https://ria.ru/20210722/vybory-1742413123.html

Еще три партии подали в ЦИК списки кандидатов на выборы в Госдуму

Еще три партии подали в ЦИК списки кандидатов на выборы в Госдуму - РИА Новости, 22.07.2021

Еще три партии подали в ЦИК списки кандидатов на выборы в Госдуму

Еще три партии представили в российский Центризбирком документы для регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, в общей сложности их подали... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T17:31

2021-07-22T17:31

2021-07-22T17:31

партия "зеленая альтернатива"

россия

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госдума рф

политика

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Еще три партии представили в российский Центризбирком документы для регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, в общей сложности их подали 11 партий, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко."Три партии представили сегодня в ЦИК документы для регистрации федерального списка кандидатов, это "Зеленая альтернатива", "Партия Роста" и "Партия пенсионеров". В общей сложности у нас сейчас 11 партий подали документы на регистрацию, одна из них, ЛДПР, зарегистрирована", - сказал Шевченко журналистам.По его словам, в пятницу ЦИК планирует рассмотреть вопрос о регистрации список "Коммунистов России", а в субботу - "Справедливой России - За правду" и КПРФ. На следующей неделе планируется регистрация списков "Гражданской платформы", РПСС и "Родины".Подача документов на регистрацию списков партий продлится до 4 августа.Ранее ЦИК РФ заверил список кандидатов от 15 политических партий.Согласно установленному порядку, партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, кандидаты по одномандатным округам подают документы для регистрации в окружные избирательные комиссии. Принять решение о регистрации комиссия должна в течение 10 дней после получения документов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210720/golosovanie-1742015018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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