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Кузнецова предложила новые льготы для родителей детей-инвалидов

Кузнецова предложила новые льготы для родителей детей-инвалидов - РИА Новости, 22.07.2021

Кузнецова предложила новые льготы для родителей детей-инвалидов

Необходимо оплачивать услуги нянь для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, включая те, где растут дети с особенностями развития, заявила... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:11

2021-07-22T15:11

2021-07-22T15:24

социальный навигатор

анна кузнецова

республика башкортостан

госдума рф

единая россия

калининградская область

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Необходимо оплачивать услуги нянь для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, включая те, где растут дети с особенностями развития, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая входит в пятерку лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму.Уточняется, что сейчас услуги по присмотру и уходу за детьми раннего возраста в разной форме развиваются в Белгородской, Вологодской, Ульяновской и Калининградской областях, Республике Башкортостан и ряде других регионов, их предоставляют детям от 1,5 до 3 лет, которые не обеспечены местами в детсадах.

https://ria.ru/20210715/invalidy-1741372996.html

республика башкортостан

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, анна кузнецова, республика башкортостан, госдума рф, единая россия, калининградская область, общество