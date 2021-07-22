https://ria.ru/20210722/gruziya-1742324305.html

В МИД рассказали, когда возобновится авиасообщение с Грузией

В МИД рассказали, когда возобновится авиасообщение с Грузией - РИА Новости, 22.07.2021

В МИД рассказали, когда возобновится авиасообщение с Грузией

Введенный в 2019 году запрет российским авиакомпаниям на осуществление воздушных перевозок из России в Грузию был вынужденной мерой и носит временный характер,... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T09:57

2021-07-22T09:57

2021-07-22T10:11

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

россия

андрей руденко

здоровье - общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155581/30/1555813057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d0e628b5f9c8977d751b1ad2a59e27e.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Введенный в 2019 году запрет российским авиакомпаниям на осуществление воздушных перевозок из России в Грузию был вынужденной мерой и носит временный характер, после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки появится возможность возобновления авиасообщения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Введенный в июле 2019 года запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии был вынужденной мерой, вызванной известной антироссийской провокацией. Убеждены, что мера эта временная. Рассчитываем, что грузинские власти извлекли уроки из произошедшего, и после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, появится возможность вернуться к рассмотрению вопроса возобновления авиасообщения", - сказал Руденко в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210315/gruziya-1601398720.html

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, андрей руденко, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), грузия