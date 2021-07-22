17:30 22.07.2021 (обновлено: 17:31 22.07.2021)
В МИД прокомментировали учения в Таджикистане
Спецпредставитель президента Кабулов назвал учения в Таджикистане полезными
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов во время интервью
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Учения в Таджикистане - это сигнал центральноазиатским партнерам на фоне эскалации в Афганистане: существуют совместные силы, которые будут решать задачу поддержания безопасности, заявил в четверг специальный представитель президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские военные на 201-й базе в республике проводят плановые и внеплановые тактические учения. С 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области Таджикистана также пройдет совместное учение воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана, где российскую сторону представят подразделения 201-й военной базы.
13 июля, 18:19ИнфографикаАфганистан-2021: какие районы заняли талибы
"События последние в Афганистане, успехи талибов*, конечно, разволновали народ Центральной Азии, который очень прямолинейно воспринимает события, не обращая внимания на такие детали, что талибы*-то занимаются своими внутренними разборками. Да, они берут контроль над теми территориями, которые контролирует правительство, вот и все. Они не собираются и ничего пока не сделали, чтобы пересечь границу. Но у народа, памятующего прежний, 20-летие назад опыт, это волнение возникает", - заявил в свою очередь Кабулов.
"Поэтому такого рода учения, во-первых, вообще полезны для армии, регулярные учения для выработки взаимодействия и обучения боеготовности. А с другой стороны, посылает сигналы, в первую очередь, населению Центральной Азии, что все в порядке, ребята, силы у нас есть. Да, возможны какие-то тревожные моменты, но для этого у нас существуют вооруженные совместные силы, которые будут решать эту задачу", - подчеркнул он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.
* Террористическая организация, запрещенная в России