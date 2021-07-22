https://ria.ru/20210722/gruziya-1742324305.html
В МИД рассказали, когда возобновится авиасообщение с Грузией
В МИД рассказали, когда возобновится авиасообщение с Грузией - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД рассказали, когда возобновится авиасообщение с Грузией
Введенный в 2019 году запрет российским авиакомпаниям на осуществление воздушных перевозок из России в Грузию был вынужденной мерой и носит временный характер,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T09:57
2021-07-22T09:57
2021-07-22T10:11
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
андрей руденко
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
грузия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Введенный в 2019 году запрет российским авиакомпаниям на осуществление воздушных перевозок из России в Грузию был вынужденной мерой и носит временный характер, после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки появится возможность возобновления авиасообщения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Введенный в июле 2019 года запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии был вынужденной мерой, вызванной известной антироссийской провокацией. Убеждены, что мера эта временная. Рассчитываем, что грузинские власти извлекли уроки из произошедшего, и после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, появится возможность вернуться к рассмотрению вопроса возобновления авиасообщения", - сказал Руденко в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью >>
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, андрей руденко, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), грузия
09:57 22.07.2021 (обновлено: 10:11 22.07.2021)
В МИД рассказали, когда возобновится авиасообщение с Грузией
Замглавы МИД Руденко: возобновление авиасообщения с Грузией возможно с улучшением эпидситуации