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День защитников неба Москвы

День защитников неба Москвы - РИА Новости, 22.07.2021

День защитников неба Москвы

22 июля отмечается День защитников неба Москвы, установленный в память успешного отражения первого вражеского авианалета на столицу в ходе Великой Отечественной РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T00:38

2021-07-22T00:38

2021-07-22T00:38

великая отечественная война (1941-1945)

москва

справки

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22 июля отмечается День защитников неба Москвы, установленный в память успешного отражения первого вражеского авианалета на столицу в ходе Великой Отечественной войны, осуществленного 22 июля 1941 года. Идея отмечать годовщину первого авианалета на Москву принадлежала народному артисту СССР Юрию Никулину, который в годы войны был сержантом войск противовоздушной обороны (ПВО). С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) германское командование вынашивало планы разрушения столицы СССР, в том числе путем бомбардировок с воздуха. После захвата большей части Белоруссии и Прибалтики у немецко-фашистских войск появилась возможность приступить к планированию воздушных налетов на Москву. 14 июля 1941 года лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в очередной раз заявил о необходимости бомбардировки советской столицы, "чтобы нанести удар по центру большевистского сопротивления и воспрепятствовать организованной эвакуации русского правительственного аппарата". В утвержденной им директиве от 19 июля того же года "О дальнейшем ведении войны на Востоке" ставилась задача "по возможности быстрее начать силами 2-го воздушного флота, временно усиленного бомбардировочной авиацией с Запада, воздушные налеты на Москву". Здесь же говорилось, что ее бомбардировка должна стать "возмездием за налеты русской авиации на Бухарест (Румыния) и Хельсинки (Финляндия)". Чтобы успешно выполнить стратегически важную задачу, из Бельгии и Франции было дополнительно переброшено свыше сотни бомбардировщиков. В составе 2-го воздушного флота германских военно-воздушных сил сформировали специальную группу из более чем трехсот тяжелых бомбардировщиков типа Heinkel He 111, Junkers Ju 88А и Dornier Do.215B, а в советский тыл забрасывали группы с радиоприемниками и радиомаяками, чтобы заранее обозначить направления полета на Москву. Руководство СССР прекрасно понимало, что у германской авиации богатый опыт бомбардировки крупных европейских городов, поэтому разрабатывать план по их отражению стали с начала июля 1941 года. Истребители должны были встречать немецкие самолеты в 200-300 километрах от Москвы, не давая им раскрыть места расположения частей противовоздушной обороны города и аэростатов воздушного заграждения.В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) от 9 июля 1941 года на обороне Москвы задействовались 602 истребителя, половина из которых были самолетами нового типа, 796 зенитных орудия среднего калибра (85-миллиметровые и 76-миллиметровые), 248 зенитных орудий 37-миллиметрового калибра, более 330 зенитных пулеметов, 918 зенитных прожекторов, 124 аэростата заграждения и шесть радиолокационных станций обнаружения воздушных целей. Они объединялись в составе 1-го корпуса ПВО и 6-го истребительного авиакорпуса.В столице было создано мощное прикрытие стратегически важных объектов, в том числе Кремля, вокзалов и электростанций вокруг центра Москвы, а вдоль ее западной и южной окраин аэростатными частями – зоны воздушного заграждения. Незадолго до первого налета на Москву в городе провели командную штабную игру, чтобы выработать верную стратегию действий в условиях налета, а Кремль, Моссовет и другие важные объекты замаскировали под обычные дома.Для ликвидации последствий бомбардировок создавалась и местная система противовоздушной обороны (МПВО). Ее общая численность достигала 650 тысяч человек, три четверти составляли женщины. Не было ни единого предприятия, учреждения, учебного заведения или жилого дома, где не имелось бы своего отряда бойцов ПВО. В Москве и Московской области с начала войны была введена полная светомаскировка: отключали уличное освещение и световую рекламу, все окна подлежали затемнению.Первый налет на Москву состоялся в ночь с 21 на 22 июля 1941 года. Немцы хорошо подготовились к нему. В каждой группе был самолет-лидер, сами группы шли эшелонировано, по времени и на разных высотах, а установленные на земле радиомаяки обеспечивали отличную координацию экипажей бомбардировщиков. Главными целями фашистов значились Кремль, вокзалы, авиазаводы и аэродромы.Посты службы воздушного наблюдения, оповещения и связи обнаружили врага, когда армада пересекла линию Рославль – Смоленск. До выхода самолетов противника в район бомбометания оставалось примерно полтора часа. В небо по тревоге поднялся советский истребительный полк, который встретил первую группу немецких бомбардировщиков, летевших плотным строем без сопровождения истребителями и прикрывавших себя бортовым огнем. Затем в бой втянулись летчики других советских авиаполков.В соответствии с оперативной сводкой штаба 6-го авиакорпуса от 22 июля, в налете на Москву участвовало до 150 самолетов (в приказе Наркома обороны фигурирует иная цифра – более 200 самолетов). Он продолжался в течение пяти часов с 22 часов 25 минут 21 июля до 03 часов 25 минут 22 июля и с трех направлений: северо-западного, западного и юго-западного. Налет осуществлялся четырьмя эшелонами с интервалами 30-40 минут на высоте два-три километра вдоль шоссе и железных дорог. На подступах к Москве отдельные группы самолетов меняли курс и пытались проникнуть к городу с разных направлений.