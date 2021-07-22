VR-проект РИА Новости стал финалистом European Digital Media Awards
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. VR-проект РИА Новости "Лунная станция" стал номинантом премии Всемирной газетной и новостной ассоциации European Digital Media Awards в номинации "Лучшее использование онлайн-видео, включая VR". Это первый проект, разработанный российским СМИ, доступный на платформе Steam, крупнейшем агрегаторе онлайн-игр и программ. Также VR-проект доступен в App Store для iOS или Google Play для Android.
Проект переведен на английский и доступен для просмотра в шлемах виртуальной реальности Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift пользователям со всего мира. В новой версии VR-реконструкции, выпущенной в 2021 году, стало доступно управление с помощью контроллеров, а мобильность игрока стала значительно выше за счет возможности отслеживания положения игрока в реальном пространстве.
"Лунная станция" — это основанный на экспертных интервью и документах VR-прогноз того, как, возможно, будет выглядеть первая международная лунная станция в 2038 году. Пользователь становится космонавтом, может выйти на поверхность Луны, управлять ровером, провести анализ грунта, развернуть солнечные батареи. Проект был изначально разработан для мобильной версии, которая доступна в приложение РИА.Lab.
Steam — онлайн-сервис распространения компьютерных игр и программ. Кроме того, Steam обеспечивает защиту авторских прав владельцев контента, дает доступ к играм многопользовательским играм, поддерживает и потоковое вещание. На платформе поддерживается социальная сеть для игроков, а каждый разработчик может организовать собственное комьюнити. Программный клиент Steam обеспечивает регулярное обновление игр, облачные сохранения, текстовую и голосовую связь между игроками.
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