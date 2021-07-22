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Медик дала совет, как избавиться от страха перед вакцинацией
Медик дала совет, как избавиться от страха перед вакцинацией - РИА Новости, 22.07.2021
Медик дала совет, как избавиться от страха перед вакцинацией
Страх перед прививкой может спровоцировать после вакцинации психосоматические побочные эффекты. В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, доцент... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T02:15
2021-07-22T02:15
2021-07-22T02:15
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Страх перед прививкой может спровоцировать после вакцинации психосоматические побочные эффекты. В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов Надежда Зуйкова рассказала, в чем это может выражаться и как избежать этой проблемы.У людей, которые боятся любых уколов, в том числе прививок, вакцинация может вызвать своеобразную реакцию: человек начинает ощущать симптомы побочных эффектов от введенного препарата, которых в другом случае могло бы и не быть, рассказала специалист.Как объяснила Зуйкова, это своего рода психологическая "реакция протеста": человек сам себя программирует."Известно, что невротический подъем температуры — это 37,2-37,6. Но некоторые явно истероидные натуры могут испытать настолько сильную вегетативную реакцию, что температура поднимется до 39 градусов. Но только на короткое время. Вообще, если человек настроен категорически против прививки, то, конечно, возможны психосоматические реакции", — объяснила доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии.Если человек испытывает стресс в связи с предстоящей прививкой, то ему следует проанализировать ощущения, вспомнить, как организм ранее отзывался на события, связанные с сильным волнением, рекомендовала Зуйкова.Если вы чувствуете, что все-таки не можете справиться с волнением, то можно попить успокоительные: пустырник, валериану, валокордин. Длительность их приема зависит от степени переживаний, но в общем случае можно это делать в течение двух-трех дней до прививки, посоветовала кандидат медицинских наук.
https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742233682.html
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надежда зуйкова, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Страх перед прививкой
может спровоцировать после вакцинации психосоматические побочные эффекты. В интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов Надежда Зуйкова рассказала, в чем это может выражаться и как избежать этой проблемы.
У людей, которые боятся любых уколов, в том числе прививок, вакцинация может вызвать своеобразную реакцию: человек начинает ощущать симптомы побочных эффектов от введенного препарата, которых в другом случае могло бы и не быть, рассказала специалист.
Как объяснила Зуйкова, это своего рода психологическая "реакция протеста": человек сам себя программирует.
"Известно, что невротический подъем температуры — это 37,2-37,6. Но некоторые явно истероидные натуры могут испытать настолько сильную вегетативную реакцию, что температура поднимется до 39 градусов. Но только на короткое время. Вообще, если человек настроен категорически против прививки, то, конечно, возможны психосоматические реакции", — объяснила доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии.
Если человек испытывает стресс в связи с предстоящей прививкой, то ему следует проанализировать ощущения, вспомнить, как организм ранее отзывался на события, связанные с сильным волнением, рекомендовала Зуйкова.
"У каждого взрослого уже есть определенный набор таких реакций: перестанет спать, станет плакать, повысится тревожность, начнутся панические атаки. И можно сказать человеку: если вы сейчас пойдете прививаться с нежеланием и страхом, то у вас может возникнуть психосоматическая реакция. Успокойтесь, подождите, подумайте, подготовьтесь, потому что когда человек чего-то боится, то и увеличивается вероятность, что это произойдет", — отметила Зуйкова.
Если вы чувствуете, что все-таки не можете справиться с волнением, то можно попить успокоительные: пустырник, валериану, валокордин. Длительность их приема зависит от степени переживаний, но в общем случае можно это делать в течение двух-трех дней до прививки, посоветовала кандидат медицинских наук.