https://ria.ru/20210722/twitter-1742426901.html
Twitter оштрафовали на 5,5 миллиона рублей
Twitter оштрафовали на 5,5 миллиона рублей - РИА Новости, 22.07.2021
Twitter оштрафовали на 5,5 миллиона рублей
Мировой суд 422-го судебного участка Москвы оштрафовал на 5,5 миллиона рублей Twitter по двум протоколам за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T18:49
2021-07-22T18:49
2021-07-22T18:54
facebook
одноклассники
telegram (приложение)
москва
россия
twitter
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562767_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_1cfabd23bebd911967aa0a7627f4224d.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мировой суд 422-го судебного участка Москвы оштрафовал на 5,5 миллиона рублей Twitter по двум протоколам за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в суде.По состоянию на конец мая Twitter присудили выплатить 27,9 миллиона рублей по административным штрафам.Ранее в четверг суд оштрафовал по той же статье Facebook на 6 миллионов рублей и Telegram на 11 миллионов рублей.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
https://ria.ru/20210722/telegram-1742362599.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562767_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_1af71d2f843088b55714fbe1876dab38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, одноклассники, telegram (приложение), москва, россия, twitter, происшествия
18:49 22.07.2021 (обновлено: 18:54 22.07.2021)
Twitter оштрафовали на 5,5 миллиона рублей
Мировой суд оштрафовал Twitter на 5,5 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента