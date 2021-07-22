Еще три партии подали в ЦИК списки кандидатов на выборы в Госдуму
"Зеленая альтернатива", "Партия Роста" и "Партия пенсионеров" подали в ЦИК списки на выборы в ГД
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Еще три партии представили в российский Центризбирком документы для регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, в общей сложности их подали 11 партий, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.
"Три партии представили сегодня в ЦИК документы для регистрации федерального списка кандидатов, это "Зеленая альтернатива", "Партия Роста" и "Партия пенсионеров". В общей сложности у нас сейчас 11 партий подали документы на регистрацию, одна из них, ЛДПР, зарегистрирована", - сказал Шевченко журналистам.
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По его словам, в пятницу ЦИК планирует рассмотреть вопрос о регистрации список "Коммунистов России", а в субботу - "Справедливой России - За правду" и КПРФ. На следующей неделе планируется регистрация списков "Гражданской платформы", РПСС и "Родины".
Подача документов на регистрацию списков партий продлится до 4 августа.
Ранее ЦИК РФ заверил список кандидатов от 15 политических партий.
Согласно установленному порядку, партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, кандидаты по одномандатным округам подают документы для регистрации в окружные избирательные комиссии. Принять решение о регистрации комиссия должна в течение 10 дней после получения документов.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.