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В МИД прокомментировали идею подключения США к "нормандскому формату"

В МИД прокомментировали идею подключения США к "нормандскому формату" - РИА Новости, 22.07.2021

В МИД прокомментировали идею подключения США к "нормандскому формату"

Предметного обсуждения участия США в переговорах "нормандской четверки" пока не было, заявил в четверг в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:06

2021-07-22T10:06

2021-07-22T10:16

"нормандская четверка"

андрей руденко

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Предметного обсуждения участия США в переговорах "нормандской четверки" пока не было, заявил в четверг в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко."Идея подключения США к "нормандскому формату" не нова. Однако пока предметного обсуждения об участии Вашингтона в переговорах "четверки" не было", - сказал он.С идеей подключения США к формату урегулирования на Украине не раз выступали в Киеве."Полагаю, что украинским властям вместо того, чтобы тратить силы на генерирование все новых творческих идей, следует направить свою энергию на выполнение взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений. Именно от этого зависит продвижение в переговорах по урегулированию внутриукраинского кризиса, а не от количества участников "нормандского формата", - отметил Руденко.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210722/potok-1742258595.html

сша

украина

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"нормандская четверка", андрей руденко, сша, украина, в мире