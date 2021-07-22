https://ria.ru/20210722/monastyr-1742342437.html
Патриарх Кирилл попросил Минниханова восстановить Богородицкий монастырь
Патриарх Кирилл попросил Минниханова восстановить Богородицкий монастырь - РИА Новости, 22.07.2021
Патриарх Кирилл попросил Минниханова восстановить Богородицкий монастырь
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил президента Республики Татарстан Рустама Минниханова восстановить комплекс Богородицкого монастыря. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:37
2021-07-22T11:37
2021-07-22T11:37
религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил президента Республики Татарстан Рустама Минниханова восстановить комплекс Богородицкого монастыря."Думаю, на фоне тех достижений, которые уже имели место, нам следует позаботиться о восстановлении комплекса Казанского Богородицкого монастыря в городе Казани. Очень надеюсь, что эта тема тоже получит свое развитие, ведь монастырь — исторический, именно там была найдена чудотворная (Казанская) икона. Это был центр православия, и восстановление монастыря могло бы стать самым ярким аккордом в развитии православно-мусульманских отношений на этой земле", - цитирует слова патриарха на встрече с Миннихановым сайт Московской патриархии.Патриарх Кирилл отметил, что Русская православная церковь в его лице была бы крайне благодарна за это президенту Татарстана.В среду в Казани был освящен собор Казанской иконы Божией Матери, работы над воссозданием которого велись с 2016 года. Собор был построен и освящён в 1808 году на месте обретения в 1579 году особо почитаемой во всем христианском мире святыни – Казанской иконы Божией Матери. В 1932 году центральный собор был разрушен, монастырь упразднен, здания национализированы.Минниханов 4 ноября 2015 года подписал указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. На воссоздание объекта было привлечено 2,7 миллиарда рублей добровольных пожертвований и средств Республиканского фонда возрождения памятников истории культуры Татарстана.
https://ria.ru/20210721/sobor-1742223705.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московская патриархия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань