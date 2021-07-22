07:08 22.07.2021 (обновлено: 07:47 22.07.2021)
Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
Исследование сервиса "Работа.ру" выявило самые высокооплачиваемые профессии в производственной сфере
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Самыми высокооплачиваемыми профессиями в производственной сфере РФ в июле стали инженер по наладке и испытаниям и инженер испытательной лаборатории, им предлагают 200 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Одну из самых высоких зарплат предлагают инженеру по наладке и испытаниям в Воронеже - до 200 тысяч рублей. От соискателя требуется опыт работы не менее 3 лет, знание современных технологий систем водоподготовки и очистки сточных вод и готовность к продолжительным командировкам", - говорится в отчете по итогам изучения более 3 тысячи вакансий в сфере производства.
Столько же может получать инженер испытательной лаборатории в Москве. Среди требований работодатель указал высшее техническое образование, действующий сертификат эксперта специальной оценки условий труда (СОУТ) и знание профильной нормативной документации. В Санкт-Петербурге требуется судовой сварщик, которому готовы платить до 160 тысяч рублей в месяц. Кандидату на эту должность необходимо иметь профессиональное образование не ниже среднего, опыт в судостроении не менее 7 лет, сертификат о квалификации не ниже 4 разряда и действующую аттестацию Российского морского регистра судоходства.
До 150 тысяч рублей в месяц может зарабатывать столяр в столице. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт работы не менее 2 лет, знать особенности материалов, уметь читать чертежи и пользоваться профессиональным инструментом. Работнику необходимо будет изготавливать мебель и предметы интерьера по эскизам, а также работать с дизайнерами и архитекторами. Компания предоставляет сотрудникам новое современное оборудование и обеспечивает постоянный поток заказов.
Доход до 130 тысяч рублей доступен арматурщику в Новосибирске. От соискателя требуется быть физически выносливым и иметь крепкое телосложение. На машиностроительный завод в Екатеринбурге ищут оператора станка с ЧПУ, которому будут платить до 120 тысяч рублей в месяц.
Инженер-конструктор концептуального проектирования в Красноярске может получать до 100 тысяч рублей в месяц, столько же готовы платить ведущему инженеру-технологу химического производства в Уфе и технологу-конструктору мебели и металлоконструкций во Владивостоке.