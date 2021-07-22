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Суд оштрафовал Telegram на 11 миллионов рублей
Суд оштрафовал Telegram на 11 миллионов рублей - РИА Новости, 22.07.2021
Суд оштрафовал Telegram на 11 миллионов рублей
Мессенджер Telegram оштрафовали на 11 миллионов рублей по трем протоколам о неудалении запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:13
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Мессенджер Telegram оштрафовали на 11 миллионов рублей по трем протоколам о неудалении запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.Решение вынес мировой судья судебного участка № 422. Telegram Messenger Inc. назначили наказание в размере четырех, пяти и двух миллионов рублей.В мае мессенджер по той же статье оштрафовали на пять миллионов рублей, а в июне — на десять.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить санкции за отказ стереть призывы к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. С них взыскали несколько десятков миллионов рублей.По действующему законодательству если интернет-платформа после уведомления от ведомства не ограничила доступ к запрещенной информации, то ее могут наказать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.Меры за отказ стереть информацию с призывами к экстремизму, детской порнографией и способами изготовления наркотиков серьезнее: до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
https://ria.ru/20210713/google-1741036311.html
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facebook, одноклассники, telegram (приложение), twitter, telegram, москва, происшествия
13:13 22.07.2021 (обновлено: 14:09 22.07.2021)
 
Суд оштрафовал Telegram на 11 миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 11 миллионов рублей за неудаление контента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Мессенджер Telegram оштрафовали на 11 миллионов рублей по трем протоколам о неудалении запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.
Решение вынес мировой судья судебного участка № 422. Telegram Messenger Inc. назначили наказание в размере четырех, пяти и двух миллионов рублей.
В мае мессенджер по той же статье оштрафовали на пять миллионов рублей, а в июне — на десять.
Роскомнадзор весной объявил о планах наложить санкции за отказ стереть призывы к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. С них взыскали несколько десятков миллионов рублей.
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По действующему законодательству если интернет-платформа после уведомления от ведомства не ограничила доступ к запрещенной информации, то ее могут наказать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.
Меры за отказ стереть информацию с призывами к экстремизму, детской порнографией и способами изготовления наркотиков серьезнее: до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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