявил, что предложение Прилепина создать после выборов парламентскую коалицию с КПРФ преждевременно и пока бесполезно, но партия открыта к переговорам на эту тему.
"Если есть хорошие идеи и с чем идти — после того, как выборы состоятся, готовы выслушать. Но сейчас уже идет реальная борьба и конкуренция", — сказал Зюганов РИА Новости, комментируя предложение Прилепина.
По его словам, к сентябрьским выборам впервые был сформирован левопатриотический блок.
"Мы сформировали команду и под это — программу, мы приглашали всех — и Прилепина, и Миронова, всех приглашали. Они пошли своим блоком... А сейчас идет уже выборная большая кампания", — отметил собеседник агентства.
Он также указал на то, что в СРЗП несколько сопредседателей и ему неизвестно, что о предложении Прилепина думают остальные.