При активной поддержке зенитной артиллерии советские летчики произвели 173 самолетовылета, расстроив боевой порядок противника. Встретив такое сопротивление, многие вражеские бомбардировщики хаотично сбрасывали бомбы и поспешно уходили на аэродромы базирования. Кроме того, аэростаты заграждения мешали прицельному бомбометанию с пикирования. В обеспечении боевых действий советской истребительной авиации и зенитной артиллерии большую роль сыграли войска воздушного наблюдения, оповещения и связи, прожекторные части и части связи. Они активно помогали осуществлять взаимодействие других родов войск ПВО. По сообщению советского командования, в ходе отражения первого массирования налета немецкой авиации на Москву было сбито 22 самолета врага (из них 12 – на счету истребителей). По германским документам (в т. ч. и по показаниям пленных немецких летчиков), первая воздушная атака на Москву стоила Германии шести-семи самолетов, потерянных по разным причинам, включая разбившиеся или серьезно поврежденные при вынужденной посадке уже на своей территории. Однако отдельные немецкие самолеты все же смогли прорваться и бомбили Москву. Во время налета защиту населения, объектов народного хозяйства, жилых домов выполняли противопожарная, аварийно-восстановительная и медикосанитарная службы города, а также службы связи и оповещения, охраны общественного порядка и безопасности, светомаскировки, противохимической защиты. Члены МПВО дежурили на крышах зданий, тушили и сбрасывали бомбы, охраняли жизненно важные объекты, строили ложные цели, восстанавливали разрушения. В обороне Москвы участвовал весь город. Школьники и женщины сооружали укрытия для зданий, помогали раненым, дежурили на крышах, тушили пожары. По данным Главного управления местной противовоздушной обороны НКВД СССР, в результате воздушного налета на столицу немецкими летчиками было сброшено 5083 авиабомбы (123 фугасные и 4960 зажигательные), причинившие определенный ущерб объектам города. Общие потери среди местных жителей составили 103 убитых, получили ранение 662 человека. В городе возникли 1166 очагов пожаров, причем 36 раз случались возгорания на военных объектах, а восемь – на железнодорожном транспорте. Сгорело четыре небольших предприятия (46 пострадали от огня), склады и трамвайная станция в Ленинградском районе, склад стройматериалов Мосстроя, гараж Горздравстроя и 13 жилых домов, а 15 домов рухнули после прямых попаданий фугасных авиабомб.Придавая защите столицы особое значение, нарком обороны Иосиф Сталин в специальном приказе от 22 июля 1941 года объявил благодарность участникам отражения налета. Это был первый с начала войны приказ Верховного Главнокомандующего о поощрении.В указе Президиума Верховного Совета от 24 июля 1941 года 81 защитник неба Москвы был отмечен государственными наградами, в том числе пять из них награждены орденами Ленина.За умелые действия при отражении первого массированного налета противника на Москву приказом Народного комиссара обороны СССР всему личному составу 1-го корпуса ПВО и 6-го истребительного авиационного корпуса, а также пожарных команд и милиции столицы была объявлена благодарность.Вечером 22 июля 1941 года немцы предприняли новый массированный налет на столицу. До 15 августа войска ПВО отразили 18 крупных ночных бомбардировочных налетов на Москву. К городу смогло прорваться только около 4% неприятельских бомбардировщиков, участвовавших в них. Всего с июля 1941 по апрель 1942 года противник совершил около девяти тысяч вторжений в зону Московской ПВО. К столице прорвалось менее 350 самолетов. Всего в годы войны в Москве объявляли воздушную тревогу 141 раз. На город были сброшены 1,6 тысячи фугасных и 110 тысяч зажигательных авиабомб. Около 40 тысяч из числа сброшенных зажигательных бомб было ликвидировано формированиями МПВО на месте падения, потушено свыше трех тысяч серьезных возгораний и 1541 пожар. Под бомбами погибли 2,2 тысячи москвичей, 5,5 тысячи были ранены.За весь период битвы за Москву (1941-1942) зенитчики и летчики уничтожили более полутора тысяч самолетов. Свыше 25 тысяч воинов ПВО награждены орденами и медалями, 35 удостоены звания Героя Советского Союза. Заслуга защитников неба столицы в том, что стоят невредимыми Кремль, Большой театр, Собор Василия Блаженного, памятники, мосты, другие исторические и архитектурные жемчужины, административные и жилые здания Москвы. А главное, спасены многие тысячи человеческих жизней. В Московской области на 96-м километре Минского шоссе у поселка Шаликово в сентябре 1967 года был установлен памятник защитникам неба Москвы – боевой самолет Як-3 на 8-метровом гранитном постаменте. На постаменте надпись: "Отважным защитникам московского неба 1941-1945 гг. Подвиг их бессмертен". В Москве в районе Крылатского, на месте падения первого сбитого фашистского самолета, летевшего на столицу, в мае 1995 года был открыт памятник "Героям противовоздушной обороны Москвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". А через два месяца площадь, на которой он стоит, назвали площадью Защитников неба. В 2003 году в Москве в районе Митино на пересечении улицы Зенитчиков и Волоцкого переулка в память об артиллеристах-зенитчиках 1-го корпуса МПВО, защищавших Москву от налетов вражеской авиации, была установлена зенитная пушка, которую в 2013 году перенесли на более видное место – пересечение 1-го Пенягинского переулка и улицы Рословка. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), москва, справки