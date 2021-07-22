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Шоубиз
https://ria.ru/20210722/natali-1742404868.html
Умер первый продюсер певицы Натали
Умер первый продюсер певицы Натали - РИА Новости, 22.07.2021
Умер первый продюсер певицы Натали
Умер первый продюсер певицы Натали Валерий Иванов. Об этом сообщил музыкант Алексей Ростов. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:55
2021-07-22T17:03
шоубиз
натали (певица)
знаменитости
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Умер первый продюсер певицы Натали Валерий Иванов. Об этом сообщил музыкант Алексей Ростов. У него был диагностирован коронавирус. По словам Ростова, продюсер "скончался от последствий Covid-19 в одной из московских больниц"."Говоря о Валере Иванове, необходимо отметить его редкие человеческие качества — кристальную честность и порядочность, что во все времена было огромной редкостью в мире под названием "шоу-бизнес". Это невероятно тяжелая утрата... Прощай, друг!" — пишет Ростов. Иванов умер в возрасте 59 лет. 29 июня стало известно, что ушел из жизни режиссер и клипмейкер Вадим Шатров. У него тоже был коронавирус.
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натали (певица), знаменитости
16:55 22.07.2021 (обновлено: 17:03 22.07.2021)
 

Умер первый продюсер певицы Натали

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле
Медицинские работники на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Умер первый продюсер певицы Натали Валерий Иванов. Об этом сообщил музыкант Алексей Ростов.
У него был диагностирован коронавирус. По словам Ростова, продюсер "скончался от последствий Covid-19 в одной из московских больниц".
"Говоря о Валере Иванове, необходимо отметить его редкие человеческие качества — кристальную честность и порядочность, что во все времена было огромной редкостью в мире под названием "шоу-бизнес". Это невероятно тяжелая утрата... Прощай, друг!" — пишет Ростов.
Иванов умер в возрасте 59 лет.
29 июня стало известно, что ушел из жизни режиссер и клипмейкер Вадим Шатров. У него тоже был коронавирус.
Вадим Шатров - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 15:44Шоубиз
Режиссер клипов МакSим умер от коронавируса
 
ШоубизНатали (певица)Знаменитости
 
 
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