https://ria.ru/20210722/mazurov-1742413026.html

Основателя "Нового потока" Мазурова будут судить за хищения у Сбербанка

Основателя "Нового потока" Мазурова будут судить за хищения у Сбербанка - РИА Новости, 22.07.2021

Основателя "Нового потока" Мазурова будут судить за хищения у Сбербанка

Основатель "Нового потока" Дмитрий Мазуров, некогда бывший в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes, пойдет под суд за многомиллиардные хищения у РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T17:31

2021-07-22T17:31

2021-07-22T18:24

россия

происшествия

дмитрий мазуров

сбербанк россии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Основатель "Нового потока" Дмитрий Мазуров, некогда бывший в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes, пойдет под суд за многомиллиардные хищения у Сбербанка, сообщается на сайте МВД РФ."Дмитрию Мазурову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 (пять эпизодов), 160 и 111 УК РФ. Александр Курилов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 111, 116, 167 и 222 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.Отмечается, что они обвиняются в мошенничестве, хищении чужого имущества, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, побоях, уничтожении или повреждении имущества, незаконном приобретении оружия.По версии следствия, руководитель группы Дмитрий Мазуров и соучастники похитили деньги Сбербанка и АО "Антипинский НПЗ". Отмечается, что злоумышленники оформили документы на получение невозвратных кредитов и заключили подложные договоры аренды, стройподряда и купли-продажи имущества с подконтрольными предпринимателями.Добавляется, что Мазуров привлек к своей деятельности Александра Курилова, который по его распоряжению, в частности, напал на москвичку, использовал травматическое оружие против еще одного жителя столицы, а также поджег два автомобиля члена семьи бывшего сотрудника службы безопасности АО "Новый Поток". Кроме того, Курилов обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Согласно релизу, более 1 тысячи патронов различного калибра были изъяты у него при обыске в октябре 2019 года.Согласно сообщению, в 2019 году обвиняемые были задержаны и арестованы.Ведомство отмечает, что суд наложил арест на имущество Мазурова и других фигурантов, в том числе на деньги и недвижимое имущество в Монако и Франции.Уточняется, что предварительное следствие против еще двух участников орггруппы продолжается, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

https://ria.ru/20190715/1556547967.html

https://ria.ru/20210722/sud-1742349765.html

https://ria.ru/20210719/khischenie-1741873524.html

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россия, происшествия, дмитрий мазуров, сбербанк россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)