Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210722/strakh-1742301339.html
Медик дала совет, как избавиться от страха перед вакцинацией
Медик дала совет, как избавиться от страха перед вакцинацией - РИА Новости, 22.07.2021
Медик дала совет, как избавиться от страха перед вакцинацией
Страх перед прививкой может спровоцировать после вакцинации психосоматические побочные эффекты. В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, доцент... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T02:15
2021-07-22T02:15
распространение коронавируса
надежда зуйкова
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689062_0:261:3175:2047_1920x0_80_0_0_0d1245fc20d50389f0a5d382c82a2b5c.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Страх перед прививкой может спровоцировать после вакцинации психосоматические побочные эффекты. В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов Надежда Зуйкова рассказала, в чем это может выражаться и как избежать этой проблемы.У людей, которые боятся любых уколов, в том числе прививок, вакцинация может вызвать своеобразную реакцию: человек начинает ощущать симптомы побочных эффектов от введенного препарата, которых в другом случае могло бы и не быть, рассказала специалист.Как объяснила Зуйкова, это своего рода психологическая "реакция протеста": человек сам себя программирует."Известно, что невротический подъем температуры — это 37,2-37,6. Но некоторые явно истероидные натуры могут испытать настолько сильную вегетативную реакцию, что температура поднимется до 39 градусов. Но только на короткое время. Вообще, если человек настроен категорически против прививки, то, конечно, возможны психосоматические реакции", — объяснила доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии.Если человек испытывает стресс в связи с предстоящей прививкой, то ему следует проанализировать ощущения, вспомнить, как организм ранее отзывался на события, связанные с сильным волнением, рекомендовала Зуйкова.Если вы чувствуете, что все-таки не можете справиться с волнением, то можно попить успокоительные: пустырник, валериану, валокордин. Длительность их приема зависит от степени переживаний, но в общем случае можно это делать в течение двух-трех дней до прививки, посоветовала кандидат медицинских наук.
https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742233682.html
https://ria.ru/20210720/vaktsina-1741961232.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689062_299:0:3028:2047_1920x0_80_0_0_d96a6368ab432c6c0c246cae6ac7a8b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
надежда зуйкова, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество
02:15 22.07.2021
 

Медик дала совет, как избавиться от страха перед вакцинацией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди в пункте вакцинации против COVID-19
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Страх перед прививкой может спровоцировать после вакцинации психосоматические побочные эффекты. В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов Надежда Зуйкова рассказала, в чем это может выражаться и как избежать этой проблемы.
У людей, которые боятся любых уколов, в том числе прививок, вакцинация может вызвать своеобразную реакцию: человек начинает ощущать симптомы побочных эффектов от введенного препарата, которых в другом случае могло бы и не быть, рассказала специалист.
Как объяснила Зуйкова, это своего рода психологическая "реакция протеста": человек сам себя программирует.
"Известно, что невротический подъем температуры — это 37,2-37,6. Но некоторые явно истероидные натуры могут испытать настолько сильную вегетативную реакцию, что температура поднимется до 39 градусов. Но только на короткое время. Вообще, если человек настроен категорически против прививки, то, конечно, возможны психосоматические реакции", — объяснила доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии.
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку российским препаратом от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 16:14Распространение коронавируса
Врач сравнил вручение подарков за вакцинацию с поощрением детей
Если человек испытывает стресс в связи с предстоящей прививкой, то ему следует проанализировать ощущения, вспомнить, как организм ранее отзывался на события, связанные с сильным волнением, рекомендовала Зуйкова.
"У каждого взрослого уже есть определенный набор таких реакций: перестанет спать, станет плакать, повысится тревожность, начнутся панические атаки. И можно сказать человеку: если вы сейчас пойдете прививаться с нежеланием и страхом, то у вас может возникнуть психосоматическая реакция. Успокойтесь, подождите, подумайте, подготовьтесь, потому что когда человек чего-то боится, то и увеличивается вероятность, что это произойдет", — отметила Зуйкова.
Если вы чувствуете, что все-таки не можете справиться с волнением, то можно попить успокоительные: пустырник, валериану, валокордин. Длительность их приема зависит от степени переживаний, но в общем случае можно это делать в течение двух-трех дней до прививки, посоветовала кандидат медицинских наук.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 06:22Распространение коронавируса
В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
 
Распространение коронавирусаНадежда ЗуйковаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Против первого замминистра природы и экологии Хакасии завели дело
07:45Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"
07:34Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения COVID-19
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
Лента новостейМолния