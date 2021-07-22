https://ria.ru/20210722/medveditsa-1742397775.html

Московский зоопарк предложил выбрать имя для спасенной в Якутии медведицы

Московский зоопарк предложил выбрать имя для спасенной в Якутии медведицы - РИА Новости, 22.07.2021

Московский зоопарк предложил выбрать имя для спасенной в Якутии медведицы

Московский зоопарк в ближайшее время запустит голосование на "Активном гражданине" по выбору имени для белой медведицы, которую спасли в Якутии, сообщила... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:18

2021-07-22T16:18

2021-07-22T16:22

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Московский зоопарк в ближайшее время запустит голосование на "Активном гражданине" по выбору имени для белой медведицы, которую спасли в Якутии, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова."Московский зоопарк уже не в первый раз становится площадкой по спасению животных. В рамках природоохранных программ нами были спасены леопард Эльбрус, белый медведь Николай, медведица Хатанга, и сегодня мы вам покажем новую гостью, у которой еще нет имени. Мы хотим запустить онлайн-голосование на сайте "Активный гражданин", где все желающие могут предложить имя для нее", - сообщила Акулова.По ее словам, голосование будет запущено в ближайшее время и продлится месяц. Также Акулова рассказала, что киперы хотели бы назвать животное Томпа, в честь района, где медведица была найдена.Акулова рассказала, что медведица чувствует себя хорошо, она любит мясо, рыбу и фрукты, особенно грушу."Медведица очень умная, хорошо реагирует на женский голос, тем самым мы предполагаем, что медвежонка содержали во дворе у людей", - добавила директор.Она также отметила, что дальнейшая судьба медведицы не определена, так как животное ещё не прошло осмотр. "После наблюдения ветеринаров и киперов, когда они уже скажут, что медведица готова, то тогда будет принято решение о ее дальнейшем устройстве. Для Московского зоопарка важно, чтобы животное жило полноценной жизнью", - подчеркнула она.Двадцать второго мая из Якутска в Москву попутным самолетом военно-транспортной авиации ВКС России была отправлена белая медведица, нуждающаяся в срочной реабилитации. Это стало возможным благодаря совместным усилиям учёных-экологов Якутии, РГО, Минобороны России и специалистов Московского зоопарка.Отмечалось, что истощённая молодая медведица в поисках пищи и воды вышла к людям 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Как подчеркивал старший научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Егор Кириллин, так далеко от зоны естественного обитания белый медведь зашёл впервые.РГО сообщало, что медведицу возрастом около двух лет поймали и доставили в республиканский зоопарк "Орто-Дойду". В ходе обследования выяснилось, что у зверя имеются проблемы с пищеварением, наблюдается дефицит массы тела и отсутствует один клык. В связи с этим было решено транспортировать медведицу в Москву для реабилитации в Московском зоопарке.

https://ria.ru/20210526/medvezhonok-1734053202.html

https://ria.ru/20210501/medvezhonok-1730808771.html

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россия, светлана акулова, эльбрус, воздушно-космические силы россии, московский зоопарк, российская академия наук, москва, общество