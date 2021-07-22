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В МИД прокомментировали идею подключения США к "нормандскому формату"
В МИД прокомментировали идею подключения США к "нормандскому формату" - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД прокомментировали идею подключения США к "нормандскому формату"
Предметного обсуждения участия США в переговорах "нормандской четверки" пока не было, заявил в четверг в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:06
2021-07-22T10:16
"нормандская четверка"
андрей руденко
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Предметного обсуждения участия США в переговорах "нормандской четверки" пока не было, заявил в четверг в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко."Идея подключения США к "нормандскому формату" не нова. Однако пока предметного обсуждения об участии Вашингтона в переговорах "четверки" не было", - сказал он.С идеей подключения США к формату урегулирования на Украине не раз выступали в Киеве."Полагаю, что украинским властям вместо того, чтобы тратить силы на генерирование все новых творческих идей, следует направить свою энергию на выполнение взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений. Именно от этого зависит продвижение в переговорах по урегулированию внутриукраинского кризиса, а не от количества участников "нормандского формата", - отметил Руденко.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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"нормандская четверка", андрей руденко, сша, украина, в мире
10:06 22.07.2021 (обновлено: 10:16 22.07.2021)
 
В МИД прокомментировали идею подключения США к "нормандскому формату"

Замглавы МИД Руденко: подключение США к "нормандскому формату" не обсуждалось

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Предметного обсуждения участия США в переговорах "нормандской четверки" пока не было, заявил в четверг в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Идея подключения США к "нормандскому формату" не нова. Однако пока предметного обсуждения об участии Вашингтона в переговорах "четверки" не было", - сказал он.
С идеей подключения США к формату урегулирования на Украине не раз выступали в Киеве.
"Полагаю, что украинским властям вместо того, чтобы тратить силы на генерирование все новых творческих идей, следует направить свою энергию на выполнение взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений. Именно от этого зависит продвижение в переговорах по урегулированию внутриукраинского кризиса, а не от количества участников "нормандского формата", - отметил Руденко.
Читайте полный текст интервью >>
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