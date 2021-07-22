https://ria.ru/20210722/koma-1742352836.html

Фигурант дела начальника ставропольского ГИБДД Сафонова впал в кому

Фигурант дела начальника ставропольского ГИБДД Сафонова впал в кому - РИА Новости, 22.07.2021

Фигурант дела начальника ставропольского ГИБДД Сафонова впал в кому

Один из фигурантов дела начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова находится в местной больнице, сообщил глава региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:27

2021-07-22T12:27

2021-07-22T13:50

дело руководства гибдд ставрополья

россия

алексей сафонов

угибдд

здоровье - общество

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742039620_79:0:1921:1036_1920x0_80_0_0_5cdb7186b6450330dbd421acd69dba7a.jpg

ПЯТИГОРСК, 22 июл — РИА Новости. Один из фигурантов дела начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова находится в местной больнице, сообщил глава региона Владимир Владимиров.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об экс-главе отдела УГИБДД Александре Аржанухине, которого накануне заключили под стражу.О задержании Сафонова и Аржанухина стало известно во вторник. Вместе с ними по делу проходят инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских. Возбуждено уголовное дело о взятках в особо крупном размере на общую сумму 19 миллионов рублей.Следствие считает, что полковник Сафонов возглавлял преступную группу, члены которой несколько лет за деньги выдавали пропуска перевозчикам зерна и инертных материалов, что позволяло возить грузы с нарушением законодательства.Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф вплоть до 70-кратного размера полученной взятки, то есть более 1,3 миллиарда рублей.Сафонова и Аржанухина в среду отправили в СИЗО. Меры пресечения для других фигурантов — домашний арест и запрет определенных действий.

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело руководства гибдд ставрополья, россия, алексей сафонов, угибдд, здоровье - общество, ставропольский край, происшествия