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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210722/tromboz-1742442214.html
Минздрав рассказал о риске возникновения тромбоза у перенесших COVID-19
Минздрав рассказал о риске возникновения тромбоза у перенесших COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021
Минздрав рассказал о риске возникновения тромбоза у перенесших COVID-19
У 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы в рамках постковидного синдрома, следует из памятки Минздрава для граждан по профилактике... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T20:40
2021-07-22T20:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирусы
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. У 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы в рамках постковидного синдрома, следует из памятки Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19."Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20-30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%", - говорится в документе.Отмечается, что есть и другие симптомы, но их проявление встречается реже.Важно своевременно выявить изменения после перенесенной инфекции и предотвратить развитие осложнений, для этого с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация, поясняется в документе.Пройти её можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе необходимо иметь паспорт и полис.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
20:40 22.07.2021
 
Минздрав рассказал о риске возникновения тромбоза у перенесших COVID-19

Минздрав России: у 20-30 процентов перенесших COVID-19 могут возникать тромбозы

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. У 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы в рамках постковидного синдрома, следует из памятки Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.
"Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20-30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%", - говорится в документе.
Отмечается, что есть и другие симптомы, но их проявление встречается реже.
Важно своевременно выявить изменения после перенесенной инфекции и предотвратить развитие осложнений, для этого с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация, поясняется в документе.
Пройти её можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе необходимо иметь паспорт и полис.
Тромбозы при COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 08:00Наука
"Последствия тяжелейшие". Кому угрожают тромбозы при COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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