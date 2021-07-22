https://ria.ru/20210722/lenoblast-1742347297.html

В Ленобласти до конца года создадут более 3,6 тысяч мест в детсадах

В Ленобласти до конца года создадут более 3,6 тысяч мест в детсадах - РИА Новости, 22.07.2021

В Ленобласти до конца года создадут более 3,6 тысяч мест в детсадах

В Ленинградской области в этом году будут созданы 3629 мест в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе 972 места для детей от двух месяцев до трех... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:57

2021-07-22T11:57

2021-07-22T12:37

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. В Ленинградской области в этом году будут созданы 3629 мест в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе 972 места для детей от двух месяцев до трех лет, сообщил председатель регионального комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов на заседании областного правительства.В настоящий момент в Ленинградской области действуют 889 образовательных организаций, из которых 815 – муниципальные и 74 – государственные образовательные организации, в том числе: 364 общеобразовательные школы, 329 детских садов, десять центров по содействию семейному устройству, 156 организаций дополнительного образования, 27 средних профессиональных организаций, одна организация дополнительного профессионального образования и две организации высшего образования."В 2021 году продолжатся мероприятия по реновации в четырех детских садах в Выборгском, Волховском, Всеволожском и Подпорожском районах и восьми общеобразовательных школах в Волховском, Волосовском, Гатчинском, Лодейнопольском, Лужском, Приозерском, Тосненском районах и Сосновоборском городском округе. Кроме того, строится 21 объект образования — 14 детских садов и семи школ", — сказал Тарасов.В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что в текущем году мероприятия по реновации также реализуются в 17 школах 15 муниципальных образований. По итогам будут улучшены условия организации образовательного процесса для 7954 обучающихся. А также в шести детских садах шести муниципальных образований — там будут улучшены условия организации образовательного процесса для 800 воспитанников.

https://ria.ru/20210713/arkhitektura-1741085783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко