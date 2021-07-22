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Шоубиз
https://ria.ru/20210722/spears-1742410332.html
В России вышел документальный фильм о Бритни Спирс
В России вышел документальный фильм о Бритни Спирс - РИА Новости, 22.07.2021
В России вышел документальный фильм о Бритни Спирс
В России на платформе "Смотрим" вышел документальный фильм "Бритни Спирс под прицелом" (Framing Britney Spears), сообщает пресс-служба. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:32
2021-07-22T17:37
новости культуры
майли сайрус
роуз макгоуэн
шоубиз
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знаменитости
пэрис хилтон
бритни спирс
мадонна
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В России на платформе "Смотрим" вышел документальный фильм "Бритни Спирс под прицелом" (Framing Britney Spears), сообщает пресс-служба.The New York Times выпустил собственное расследование. В нем журналисты разбираются в сложных взаимоотношениях семьи популярной певицы 90-х. Лента старается найти ответ на вопрос, как вышло, что 39-летняя поп-звезда не может принимать собственные решения.В 2007 году 26-летняя Бритни Спирс пережила несколько нервных срывов, тяжелый развод и лишилась родительских прав. Год спустя она попала в психиатрическую клинику. Опекуном певицы стал ее отец Джеймс Спирс. Он контролирует финансы, лечение и личную жизнь знаменитости. За опекунство он получает годовое пособие в $130 тысяч. Поклонники звезды и активисты движения #FreeBritney ("Свободу Бритни Спирс"), к которым примкнули Мадонна, Джастин Тимберлейк, Шер, Майли Сайрус, Пэрис Хилтон и Роуз Макгоуэн, уверены: Бритни находится в заложниках у своей семьи и уже несколько лет оставляет в социальных сетях тайные просьбы о помощи. В июне поп-принцесса попросила суд о прекращении опекунства ее отца над ней.
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новости культуры, майли сайрус, роуз макгоуэн, кино и сериалы, знаменитости, пэрис хилтон, бритни спирс, мадонна, джастин тимберлейк
17:32 22.07.2021 (обновлено: 17:37 22.07.2021)
 

В России вышел документальный фильм о Бритни Спирс

© СМОТРИМКадр из документального фильма "Бритни Спирс под прицелом"
Кадр из документального фильма Бритни Спирс под прицелом
© СМОТРИМ
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В России на платформе "Смотрим" вышел документальный фильм "Бритни Спирс под прицелом" (Framing Britney Spears), сообщает пресс-служба.
The New York Times выпустил собственное расследование. В нем журналисты разбираются в сложных взаимоотношениях семьи популярной певицы 90-х. Лента старается найти ответ на вопрос, как вышло, что 39-летняя поп-звезда не может принимать собственные решения.
В 2007 году 26-летняя Бритни Спирс пережила несколько нервных срывов, тяжелый развод и лишилась родительских прав. Год спустя она попала в психиатрическую клинику. Опекуном певицы стал ее отец Джеймс Спирс. Он контролирует финансы, лечение и личную жизнь знаменитости. За опекунство он получает годовое пособие в $130 тысяч.
Поклонники звезды и активисты движения #FreeBritney ("Свободу Бритни Спирс"), к которым примкнули Мадонна, Джастин Тимберлейк, Шер, Майли Сайрус, Пэрис Хилтон и Роуз Макгоуэн, уверены: Бритни находится в заложниках у своей семьи и уже несколько лет оставляет в социальных сетях тайные просьбы о помощи.
В июне поп-принцесса попросила суд о прекращении опекунства ее отца над ней.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 12:54Шоубиз
Сестра Бритни Спирс высказалась по делу об опеке
 
ШоубизНовости культурыМайли СайрусРоуз МакгоуэнКино и сериалыЗнаменитостиПэрис ХилтонБритни СпирсМадоннаДжастин Тимберлейк
 
 
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