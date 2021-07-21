https://ria.ru/20210721/rudkovskaya-1742173749.html
Рудковская раскрыла, сколько заплатила суррогатной матери своего ребенка
Рудковская раскрыла, сколько заплатила суррогатной матери своего ребенка - РИА Новости, 21.07.2021
Рудковская раскрыла, сколько заплатила суррогатной матери своего ребенка
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская заплатила суррогатной матери два миллиона рублей за рождение ребенка. Об этом она рассказала в интервью с журналом Vogue. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:38
2021-07-21T11:38
2021-07-21T12:02
шоубиз
яна рудковская
общество
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Телеведущая и продюсер Яна Рудковская заплатила суррогатной матери два миллиона рублей за рождение ребенка. Об этом она рассказала в интервью с журналом Vogue.По ее словам, лично с суррогатной матерью она не встречалась.Рудковская добавила, что решилась прибегнуть к услугам суррогатной матери после двух лет безуспешных попыток забеременеть с помощью ЭКО.Всего у Яны Рудковской четверо детей.
https://ria.ru/20210720/plyuschenko-1742025343.html
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яна рудковская, общество
11:38 21.07.2021 (обновлено: 12:02 21.07.2021)
Рудковская раскрыла, сколько заплатила суррогатной матери своего ребенка
Продюсер Яна Рудковская рассказала, сколько заплатила суррогатной матери своего ребенка