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https://ria.ru/20210722/twitter-1742361103.html
Twitter начал тестировать новую функцию
Twitter начал тестировать новую функцию - РИА Новости, 22.07.2021
Twitter начал тестировать новую функцию
Сервис микроблогов Twitter запустил тестирование кнопки оценки комментариев к сообщениям в рамках исследования того, какие ответы пользователи считают... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:06
2021-07-22T13:08
apple ios
калифорния
сан-франциско
twitter
технологии
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter запустил тестирование кнопки оценки комментариев к сообщениям в рамках исследования того, какие ответы пользователи считают уместными, сообщает поддержка сервиса Twitter Support."Некоторые из вас на (операционной системе – ред.) iOS могут заметить под ответами разные варианты (кнопок - ред.), чтобы поставить им положительную или отрицательную оценку. Мы тестируем эту возможность, чтобы понять, какие виды ответов в беседе вам кажутся релевантными, и поработать над тем, чтобы показывать их чаще", - говорится в сообщении.На изображениях, которые сопровождают сообщение сервиса, видно, что помимо привычных кнопок "перепостить" и "ответить" под ответами у некоторых пользователей появились или стрелочки вверх и вниз или поднятый вверх или опущенный вниз большой палец.Такое "голосование", как отмечает сервис, не меняет порядок комментариев в ветке и пока используется только в рамках исследования. Отрицательные оценки может видеть только пользователь, который их поставил. Сервис подчеркивает, что кнопка для голосования против не соответствует в полной мере функции дизлайка.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20210713/twitter-1741122667.html
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apple ios, калифорния, сан-франциско, twitter, технологии, в мире
13:06 22.07.2021 (обновлено: 13:08 22.07.2021)
 
Twitter начал тестировать новую функцию

Twitter начал тестировать кнопку "дизлайка" для комментариев к сообщениям

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter запустил тестирование кнопки оценки комментариев к сообщениям в рамках исследования того, какие ответы пользователи считают уместными, сообщает поддержка сервиса Twitter Support.
"Некоторые из вас на (операционной системе – ред.) iOS могут заметить под ответами разные варианты (кнопок - ред.), чтобы поставить им положительную или отрицательную оценку. Мы тестируем эту возможность, чтобы понять, какие виды ответов в беседе вам кажутся релевантными, и поработать над тем, чтобы показывать их чаще", - говорится в сообщении.
На изображениях, которые сопровождают сообщение сервиса, видно, что помимо привычных кнопок "перепостить" и "ответить" под ответами у некоторых пользователей появились или стрелочки вверх и вниз или поднятый вверх или опущенный вниз большой палец.
Такое "голосование", как отмечает сервис, не меняет порядок комментариев в ветке и пока используется только в рамках исследования. Отрицательные оценки может видеть только пользователь, который их поставил. Сервис подчеркивает, что кнопка для голосования против не соответствует в полной мере функции дизлайка.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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