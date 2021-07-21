https://ria.ru/20210721/rudkovskaya-1742173749.html

Рудковская раскрыла, сколько заплатила суррогатной матери своего ребенка

Рудковская раскрыла, сколько заплатила суррогатной матери своего ребенка - РИА Новости, 21.07.2021

Рудковская раскрыла, сколько заплатила суррогатной матери своего ребенка

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская заплатила суррогатной матери два миллиона рублей за рождение ребенка. Об этом она рассказала в интервью с журналом Vogue. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:38

2021-07-21T11:38

2021-07-21T12:02

шоубиз

яна рудковская

общество

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Телеведущая и продюсер Яна Рудковская заплатила суррогатной матери два миллиона рублей за рождение ребенка. Об этом она рассказала в интервью с журналом Vogue.По ее словам, лично с суррогатной матерью она не встречалась.Рудковская добавила, что решилась прибегнуть к услугам суррогатной матери после двух лет безуспешных попыток забеременеть с помощью ЭКО.Всего у Яны Рудковской четверо детей.

https://ria.ru/20210720/plyuschenko-1742025343.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна рудковская, общество