15:11 22.07.2021 (обновлено: 15:24 22.07.2021)
Кузнецова предложила новые льготы для родителей детей-инвалидов
Детский омбудсмен Кузнецова призвала оплачивать нянь для детей-инвалидов из семей в трудной ситуации
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Необходимо оплачивать услуги нянь для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, включая те, где растут дети с особенностями развития, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая входит в пятерку лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму.
"Необходимо выделять средства родителям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, чтобы оплачивать няню. На федеральном уровне следующего шага не сделано, но есть разного рода решения в регионах. Это тот вариант, который может помочь, особенно, если ребенок с особенностями развития и нужен присмотр на определенное время", — сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба партии.
Уточняется, что сейчас услуги по присмотру и уходу за детьми раннего возраста в разной форме развиваются в Белгородской, Вологодской, Ульяновской и Калининградской областях, Республике Башкортостан и ряде других регионов, их предоставляют детям от 1,5 до 3 лет, которые не обеспечены местами в детсадах.