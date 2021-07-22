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В столице завершилось выдвижение кандидатов на довыборы в Мосгордуму
В столице завершилось выдвижение кандидатов на довыборы в Мосгордуму - РИА Новости, 22.07.2021
В столице завершилось выдвижение кандидатов на довыборы в Мосгордуму
Выдвижение кандидатов на дополнительные выборы в Мосгордуму завершилось в столице. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T18:20
2021-07-22T18:20
россия
московская городская дума
москва
политика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Выдвижение кандидатов на дополнительные выборы в Мосгордуму завершилось в столице.Как сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, выдвижение в Мосгордуму заканчивается в 18.00 22 июля.По последним данным, опубликованным на сайте ЦИК РФ, всего на довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му округам выдвинулись 30 человек. Из них зарегистрированы пять кандидатов. Выдвиженцы практически поровну разделились между двумя округами, с небольшим перевесом идет 37-й округ, по которому выдвигаются 16 человек.Пятнадцать человек идут самовыдвиженцами, остальные - от партий. Своих кандидатов на эти выборы выдвинули "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР," Яблоко", "Коммунисты России", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Зеленая альтернатива", "Новые люди" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".Среди выдвинувшихся кандидатов председатель Общероссийского общественного движения содействия социальной справедливости "Гражданская солидарность", экс-член Общественной палаты РФ Георгий Федоров от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", главный врач детской городской поликлиники №7 Елена Кац от партии "Единая Россия" по 19-му округу, политик Владимир Рыжков от партии "Яблоко", который идет на выборы по 37-му округу. Также среди желающих стать депутатами по 37-му округу два муниципальных депутата Гагаринского округа: глава администрации этого муниципального округа Елена Русакова, которая ранее не прошла в Мосгордуму на выборах в сентябре 2019 года, и депутат совета депутатов этого округа на непостоянной основе Григорий Толкачев, они идут самовыдвиженцами.Довыборы в Мосгордуму пройдут по 37-му и 19-му округу, вакантные места образовались после смерти заместителя председателя думы Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.Одновременно с выборами в Госдуму и довыборами в Мосгордуму в Москве пройдут выборы депутатов совета депутатов муниципального округа Щукино. По последним данным на сайте ЦИК, на эти выборы выдвинулись 20 человек.В этом году Мосгордума приняла закон, согласно которому кандидаты в депутаты смогут собрать 50% подписей в свою поддержку в электронном виде.
https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741407243.html
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россия, московская городская дума, москва, политика
18:20 22.07.2021
 
В столице завершилось выдвижение кандидатов на довыборы в Мосгордуму

ЦИК: всего на довыборы в Мосгордуму выдвинулись 30 человек, из них зарегистрированы пять кандидатов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Выдвижение кандидатов на дополнительные выборы в Мосгордуму завершилось в столице.
Как сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, выдвижение в Мосгордуму заканчивается в 18.00 22 июля.
По последним данным, опубликованным на сайте ЦИК РФ, всего на довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му округам выдвинулись 30 человек. Из них зарегистрированы пять кандидатов. Выдвиженцы практически поровну разделились между двумя округами, с небольшим перевесом идет 37-й округ, по которому выдвигаются 16 человек.
Пятнадцать человек идут самовыдвиженцами, остальные - от партий. Своих кандидатов на эти выборы выдвинули "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР," Яблоко", "Коммунисты России", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Зеленая альтернатива", "Новые люди" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".
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Среди выдвинувшихся кандидатов председатель Общероссийского общественного движения содействия социальной справедливости "Гражданская солидарность", экс-член Общественной палаты РФ Георгий Федоров от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", главный врач детской городской поликлиники №7 Елена Кац от партии "Единая Россия" по 19-му округу, политик Владимир Рыжков от партии "Яблоко", который идет на выборы по 37-му округу. Также среди желающих стать депутатами по 37-му округу два муниципальных депутата Гагаринского округа: глава администрации этого муниципального округа Елена Русакова, которая ранее не прошла в Мосгордуму на выборах в сентябре 2019 года, и депутат совета депутатов этого округа на непостоянной основе Григорий Толкачев, они идут самовыдвиженцами.
Довыборы в Мосгордуму пройдут по 37-му и 19-му округу, вакантные места образовались после смерти заместителя председателя думы Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.
Одновременно с выборами в Госдуму и довыборами в Мосгордуму в Москве пройдут выборы депутатов совета депутатов муниципального округа Щукино. По последним данным на сайте ЦИК, на эти выборы выдвинулись 20 человек.
В этом году Мосгордума приняла закон, согласно которому кандидаты в депутаты смогут собрать 50% подписей в свою поддержку в электронном виде.
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