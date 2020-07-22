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Генерал сравнил принципы системы ПВО Москвы с теми, что были в 1941 году
Система Москвы сегодня строится по тем же ключевым принципам, что и во время Великой Отечественной войны, но на более высоком техническом уровне, она доказала... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:52
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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сергей горьков, ввс рф, зрк с-300, с-400 «триумф», юрий никулин, москва, безопасность

Генерал сравнил принципы системы ПВО Москвы с теми, что были в 1941 году

18:38 22.07.2020 (обновлено: 19:52 22.07.2020)
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкС-400 "Триумф" охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ
С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Система Москвы сегодня строится по тем же ключевым принципам, что и во время Великой Отечественной войны, но на более высоком техническом уровне, она доказала свою эффективность во время первого налета в 1941 году, заявил РИА Новости экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России генерал-лейтенант Александр Горьков.
22 июля отмечается День защитников неба Москвы, который установлен в память успешного отражения первого немецкого авианалета на столицу в 1941 году. Тогда более 220 бомбардировщиков предприняли первый налет на город. Идея отмечать годовщину первого авианалета на Москву принадлежала народному артисту СССР Юрию Никулину, который в годы войны был сержантом войск ПВО.
Зенитные ракетные комплексы С-400
8 июля, 02:37
Генерал рассказал о развитии российских зенитных ракетных войск
"Противовоздушная оборона Москвы сегодня строится по принципам, которые были подтверждены во время Великой Отечественной войны, в том числе во время первого налета, уже тогда она доказала свою эффективность. К ней сохранились все те же требования: эшелонированность и надежность, но построена она, конечно, на более высоком техническом уровне с использованием самых современных систем ПВО", - заявил Горьков.
Генерал отметил, что сегодня все новые системы вооружения в первую очередь интегрируются в систему ПВО Москвы, "здесь проходили апробацию ЗРК С-300, С-400, противоракетные системы, системы обнаружения, в том числе все современные радиолокационные станции и все новые системы управления".
"Справиться с немецкими налетами в 1941 году смогли благодаря тому, что на этом направлении оперативно нарастили силы. Численность первого корпуса ПВО, который отвечал за оборону Москвы, увеличили в 7,5 раз, количество зенитных орудий - с 548 до 796, а самолетов‑истребителей с 357 до 602", - заявил Горьков.
Он отметил, что на вооружение московских частей истребительной авиации, зенитной артиллерии войска воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), прожекторных частей и частей связи ПВО во время войны в первую очередь поступали новейшие образцы боевой техники.
"Но главное, грамотная организация системы ПВО, было создано мощное прикрытие стратегически важных объектов, в том числе Кремля, вокзалов и электростанций вокруг центра Москвы. Вдоль ее западной и южной окраин аэростатными частями были созданы зоны воздушного заграждения", - рассказал генерал.
Он отметил, что первый авианалет на Москву был самым мощным, он продолжался в течение пяти часов — с 22:25 до 3:25, последовательными эшелонами и небольшими группами самолетов, "немцы стремились использовать внезапный характер налета, их бомбардировщики пытались прорваться к центру Москвы на разных высотах, с разных направлений".
"Истребительная авиация при активной поддержке зенитной артиллерии советские летчики произвели 173 самолетовылета, расстроив боевой порядок противника. Авиацией и зенитчиками на подступах к Москве было уничтожено 22 вражеских бомбардировщика. Только девять немецких самолетов прорвались к Москве. Встретив такое сопротивление, многие бомбардировщики хаотично сбрасывали бомбы и поспешно уходили на аэродромы базирования", - рассказал экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России.
Генерал отметил, что, придавая защите столицы особое значение, Иосиф Сталин в специальном приказе объявил благодарность участникам отражения налета, "это был первый с начала войны приказ Верховного Главнокомандующего о поощрении".
Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
20 июля, 09:56Сказано в эфире
"Пик боевого мастерства". С-400 "отбили" Черноморское побережье от дроновРасчеты С-400, дислоцированные на Кубани, в рамках внезапной проверки боеготовности "отразили" удары беспилотников и крылатых ракет по критически важным объектам Черноморского побережья. В эфире радио Sputnik их действия оценил военный политолог Андрей Кошкин.
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Сергей ГорьковВВС РФЗРК С-300С-400 «Триумф»Юрий НикулинМоскваБезопасность
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