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В МИД ответили на вопрос о возможной встрече "нормандской четверки" с США

В МИД ответили на вопрос о возможной встрече "нормандской четверки" с США - РИА Новости, 22.07.2021

В МИД ответили на вопрос о возможной встрече "нормандской четверки" с США

Партнеры России по "нормандской четверке" изучают идею самопровозглашенных ДНР и ЛНР провести совместную встречу стран-участниц с США, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T09:49

2021-07-22T09:49

2021-07-22T10:11

ситуация в днр и лнр

андрей руденко

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Партнеры России по "нормандской четверке" изучают идею самопровозглашенных ДНР и ЛНР провести совместную встречу стран-участниц с США, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Идея Донецка и Луганска провести совместную встречу стран-участниц "нормандской четверки" с представителями ДНР, ЛНР и США действительно есть. Она доведена до сведения наших партнеров по формату. Они ее изучают", - сказал Руденко в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210720/donbass-1742069690.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

сша

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2021

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ситуация в днр и лнр, андрей руденко, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире