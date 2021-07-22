https://ria.ru/20210722/krym-1742403835.html

В Польше призвали смириться с вхождением Крыма в состав России

В Польше призвали смириться с вхождением Крыма в состав России - РИА Новости, 22.07.2021

В Польше призвали смириться с вхождением Крыма в состав России

Бывший посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч заявила, что рано или поздно Варшаве придется смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:49

2021-07-22T16:49

2021-07-22T18:12

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польша

республика крым

израиль

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывший посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч заявила, что рано или поздно Варшаве придется смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией.Пельчинская-Наленч напомнила, что Запад поддерживает хорошие отношения с Тель-Авивом, несмотря на оккупированные Израилем территории.Россия, как и другие страны, не может быть "идеальной" с точки зрения Польши, считает дипломат."К сожалению, надо понимать, что Москва вряд ли добровольно откажется от Крыма. Я этого не вижу", — подчеркнула она.Экс-посол отметила, что, даже если в России сменится власть на "очень демократическую", добровольно полуостров никто не отдаст.По мнению дипломата, нужно разграничивать геополитику и общественные связи между странами."Каков был примерный механизм построения таких хороших социальных отношений, от которых, на мой взгляд, мы без надобности отказались? Например, приграничное транспортное сообщение с Калининградом", — добавила Пелчиньская-Наленч.

https://ria.ru/20210722/mest-1742335930.html

россия

польша

республика крым

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россия, польша, республика крым, израиль, в мире