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VR-проект РИА Новости стал финалистом European Digital Media Awards
VR-проект РИА Новости стал финалистом European Digital Media Awards - РИА Новости, 22.07.2021
VR-проект РИА Новости стал финалистом European Digital Media Awards
VR-проект РИА Новости "Лунная станция" стал номинантом премии Всемирной газетной и новостной ассоциации European Digital Media Awards в номинации "Лучшее... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T18:07
2021-07-22T18:07
россия
миа "россия сегодня"
риа новости
технологии
новости агентства
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. VR-проект РИА Новости "Лунная станция" стал номинантом премии Всемирной газетной и новостной ассоциации European Digital Media Awards в номинации "Лучшее использование онлайн-видео, включая VR". Это первый проект, разработанный российским СМИ, доступный на платформе Steam, крупнейшем агрегаторе онлайн-игр и программ. Также VR-проект доступен в App Store для iOS или Google Play для Android.Проект переведен на английский и доступен для просмотра в шлемах виртуальной реальности Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift пользователям со всего мира. В новой версии VR-реконструкции, выпущенной в 2021 году, стало доступно управление с помощью контроллеров, а мобильность игрока стала значительно выше за счет возможности отслеживания положения игрока в реальном пространстве."Лунная станция" — это основанный на экспертных интервью и документах VR-прогноз того, как, возможно, будет выглядеть первая международная лунная станция в 2038 году. Пользователь становится космонавтом, может выйти на поверхность Луны, управлять ровером, провести анализ грунта, развернуть солнечные батареи. Проект был изначально разработан для мобильной версии, которая доступна в приложение РИА.Lab.Steam — онлайн-сервис распространения компьютерных игр и программ. Кроме того, Steam обеспечивает защиту авторских прав владельцев контента, дает доступ к играм многопользовательским играм, поддерживает и потоковое вещание. На платформе поддерживается социальная сеть для игроков, а каждый разработчик может организовать собственное комьюнити. Программный клиент Steam обеспечивает регулярное обновление игр, облачные сохранения, текстовую и голосовую связь между игроками."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, ТОК, КОТ. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
https://ria.ru/20210512/konkurs-1731956388.html
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россия, миа "россия сегодня", риа новости, технологии, новости агентства
18:07 22.07.2021
 

VR-проект РИА Новости стал финалистом European Digital Media Awards

© РИА НовостиПроект "Лунная станция"
Проект Лунная станция - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. VR-проект РИА Новости "Лунная станция" стал номинантом премии Всемирной газетной и новостной ассоциации European Digital Media Awards в номинации "Лучшее использование онлайн-видео, включая VR". Это первый проект, разработанный российским СМИ, доступный на платформе Steam, крупнейшем агрегаторе онлайн-игр и программ. Также VR-проект доступен в App Store для iOS или Google Play для Android.
Проект переведен на английский и доступен для просмотра в шлемах виртуальной реальности Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift пользователям со всего мира. В новой версии VR-реконструкции, выпущенной в 2021 году, стало доступно управление с помощью контроллеров, а мобильность игрока стала значительно выше за счет возможности отслеживания положения игрока в реальном пространстве.
Проект Лунная станция - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 14:40
VR-проект РИА Новости вышел в финал конкурса Digiday Media Awards
"Лунная станция" — это основанный на экспертных интервью и документах VR-прогноз того, как, возможно, будет выглядеть первая международная лунная станция в 2038 году. Пользователь становится космонавтом, может выйти на поверхность Луны, управлять ровером, провести анализ грунта, развернуть солнечные батареи. Проект был изначально разработан для мобильной версии, которая доступна в приложение РИА.Lab.
Steam — онлайн-сервис распространения компьютерных игр и программ. Кроме того, Steam обеспечивает защиту авторских прав владельцев контента, дает доступ к играм многопользовательским играм, поддерживает и потоковое вещание. На платформе поддерживается социальная сеть для игроков, а каждый разработчик может организовать собственное комьюнити. Программный клиент Steam обеспечивает регулярное обновление игр, облачные сохранения, текстовую и голосовую связь между игроками.
© РИА НовостиПроект "Лунная станция"
Проект Лунная станция
1 из 3
Проект "Лунная станция"
© РИА Новости
© РИА НовостиПроект "Лунная станция"
Проект Лунная станция
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© РИА НовостиПроект "Лунная станция"
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Проект "Лунная станция"
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Проект "Лунная станция"
© РИА Новости
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Проект "Лунная станция"
© РИА Новости
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Проект "Лунная станция"
© РИА Новости
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, ТОК, КОТ. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
Игрок сборной США Коби Брайант - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 12:50
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