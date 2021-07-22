https://ria.ru/20210722/twitter-1742361103.html

Twitter начал тестировать новую функцию

Twitter начал тестировать новую функцию - РИА Новости, 22.07.2021

Twitter начал тестировать новую функцию

Сервис микроблогов Twitter запустил тестирование кнопки оценки комментариев к сообщениям в рамках исследования того, какие ответы пользователи считают... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:06

2021-07-22T13:06

2021-07-22T13:08

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter запустил тестирование кнопки оценки комментариев к сообщениям в рамках исследования того, какие ответы пользователи считают уместными, сообщает поддержка сервиса Twitter Support."Некоторые из вас на (операционной системе – ред.) iOS могут заметить под ответами разные варианты (кнопок - ред.), чтобы поставить им положительную или отрицательную оценку. Мы тестируем эту возможность, чтобы понять, какие виды ответов в беседе вам кажутся релевантными, и поработать над тем, чтобы показывать их чаще", - говорится в сообщении.На изображениях, которые сопровождают сообщение сервиса, видно, что помимо привычных кнопок "перепостить" и "ответить" под ответами у некоторых пользователей появились или стрелочки вверх и вниз или поднятый вверх или опущенный вниз большой палец.Такое "голосование", как отмечает сервис, не меняет порядок комментариев в ветке и пока используется только в рамках исследования. Отрицательные оценки может видеть только пользователь, который их поставил. Сервис подчеркивает, что кнопка для голосования против не соответствует в полной мере функции дизлайка.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20210713/twitter-1741122667.html

калифорния

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple ios, калифорния, сан-франциско, twitter, технологии, в мире