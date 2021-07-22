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В Польше призвали смириться с вхождением Крыма в состав России
В Польше призвали смириться с вхождением Крыма в состав России - РИА Новости, 22.07.2021
В Польше призвали смириться с вхождением Крыма в состав России
Бывший посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч заявила, что рано или поздно Варшаве придется смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:49
2021-07-22T18:12
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польша
республика крым
израиль
в мире
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывший посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч заявила, что рано или поздно Варшаве придется смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией.Пельчинская-Наленч напомнила, что Запад поддерживает хорошие отношения с Тель-Авивом, несмотря на оккупированные Израилем территории.Россия, как и другие страны, не может быть "идеальной" с точки зрения Польши, считает дипломат."К сожалению, надо понимать, что Москва вряд ли добровольно откажется от Крыма. Я этого не вижу", — подчеркнула она.Экс-посол отметила, что, даже если в России сменится власть на "очень демократическую", добровольно полуостров никто не отдаст.По мнению дипломата, нужно разграничивать геополитику и общественные связи между странами."Каков был примерный механизм построения таких хороших социальных отношений, от которых, на мой взгляд, мы без надобности отказались? Например, приграничное транспортное сообщение с Калининградом", — добавила Пелчиньская-Наленч.
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россия, польша, республика крым, израиль, в мире
16:49 22.07.2021 (обновлено: 18:12 22.07.2021)
 
В Польше призвали смириться с вхождением Крыма в состав России

Польский дипломат Пелчиньская-Наленч призвала смириться с вхождением Крыма в состав России

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкДворец культуры и науки в Варшаве
Дворец культуры и науки в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывший посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч заявила, что рано или поздно Варшаве придется смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией.

"Давайте будем реалистами — нам не понравится Россия с Донбассом, но, возможно, когда-нибудь с Крымом не будет другого выхода", — сказала она в интервью Институту международных отношений Польши.

Пельчинская-Наленч напомнила, что Запад поддерживает хорошие отношения с Тель-Авивом, несмотря на оккупированные Израилем территории.
Россия, как и другие страны, не может быть "идеальной" с точки зрения Польши, считает дипломат.
"К сожалению, надо понимать, что Москва вряд ли добровольно откажется от Крыма. Я этого не вижу", — подчеркнула она.
Экс-посол отметила, что, даже если в России сменится власть на "очень демократическую", добровольно полуостров никто не отдаст.
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По мнению дипломата, нужно разграничивать геополитику и общественные связи между странами.
"Каков был примерный механизм построения таких хороших социальных отношений, от которых, на мой взгляд, мы без надобности отказались? Например, приграничное транспортное сообщение с Калининградом", — добавила Пелчиньская-Наленч.
 
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