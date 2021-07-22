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В МИД ответили на вопрос о возможной встрече "нормандской четверки" с США
В МИД ответили на вопрос о возможной встрече "нормандской четверки" с США - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД ответили на вопрос о возможной встрече "нормандской четверки" с США
Партнеры России по "нормандской четверке" изучают идею самопровозглашенных ДНР и ЛНР провести совместную встречу стран-участниц с США, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T09:49
2021-07-22T09:49
2021-07-22T10:11
ситуация в днр и лнр
андрей руденко
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Партнеры России по "нормандской четверке" изучают идею самопровозглашенных ДНР и ЛНР провести совместную встречу стран-участниц с США, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Идея Донецка и Луганска провести совместную встречу стран-участниц "нормандской четверки" с представителями ДНР, ЛНР и США действительно есть. Она доведена до сведения наших партнеров по формату. Они ее изучают", - сказал Руденко в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью >>
https://radiosputnik.ria.ru/20210720/donbass-1742069690.html
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ситуация в днр и лнр, андрей руденко, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
09:49 22.07.2021 (обновлено: 10:11 22.07.2021)
В МИД ответили на вопрос о возможной встрече "нормандской четверки" с США
Замглавы МИД Руденко: в "нормандской четверке" изучают идею совместной встречи с ДНР, ЛНР и США