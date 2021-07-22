Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/ucheniya-1742412582.html
В МИД прокомментировали учения в Таджикистане
В МИД прокомментировали учения в Таджикистане - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД прокомментировали учения в Таджикистане
Учения в Таджикистане - это сигнал центральноазиатским партнерам на фоне эскалации в Афганистане: существуют совместные силы, которые будут решать задачу... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:30
2021-07-22T17:31
обострение ситуации в афганистане
россия
андрей руденко
замир кабулов
узбекистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741197115_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_8127b53a24cf81436518004aeca54ec6.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Учения в Таджикистане - это сигнал центральноазиатским партнерам на фоне эскалации в Афганистане: существуют совместные силы, которые будут решать задачу поддержания безопасности, заявил в четверг специальный представитель президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские военные на 201-й базе в республике проводят плановые и внеплановые тактические учения. С 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области Таджикистана также пройдет совместное учение воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана, где российскую сторону представят подразделения 201-й военной базы."События последние в Афганистане, успехи талибов*, конечно, разволновали народ Центральной Азии, который очень прямолинейно воспринимает события, не обращая внимания на такие детали, что талибы*-то занимаются своими внутренними разборками. Да, они берут контроль над теми территориями, которые контролирует правительство, вот и все. Они не собираются и ничего пока не сделали, чтобы пересечь границу. Но у народа, памятующего прежний, 20-летие назад опыт, это волнение возникает", - заявил в свою очередь Кабулов."Поэтому такого рода учения, во-первых, вообще полезны для армии, регулярные учения для выработки взаимодействия и обучения боеготовности. А с другой стороны, посылает сигналы, в первую очередь, населению Центральной Азии, что все в порядке, ребята, силы у нас есть. Да, возможны какие-то тревожные моменты, но для этого у нас существуют вооруженные совместные силы, которые будут решать эту задачу", - подчеркнул он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
https://ria.ru/20210722/afganistan-1742403582.html
россия
узбекистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741197115_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_c0d36c739ece2f729fd57aec1875bb4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение ситуации в афганистане, россия, андрей руденко, замир кабулов, узбекистан, талибан, сша, в мире
17:30 22.07.2021 (обновлено: 17:31 22.07.2021)
 
В МИД прокомментировали учения в Таджикистане

Спецпредставитель президента Кабулов назвал учения в Таджикистане полезными

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов во время интервью
Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов во время интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Учения в Таджикистане - это сигнал центральноазиатским партнерам на фоне эскалации в Афганистане: существуют совместные силы, которые будут решать задачу поддержания безопасности, заявил в четверг специальный представитель президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские военные на 201-й базе в республике проводят плановые и внеплановые тактические учения. С 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области Таджикистана также пройдет совместное учение воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана, где российскую сторону представят подразделения 201-й военной базы.
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:19Инфографика
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
"События последние в Афганистане, успехи талибов*, конечно, разволновали народ Центральной Азии, который очень прямолинейно воспринимает события, не обращая внимания на такие детали, что талибы*-то занимаются своими внутренними разборками. Да, они берут контроль над теми территориями, которые контролирует правительство, вот и все. Они не собираются и ничего пока не сделали, чтобы пересечь границу. Но у народа, памятующего прежний, 20-летие назад опыт, это волнение возникает", - заявил в свою очередь Кабулов.
"Поэтому такого рода учения, во-первых, вообще полезны для армии, регулярные учения для выработки взаимодействия и обучения боеготовности. А с другой стороны, посылает сигналы, в первую очередь, населению Центральной Азии, что все в порядке, ребята, силы у нас есть. Да, возможны какие-то тревожные моменты, но для этого у нас существуют вооруженные совместные силы, которые будут решать эту задачу", - подчеркнул он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Панджшер - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 16:47
Талибы рассказали, каким видят новое правительство Афганистана
 
Обострение ситуации в АфганистанеРоссияАндрей РуденкоЗамир КабуловУзбекистанТалибанСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Перешли на свое: какие компании приносят доход россиянам
07:49Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов Европейской России
07:43В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
Лента новостейМолния