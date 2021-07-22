https://ria.ru/20210722/premiya-1742420302.html

VR-проект РИА Новости стал финалистом European Digital Media Awards

VR-проект РИА Новости стал финалистом European Digital Media Awards - РИА Новости, 22.07.2021

VR-проект РИА Новости стал финалистом European Digital Media Awards

VR-проект РИА Новости "Лунная станция" стал номинантом премии Всемирной газетной и новостной ассоциации European Digital Media Awards в номинации "Лучшее... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T18:07

2021-07-22T18:07

2021-07-22T18:07

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. VR-проект РИА Новости "Лунная станция" стал номинантом премии Всемирной газетной и новостной ассоциации European Digital Media Awards в номинации "Лучшее использование онлайн-видео, включая VR". Это первый проект, разработанный российским СМИ, доступный на платформе Steam, крупнейшем агрегаторе онлайн-игр и программ. Также VR-проект доступен в App Store для iOS или Google Play для Android.Проект переведен на английский и доступен для просмотра в шлемах виртуальной реальности Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift пользователям со всего мира. В новой версии VR-реконструкции, выпущенной в 2021 году, стало доступно управление с помощью контроллеров, а мобильность игрока стала значительно выше за счет возможности отслеживания положения игрока в реальном пространстве."Лунная станция" — это основанный на экспертных интервью и документах VR-прогноз того, как, возможно, будет выглядеть первая международная лунная станция в 2038 году. Пользователь становится космонавтом, может выйти на поверхность Луны, управлять ровером, провести анализ грунта, развернуть солнечные батареи. Проект был изначально разработан для мобильной версии, которая доступна в приложение РИА.Lab.Steam — онлайн-сервис распространения компьютерных игр и программ. Кроме того, Steam обеспечивает защиту авторских прав владельцев контента, дает доступ к играм многопользовательским играм, поддерживает и потоковое вещание. На платформе поддерживается социальная сеть для игроков, а каждый разработчик может организовать собственное комьюнити. Программный клиент Steam обеспечивает регулярное обновление игр, облачные сохранения, текстовую и голосовую связь между игроками."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, ТОК, КОТ. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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