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В Польше призвали смириться с вхождением Крыма в состав России
В Польше призвали смириться с вхождением Крыма в состав России - РИА Новости, 22.07.2021
В Польше призвали смириться с вхождением Крыма в состав России
Бывший посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч заявила, что рано или поздно Варшаве придется смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:49
2021-07-22T16:49
2021-07-22T18:12
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывший посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч заявила, что рано или поздно Варшаве придется смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией.Пельчинская-Наленч напомнила, что Запад поддерживает хорошие отношения с Тель-Авивом, несмотря на оккупированные Израилем территории.Россия, как и другие страны, не может быть "идеальной" с точки зрения Польши, считает дипломат."К сожалению, надо понимать, что Москва вряд ли добровольно откажется от Крыма. Я этого не вижу", — подчеркнула она.Экс-посол отметила, что, даже если в России сменится власть на "очень демократическую", добровольно полуостров никто не отдаст.По мнению дипломата, нужно разграничивать геополитику и общественные связи между странами."Каков был примерный механизм построения таких хороших социальных отношений, от которых, на мой взгляд, мы без надобности отказались? Например, приграничное транспортное сообщение с Калининградом", — добавила Пелчиньская-Наленч.
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россия, польша, республика крым, израиль, в мире
16:49 22.07.2021 (обновлено: 18:12 22.07.2021)
В Польше призвали смириться с вхождением Крыма в состав России
Польский дипломат Пелчиньская-Наленч призвала смириться с вхождением Крыма в состав России
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Бывший посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч заявила, что рано или поздно Варшаве придется смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией
.
"Давайте будем реалистами — нам не понравится Россия с Донбассом, но, возможно, когда-нибудь с Крымом не будет другого выхода", — сказала она в интервью Институту международных отношений Польши.
Пельчинская-Наленч напомнила, что Запад поддерживает хорошие отношения с Тель-Авивом
, несмотря на оккупированные Израилем
территории.
Россия, как и другие страны, не может быть "идеальной" с точки зрения Польши, считает дипломат.
"К сожалению, надо понимать, что Москва
вряд ли добровольно откажется от Крыма. Я этого не вижу", — подчеркнула она.
Экс-посол отметила, что, даже если в России сменится власть на "очень демократическую", добровольно полуостров никто не отдаст.
По мнению дипломата, нужно разграничивать геополитику и общественные связи между странами.
"Каков был примерный механизм построения таких хороших социальных отношений, от которых, на мой взгляд, мы без надобности отказались? Например, приграничное транспортное сообщение с Калининградом", — добавила Пелчиньская-Наленч.