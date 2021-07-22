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Косачев прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину
Косачев прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину - РИА Новости, 22.07.2021
Косачев прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину
Сам факт жалобы российской генпрокуратуры в ЕСПЧ по Украине приведёт в чувство украинское руководство, военных и их европейских покровителей, заявил вице-спикер РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:12
2021-07-22T11:12
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
константин косачев
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сам факт жалобы российской генпрокуратуры в ЕСПЧ по Украине приведёт в чувство украинское руководство, военных и их европейских покровителей, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведёт в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей – хотя правильнее было бы сказать: покрывателей, которые и сейчас маршевым натовским шагом бросятся "отмазывать" наломавшие гнилых дров киевские власти", - написал он в Facebook.С подачей российской Генпрокуратурой жалобы в ЕСПЧ по Украине сделан важный шаг к победе справедливости и законности в отношении событий последних лет на Украине, считает Константин Косачев."Крот истории роет медленно, но неотвратимо. Особенно если ему помогает такое серьезное учреждение, как российская генпрокуратура. Так что сегодня сделан очень важный шаг к победе справедливости и законности в отношении событий последних лет на Украине", - написал он в Facebook.
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совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, константин косачев, украина, в мире
11:12 22.07.2021
 
Косачев прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев: сам факт жалобы в ЕСПЧ приведет Киев в чувство

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сам факт жалобы российской генпрокуратуры в ЕСПЧ по Украине приведёт в чувство украинское руководство, военных и их европейских покровителей, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведёт в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей – хотя правильнее было бы сказать: покрывателей, которые и сейчас маршевым натовским шагом бросятся "отмазывать" наломавшие гнилых дров киевские власти", - написал он в Facebook.
С подачей российской Генпрокуратурой жалобы в ЕСПЧ по Украине сделан важный шаг к победе справедливости и законности в отношении событий последних лет на Украине, считает Константин Косачев.
"Крот истории роет медленно, но неотвратимо. Особенно если ему помогает такое серьезное учреждение, как российская генпрокуратура. Так что сегодня сделан очень важный шаг к победе справедливости и законности в отношении событий последних лет на Украине", - написал он в Facebook.
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Совет Федерации РФГенеральная прокуратура РФКонстантин КосачевУкраинаВ мире
 
 
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