https://ria.ru/20210722/natali-1742404868.html
Умер первый продюсер певицы Натали
Умер первый продюсер певицы Натали - РИА Новости, 22.07.2021
Умер первый продюсер певицы Натали
Умер первый продюсер певицы Натали Валерий Иванов. Об этом сообщил музыкант Алексей Ростов. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:55
2021-07-22T16:55
2021-07-22T17:03
шоубиз
натали (певица)
знаменитости
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Умер первый продюсер певицы Натали Валерий Иванов. Об этом сообщил музыкант Алексей Ростов. У него был диагностирован коронавирус. По словам Ростова, продюсер "скончался от последствий Covid-19 в одной из московских больниц"."Говоря о Валере Иванове, необходимо отметить его редкие человеческие качества — кристальную честность и порядочность, что во все времена было огромной редкостью в мире под названием "шоу-бизнес". Это невероятно тяжелая утрата... Прощай, друг!" — пишет Ростов. Иванов умер в возрасте 59 лет. 29 июня стало известно, что ушел из жизни режиссер и клипмейкер Вадим Шатров. У него тоже был коронавирус.
https://ria.ru/20210629/maksim-1739062476.html
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натали (певица), знаменитости