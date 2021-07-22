Духовные лидеры мусульман обсудили юбилей принятия ислама Булгарией
© предоставлено пресс-службой ДУМ РТСовместная молитва духовных лидеров ЦДУМ, ДСМР и ДУМ РТ
© предоставлено пресс-службой ДУМ РТ
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Казани состоялась встреча лидеров крупных муфтиятов России - главы Центрального духовного управления мусульман верховного муфтия Талгата Таджуддина, председателя Духовного собрания мусульман России муфтия Альбира Крганова и главы Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) муфтия Камиля Самигуллина, сообщили РИА Новости в ДУМ РТ.
"Встреча трех муфтиев прошла в теплой, дружеской атмосфере. Хазраты в основном говорили об особенностях проведения гаета (праздничных намазов - прим.ред.) в этом году, о подготовке к 1100-летию официального принятия ислама в Волжской Булгарии, о системе исламского образования в России и прочее. Камиль хазрат познакомил муфтиев с последними достижениями ДУМ РТ и приоритетными направлениями развития муфтията, с предварительными итогами празднования Курбан-байрама в Татарстане", - говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и руководству Татарстана подготовить предложения о праздновании в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Поволжье. С предложением достойно отметить этот важный для мусульман праздник 4 ноября в ходе онлайн-встречи Путина с лидерами крупнейших религиозных объединений России выступил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Оргкомитет по подготовке и проведению празднования возглавил Хуснуллин.
Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что республиканский оргкомитет под его руководством уже создан, соответствующий указ подписан, план работы определен. По словам главы республики, предстоящее событие – это не только праздник Татарстана, но и большой российский праздник. Он выразил огромную благодарность президенту России за поддержку празднования этой даты на федеральном уровне и предложил провести мероприятия не только в Татарстане, но и во всех российских регионах, где исповедуется ислам.
Ислам официально был признан на государственном уровне в Волжской Булгарии в 922 году. В память об этом дне в Татарстане с 1989 года проводится праздник "Изге Болгар жыены". Он привлекает десятки тысяч людей со всей страны и множество соотечественников из-за рубежа. С 2005 года праздник проводится при поддержке министерства культуры Татарстана, исполкома Всемирного конгресса татар, Духовного управления мусульман Татарстана и Спасского муниципального района республики.