https://ria.ru/20210722/rudkovskaya-1742381994.html

Узкомыслящие "мамочки": Рудковская ответила на хейт

Узкомыслящие "мамочки": Рудковская ответила на хейт - РИА Новости, 22.07.2021

Узкомыслящие "мамочки": Рудковская ответила на хейт

Яна Рудковская ответила на критику в свой адрес в Сети. Мнение она выразила в сторис личного Instagram-аккаунта. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T19:18

2021-07-22T19:18

2021-07-22T19:18

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яна рудковская

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Яна Рудковская ответила на критику в свой адрес в Сети. Мнение она выразила в сторис личного Instagram-аккаунта. "Первый раз в жизни закрыла комментарии! Для совершенно узкомыслящих "мамочек" не хочу предоставлять свой пост как платформу для обсуждения меня! Займитесь делами и своими детьми! И хоть иногда читайте тексты!" — заявила продюсер. Комментарии Рудковская закрыла к публикации, в которой разместила видео со съемок для глянцевого журнала. В ролике показано, как она вместе с сыном Арсением позирует перед камерой фотографа. Яна поделилась, что их снимали в течение трех часов с перерывами. За это время, по ее словам, малыш ни разу не заплакал. На площадке постарались создать комфортные для него условия. Рудковская вышла замуж за Евгения Плющенко в сентябре 2009 года. В январе 2013 у них появился сын Александр. В сентябре 2020 от суррогатной матери у супругов родился второй ребенок — мальчик, которого назвали Арсений.На днях продюсер рассказала, сколько заплатила суррогатной матери.

https://ria.ru/20210720/plyuschenko-1742025343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, яна рудковская, евгений плющенко, дети