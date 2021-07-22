https://ria.ru/20210722/litva-1742320531.html

В МИД призвали Литву сотрудничать с Белоруссией по проблеме миграции

В МИД призвали Литву сотрудничать с Белоруссией по проблеме миграции - РИА Новости, 22.07.2021

В МИД призвали Литву сотрудничать с Белоруссией по проблеме миграции

Москва удивлена заявлениями ряда западных политиков о том, что Минск якобы поощряет нелегальную миграцию, Литва вместо "подрывной деятельности" против... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T09:30

2021-07-22T09:30

2021-07-22T10:11

россия

андрей руденко

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740898256_0:359:2963:2026_1920x0_80_0_0_6566efc7206d3ec7035f288e84de034c.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Москва удивлена заявлениями ряда западных политиков о том, что Минск якобы поощряет нелегальную миграцию, Литва вместо "подрывной деятельности" против Белоруссии, лучше бы контактировала с белорусской стороной по проблеме мигрантов, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Звучащие из уст некоторых западных политиков обвинения Минска в поощрении нелегальной миграции в страны Евросоюза с Ближнего Востока вызывают удивление", - сказал Руденко.По словам замглавы МИД РФ, на фоне усиления внешнего давления и кратно возросших угроз безопасности внутри страны правоохранительным органам Белоруссии действительно приходится концентрировать свои отнюдь не безграничные ресурсы на задачах обеспечения внутренней стабильности."Что же касается Литвы, то вместо подрывной деятельности ей следовало бы решать волнующие ее вопросы противодействия незаконным мигрантам в контактах с белорусскими властями. Однако Вильнюс не только уклоняется от такого сотрудничества, но и наращивает конфронтационную линию", - добавил Руденко.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, с начала года в Литве на границе с Белоруссией задержали более 2,2 тысячи нелегальных мигрантов, что более чем в 27 раз превышает показатели 2020 года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".Как отмечал президент Белоруссии Александр Лукашенко, организацией нелегальной миграции в страны ЕС занимаются транснациональные преступные группы, их членов надо найти и предъявить претензии по закону. Президент подчеркнул, что это надо иметь в виду, чтобы решить проблему нелегальной миграции, а не просто упрекать Белоруссию. Лукашенко также призвал европейцев положить " факты на стол", что белорусские власти способствуют нелегальной миграции граждан третьих стран в Литву. "Никто нам факты о том, что мы поощряем или способствуем миграции, на стол не положил", - констатировал он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210721/krizis-1742299202.html

https://ria.ru/20210720/dipotnosheniya-1742075256.html

https://ria.ru/20210714/tolerantnost-1741145917.html

россия

белоруссия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей руденко, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, литва, в мире