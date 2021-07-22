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Twitter оштрафовали на 5,5 миллиона рублей
Twitter оштрафовали на 5,5 миллиона рублей - РИА Новости, 22.07.2021
Twitter оштрафовали на 5,5 миллиона рублей
Мировой суд 422-го судебного участка Москвы оштрафовал на 5,5 миллиона рублей Twitter по двум протоколам за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T18:49
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мировой суд 422-го судебного участка Москвы оштрафовал на 5,5 миллиона рублей Twitter по двум протоколам за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в суде.По состоянию на конец мая Twitter присудили выплатить 27,9 миллиона рублей по административным штрафам.Ранее в четверг суд оштрафовал по той же статье Facebook на 6 миллионов рублей и Telegram на 11 миллионов рублей.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
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facebook, одноклассники, telegram (приложение), москва, россия, twitter, происшествия
18:49 22.07.2021 (обновлено: 18:54 22.07.2021)
 
Twitter оштрафовали на 5,5 миллиона рублей

Мировой суд оштрафовал Twitter на 5,5 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мировой суд 422-го судебного участка Москвы оштрафовал на 5,5 миллиона рублей Twitter по двум протоколам за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в суде.
"Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что по аналогичному протоколу он оштрафован на 2,5 миллиона рублей.
По состоянию на конец мая Twitter присудили выплатить 27,9 миллиона рублей по административным штрафам.
Ранее в четверг суд оштрафовал по той же статье Facebook на 6 миллионов рублей и Telegram на 11 миллионов рублей.
Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 13:13
Суд оштрафовал Telegram на 11 миллионов рублей
 
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