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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210722/lenoblast-1742347297.html
В Ленобласти до конца года создадут более 3,6 тысяч мест в детсадах
В Ленобласти до конца года создадут более 3,6 тысяч мест в детсадах - РИА Новости, 22.07.2021
В Ленобласти до конца года создадут более 3,6 тысяч мест в детсадах
В Ленинградской области в этом году будут созданы 3629 мест в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе 972 места для детей от двух месяцев до трех... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:57
2021-07-22T12:37
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. В Ленинградской области в этом году будут созданы 3629 мест в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе 972 места для детей от двух месяцев до трех лет, сообщил председатель регионального комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов на заседании областного правительства.В настоящий момент в Ленинградской области действуют 889 образовательных организаций, из которых 815 – муниципальные и 74 – государственные образовательные организации, в том числе: 364 общеобразовательные школы, 329 детских садов, десять центров по содействию семейному устройству, 156 организаций дополнительного образования, 27 средних профессиональных организаций, одна организация дополнительного профессионального образования и две организации высшего образования."В 2021 году продолжатся мероприятия по реновации в четырех детских садах в Выборгском, Волховском, Всеволожском и Подпорожском районах и восьми общеобразовательных школах в Волховском, Волосовском, Гатчинском, Лодейнопольском, Лужском, Приозерском, Тосненском районах и Сосновоборском городском округе. Кроме того, строится 21 объект образования — 14 детских садов и семи школ", — сказал Тарасов.В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что в текущем году мероприятия по реновации также реализуются в 17 школах 15 муниципальных образований. По итогам будут улучшены условия организации образовательного процесса для 7954 обучающихся. А также в шести детских садах шести муниципальных образований — там будут улучшены условия организации образовательного процесса для 800 воспитанников.
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александр дрозденко
11:57 22.07.2021 (обновлено: 12:37 22.07.2021)
 

В Ленобласти до конца года создадут более 3,6 тысяч мест в детсадах

© РИА Новости / Александр ПаниотовНовый детский сад открылся в Красноярске 10
Новый детский сад открылся в Красноярске 10 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Александр Паниотов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. В Ленинградской области в этом году будут созданы 3629 мест в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе 972 места для детей от двух месяцев до трех лет, сообщил председатель регионального комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов на заседании областного правительства.
В настоящий момент в Ленинградской области действуют 889 образовательных организаций, из которых 815 – муниципальные и 74 – государственные образовательные организации, в том числе: 364 общеобразовательные школы, 329 детских садов, десять центров по содействию семейному устройству, 156 организаций дополнительного образования, 27 средних профессиональных организаций, одна организация дополнительного профессионального образования и две организации высшего образования.
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"В 2021 году продолжатся мероприятия по реновации в четырех детских садах в Выборгском, Волховском, Всеволожском и Подпорожском районах и восьми общеобразовательных школах в Волховском, Волосовском, Гатчинском, Лодейнопольском, Лужском, Приозерском, Тосненском районах и Сосновоборском городском округе. Кроме того, строится 21 объект образования — 14 детских садов и семи школ", — сказал Тарасов.
В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что в текущем году мероприятия по реновации также реализуются в 17 школах 15 муниципальных образований. По итогам будут улучшены условия организации образовательного процесса для 7954 обучающихся. А также в шести детских садах шести муниципальных образований — там будут улучшены условия организации образовательного процесса для 800 воспитанников.
"В 2021 году на подготовку образовательных организаций к новому учебному году и строительство новых объектов образования предусмотрено 5,32 миллиарда рублей консолидированного бюджета", — отметил глава региона.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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