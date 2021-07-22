Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/gruziya-1742324305.html
В МИД рассказали, когда возобновится авиасообщение с Грузией
В МИД рассказали, когда возобновится авиасообщение с Грузией - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД рассказали, когда возобновится авиасообщение с Грузией
Введенный в 2019 году запрет российским авиакомпаниям на осуществление воздушных перевозок из России в Грузию был вынужденной мерой и носит временный характер,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T09:57
2021-07-22T10:11
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
андрей руденко
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155581/30/1555813057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d0e628b5f9c8977d751b1ad2a59e27e.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Введенный в 2019 году запрет российским авиакомпаниям на осуществление воздушных перевозок из России в Грузию был вынужденной мерой и носит временный характер, после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки появится возможность возобновления авиасообщения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Введенный в июле 2019 года запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии был вынужденной мерой, вызванной известной антироссийской провокацией. Убеждены, что мера эта временная. Рассчитываем, что грузинские власти извлекли уроки из произошедшего, и после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, появится возможность вернуться к рассмотрению вопроса возобновления авиасообщения", - сказал Руденко в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210315/gruziya-1601398720.html
россия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155581/30/1555813057_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5280ada6c3320f7ee34ace7df7a1a5c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, андрей руденко, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), грузия
09:57 22.07.2021 (обновлено: 10:11 22.07.2021)
 
В МИД рассказали, когда возобновится авиасообщение с Грузией

Замглавы МИД Руденко: возобновление авиасообщения с Грузией возможно с улучшением эпидситуации

© Depositphotos / UskarpМеждународный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Depositphotos / Uskarp
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Введенный в 2019 году запрет российским авиакомпаниям на осуществление воздушных перевозок из России в Грузию был вынужденной мерой и носит временный характер, после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки появится возможность возобновления авиасообщения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Лидер партии Демократическое движение - Единая Грузия Нино Бурджанадзе выступает на акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 23:31
Бурджанадзе рассказала, кто может наладить отношения России и Грузии
"Введенный в июле 2019 года запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии был вынужденной мерой, вызванной известной антироссийской провокацией. Убеждены, что мера эта временная. Рассчитываем, что грузинские власти извлекли уроки из произошедшего, и после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, появится возможность вернуться к рассмотрению вопроса возобновления авиасообщения", - сказал Руденко в интервью РИА Новости.
Читайте полный текст интервью >>
 
Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаРоссияАндрей РуденкоЗдоровье - ОбществоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Грузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
05:11Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду
05:05Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами
Лента новостейМолния