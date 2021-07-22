https://ria.ru/20210722/natali-1742404868.html

Умер первый продюсер певицы Натали

Умер первый продюсер певицы Натали - РИА Новости, 22.07.2021

Умер первый продюсер певицы Натали

Умер первый продюсер певицы Натали Валерий Иванов. Об этом сообщил музыкант Алексей Ростов. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:55

2021-07-22T16:55

2021-07-22T17:03

шоубиз

натали (певица)

знаменитости

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Умер первый продюсер певицы Натали Валерий Иванов. Об этом сообщил музыкант Алексей Ростов. У него был диагностирован коронавирус. По словам Ростова, продюсер "скончался от последствий Covid-19 в одной из московских больниц"."Говоря о Валере Иванове, необходимо отметить его редкие человеческие качества — кристальную честность и порядочность, что во все времена было огромной редкостью в мире под названием "шоу-бизнес". Это невероятно тяжелая утрата... Прощай, друг!" — пишет Ростов. Иванов умер в возрасте 59 лет. 29 июня стало известно, что ушел из жизни режиссер и клипмейкер Вадим Шатров. У него тоже был коронавирус.

https://ria.ru/20210629/maksim-1739062476.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

натали (певица), знаменитости