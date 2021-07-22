https://ria.ru/20210722/tromboz-1742442214.html

Минздрав рассказал о риске возникновения тромбоза у перенесших COVID-19

Минздрав рассказал о риске возникновения тромбоза у перенесших COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021

Минздрав рассказал о риске возникновения тромбоза у перенесших COVID-19

У 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы в рамках постковидного синдрома, следует из памятки Минздрава для граждан по профилактике... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T20:40

2021-07-22T20:40

2021-07-22T20:40

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. У 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы в рамках постковидного синдрома, следует из памятки Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19."Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20-30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%", - говорится в документе.Отмечается, что есть и другие симптомы, но их проявление встречается реже.Важно своевременно выявить изменения после перенесенной инфекции и предотвратить развитие осложнений, для этого с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация, поясняется в документе.Пройти её можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе необходимо иметь паспорт и полис.

https://ria.ru/20210526/trombozy-1733867046.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество