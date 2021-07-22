https://ria.ru/20210722/kosmos-1742261090.html

Животные в космосе

Животные в космосе - РИА Новости, 22.07.2021

Животные в космосе

Прежде чем отправить человека в космос, нужно было изучить влияние факторов космического полета и космического пространства на процессы жизнедеятельности земных РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T00:38

2021-07-22T00:38

2021-07-22T00:38

космос

в мире

справки

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Прежде чем отправить человека в космос, нужно было изучить влияние факторов космического полета и космического пространства на процессы жизнедеятельности земных организмов. Первым этапом биологических исследований, проводимых в СССР и США в 1940-1950-х годах в условиях, близких к космическому полету, явились многократные полеты собак, обезьян и других животных в ракетах на высотах до 500 километров. В ходе этих опытов разрабатывались средства и методы, обеспечивающие безопасность полета, катапультирования и парашютирования с больших высот; изучалось биологическое действие первичного космического излучения. В СССР работа по определению реакций высокоорганизованного живого существа на воздействие условий ракетного полета началась в конце 1948 года по инициативе конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. После долгих обсуждений решили, что "биологическим объектом" исследований будет собака. Физиологи издавна использовали этих животных для опытов, знали, как они себя ведут, понимали особенности строения организма. Первый отряд животных – кандидатов на полеты в космос – состоял из самых обычных дворовых псов. Медики считали, что они с первого дня вынуждены бороться за выживание, к тому же неприхотливы и очень быстро привыкают к персоналу. Первый собачий старт состоялся 22 июля 1951 года на полигоне Капустин Яр. Собаки Цыган и Дезик были запущены еще не на околоземную орбиту, а отправлены в суборбитальный полет на высотной геофизической ракете Р-2А. Животные совершили полет в герметической кабине на высоту 100 километров. Они вернулись на Землю в ней живыми через пятнадцать минут на парашюте. Через неделю Дезик с собачкой Лисой отправился в следующий полет. При спуске у них из-за неисправности не раскрылся парашют, и обе собаки погибли. Всего с июля 1951 по сентябрь 1962 года состоялось 29 собачьих полетов в стратосферу на высоту 100-473 километров, девять из них закончились трагически. Собаки гибли от разгерметизации кабины, отказа парашютной системы. Наблюдения за оставшимися в живых животными показало, что полет в биокабинах геофизических ракет не вызывает каких-либо стойких и неблагоприятных последствий в общем их состоянии и поведении.Вторым этапом исследований стали орбитальные космические полеты. 3 ноября 1957 года на втором искусственном спутнике Земли в орбитальный полет отправили первое живое существо – собаку Лайку. Космический аппарат был рассчитан на длительное (до семи дней) пребывание собаки на орбите, но возвращение не предусматривалось. Однако из-за проблем с терморегулированием Лайка погибла от перегрева уже на четвертом витке, но анализ телеметрической информации полета показал, что жизнь в космосе возможна. Первой собаке-космонавту в 2008 году был установлен памятник в Москве на территории Института военной медицины, где готовился космический эксперимент. Результаты эксперимента с Лайкой послужили мощным стимулом для ускоренной разработки корабля предназначенного для полета человека в космос. Третий этап биологических исследований был связан с созданием возвращаемых на Землю космических кораблей-спутников, позволивших кардинально расширить программу опытов за счет включения в "экипаж" кораблей ряда новых биологических объектов. Летные эксперименты ставились на собаках, кошках, обезьянах, крысах, мышах, морских свинках, лягушках, мухах-дрозофилах, высших растениях, одноклеточных водорослях, вирусах. 28 июля 1960 года Советский Союз предпринял попытку запустить на орбиту возвращаемую капсулу с собаками Чайкой и Лисичкой. На 38-й секунде вывода разрушилась первая ступень ракеты. Спускаемый аппарат упал на землю, собаки погибли. 19 августа 1960 года с космодрома Байконур был успешно осуществлен запуск на околоземную орбиту второго возвращаемого космического корабля, на борту которого находились дублеры Чайки и Лисички – Белка и Стрелка, две крысы, 12 мышей, насекомые, грибы, растения, некоторые виды микробов и другие биологические объекты. На следующей день спускаемый аппарат с животными на борту благополучно приземлился в заданном районе. Впервые в мире живые существа, побывав в космосе, вернулись на Землю. Запуск третьего корабля-спутника с собаками Пчелкой и Мушкой 1 декабря 1960 года был успешным, как и его полет. Однако из-за неполадок корабль стал спускаться по нерасчетной траектории. Из-за того, что он мог приземлиться вне пределов территории СССР, его подорвали в целях охраны государственной тайны. Собаки погибли. Следующий экспериментальный пуск корабля-спутника состоялся 22 декабря 1960 года. В полет на нем отправились собаки Жемчужина и Альфа, мыши, крысы и другая живность. Но на участке работы третьей ступени произошел отказ, и поступила команда на отделение корабля. Спускаемый аппарат совершил посадку в Якутии, и собаки остались живы. В реальных условиях удалось проверить работу системы аварийного спасения. 9 марта 1961 года стартовал корабль-спутник с собакой Чернушкой и манекеном на борту. Полет проходил по одновитковой программе, аналогичной той, которая планировалась для полета человека. Программа была выполнена, аппаратура работала безотказно, спускаемый аппарат с собакой нормально приземлился, а манекен катапультировался.25 марта 1961 года в космос был запущен корабль-спутник с собакой Звездочкой и манекеном на борту. Полет корабля был в точности таким, как и в предыдущем запуске. Совершив один виток, спускаемый аппарат благополучно приземлился, а манекен штатно катапультировался. Запуск этого спутника был последним контрольным экспериментом перед полетом человека в космос: отрабатывалась система дыхания и система приземления. В 1986 году в деревне Карша Чайковского района Пермского края на месте приземления в 1961 году спускаемого аппарата со Звездочкой был установлен обелиск, а в 2011 году – памятник с изображением этой собаки. После запуска Звездочки последовали пилотируемые полеты на космических кораблях "Восток" и "Восход", длительность которых не превышала пяти суток. Но скоро космические рейсы должны были стать более продолжительными, поэтому снова потребовалось провести эксперимент с животными. 22 февраля 1966 года стартовал беспилотный вариант космического корабля "Восход", который вошел в историю под названием "Космос-110". На его борту в двух отдельных кабинах размещались собаки Ветерок и Уголек. Основной целью полета являлась проверка бортовых систем, а также реакции живых организмов на длительный полет. Экспедиция собак на орбиту прошла успешно. Животные отлично перенесли полет и 16 марта возвратились на Землю, пробыв в космосе 22 суток.Если в СССР в космос запускали собак, то американские ученые экспериментировали с обезьянами. Первым на ракете полетел макак-резус Альберт (11 июня 1948 года), поднявшись на 62 километра. Полет закончился аварией, и он погиб. 14 июня 1949 года американская ракета доставила на высоту 133 километра вторую обезьяну-космонавта – Альберта-2. Но снова произошла авария, и животное погибло. В 1949-1951 годах был произведен ряд неудачных запусков, в которых погибли еще несколько подопытных обезьян. Тогда группа исследователей создала систему из двух парашютов, значительно замедляющих стремительное падение, которое являлось причиной гибели животных. 20 сентября 1951 года с авиабазы Холломан (штат Техас) на высоту 71 километр взмыла ракета Aerobee-2 с Альбертом-6. Новая парашютная система себя оправдала, экспериментальная капсула успешно приземлилась, однако перегрев не снабженной кондиционером воздуха кабины стал причиной гибели обезьяны от теплового удара. Филиппинские макаки Патриция и Майкл (Пэт и Майк) вместе с парой белых мышей стали пассажирами ракеты Aerobee-3, запущенной 21 мая 1952 года по суборбитальной траектории. Подопытные обезьянки вернулись в отличном состоянии. 13 декабря 1958 года в США был произведен запуск ракеты "Юпитер" с обезьяной Гордо. Однако после приводнения отделяемая капсула утонула, и Гордо погиб. 28 мая 1959 года обезьяны Эйбл и Бейкер благополучно совершили полет и вернулись на Землю. Однако 1 июня Эйбл умерла на операционном столе от воздействия анестезии, когда врачи собирались вынуть электрод из-под ее кожи. 4 декабря 1959 года в цилиндрической капсуле космического корабля "Меркурий" для испытания системы спасения была запущена макака-резус Сэм. Примерно через минуту после начала полета капсула с обезьяной вылетела из ракеты-носителя. Сэм остался жив. 1 января 1961 года в космос отправился шимпанзе Хэм. Космический аппарат поднялся на высоту 253 километра и благополучно приводнился в Атлантическом океане. 29 ноября 1961 года шимпанзе Энос первой совершила полет на орбите Земли на борту ракеты. Программа полета была сокращена из-за технических проблем, но обезьяна приземлилась благополучно. В космических экспериментах ученые использовали и кошек. 18 октября 1963 года Франция запустила в околоземное пространство ракету с котом Фелисетт на борту. Полет продолжался 15 минут. Ракета с кошкой на борту достигла высоты 160 километров, после чего капсула с котом отделилась и приземлилась. Эксперимент прошел благополучно, кошку извлекли из капсулы живой и невредимой. В последующие годы биологические эксперименты проводились в полетах как пилотируемых, так и беспилотных космических аппаратах. С 1966 года по 1969 год США запустили три спутника из серии Biosatellite. Эксперименты проводились на насекомых, лягушачьей икре, микроорганизмах и растениях. В 1968-1969 годах советские автоматические аппараты серии "Зонд", на которых находились черепахи, облетели Луну. Комплекс экспериментов с различными биообъектами (семена, растения, икра лягушек, микроорганизмы и др.) был произведен на советском искусственном спутнике Земли "Космос-368" (1970), космическом корабле "Союз" и на первой в мире орбитальной станции "Салют" (1971); западно-германский эксперимент с медицинскими пиявками – на высотных ракетах США и Франции; совместный итало-американский эксперимент с лягушками – на спутнике OFA (1970).31 октября 1973 года с космодрома Плесецк был запущен первый отечественный космический корабль серии "Бион", предназначенный для проведения биологических исследований. На его борту корабля были крысы, рептилии, насекомые, бактерии, проростки и растения. В ходе 21-го полета изучалось воздействие невесомости на живые организмы. С 1973 года по 1996 год в космос для исследований было запущено 11 биоспутников, в которых биообъектами служили белые лабораторные крысы, японские перепела и обезьяны макаки-резус. В этом проекте также принимали участие и зарубежные ученые. В 2013 году программа получила развитие. С космодрома Байконур был запущен космический корабль "Бион-М" №1, который провел на орбите Земли месяц. Исследования, проведенные во время полетов биоспутников, показали, что пребывание в невесомости приводит к существенным, но обратимым изменениям в организме млекопитающих. 14 сентября 2007 года с космодрома Байконур стартовала необычная экспедиция – научный спутник "Фотон-М-3" с бабочками тутового шелкопряда, мышами-песчанками, тритонами, ящерицами, улитками и тараканами на борту. Спутник, прозванный "Ноевым ковчегом", находился в космосе 12 суток и 26 сентября 2007 года успешно приземлился на Землю. Во время полета биоспутника было проведено 26 уникальных научных программ по заказу Роскосмоса, НАСА, Европейского космического агентства и ряда научных институтов из пяти стран мира. На МКС на протяжении многих лет обитали самые разные существа, от червей до перепелов. В сентябре 2014 года на Международную космическую станцию США отправили специализированную платформу для проведения опытов с мышами. Первые ее обитатели провели на борту станции 37 дней. Никаких научных целей у этой миссии не было, и поэтому ученые и астронавты просто наблюдали за тем, как мыши приспосабливались к жизни в невесомости. В 2021 году США отправили на МКС детенышей светящихся в темноте кальмаров. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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