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Шоубиз
https://ria.ru/20210721/rudkovskaya-1742173749.html
Рудковская раскрыла, сколько заплатила суррогатной матери своего ребенка
Рудковская раскрыла, сколько заплатила суррогатной матери своего ребенка - РИА Новости, 21.07.2021
Рудковская раскрыла, сколько заплатила суррогатной матери своего ребенка
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская заплатила суррогатной матери два миллиона рублей за рождение ребенка. Об этом она рассказала в интервью с журналом Vogue. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:38
2021-07-21T12:02
шоубиз
яна рудковская
общество
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Телеведущая и продюсер Яна Рудковская заплатила суррогатной матери два миллиона рублей за рождение ребенка. Об этом она рассказала в интервью с журналом Vogue.По ее словам, лично с суррогатной матерью она не встречалась.Рудковская добавила, что решилась прибегнуть к услугам суррогатной матери после двух лет безуспешных попыток забеременеть с помощью ЭКО.Всего у Яны Рудковской четверо детей.
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яна рудковская, общество
11:38 21.07.2021 (обновлено: 12:02 21.07.2021)
 
Рудковская раскрыла, сколько заплатила суррогатной матери своего ребенка

Продюсер Яна Рудковская рассказала, сколько заплатила суррогатной матери своего ребенка

© Фото : Yana Rudkovskaya/InstagramФото из Instagram Яны Рудковской
Фото из Instagram Яны Рудковской - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : Yana Rudkovskaya/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Телеведущая и продюсер Яна Рудковская заплатила суррогатной матери два миллиона рублей за рождение ребенка. Об этом она рассказала в интервью с журналом Vogue.
По ее словам, лично с суррогатной матерью она не встречалась.
"Сняли ей квартиру в Петербурге, недалеко от клиники, оплачивали все, от анализов до девятипроцентного творога", – поделилась бизнесвумен.
Рудковская добавила, что решилась прибегнуть к услугам суррогатной матери после двух лет безуспешных попыток забеременеть с помощью ЭКО.
Всего у Яны Рудковской четверо детей.
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко перед премьерой официального фильма Игр в Сочи Кольца мира в кинотеатре Москва - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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