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Twitter оштрафовали на 5,5 миллиона рублей

Twitter оштрафовали на 5,5 миллиона рублей - РИА Новости, 22.07.2021

Twitter оштрафовали на 5,5 миллиона рублей

Мировой суд 422-го судебного участка Москвы оштрафовал на 5,5 миллиона рублей Twitter по двум протоколам за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T18:49

2021-07-22T18:49

2021-07-22T18:54

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мировой суд 422-го судебного участка Москвы оштрафовал на 5,5 миллиона рублей Twitter по двум протоколам за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в суде.По состоянию на конец мая Twitter присудили выплатить 27,9 миллиона рублей по административным штрафам.Ранее в четверг суд оштрафовал по той же статье Facebook на 6 миллионов рублей и Telegram на 11 миллионов рублей.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.

https://ria.ru/20210722/telegram-1742362599.html

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facebook, одноклассники, telegram (приложение), москва, россия, twitter, происшествия