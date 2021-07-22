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Вице-премьер Украины раскритиковала сделку по "Северному потоку — 2"

Вице-премьер Украины раскритиковала сделку по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021

Вице-премьер Украины раскритиковала сделку по "Северному потоку — 2"

Совместное заявление США и ФРГ, касающееся газопровода "Северный поток — 2", не несет в себе никаких гарантий безопасности для Украины, заявила в четверг... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T20:17

2021-07-22T20:17

2021-07-22T20:17

ольга стефанишина

россия

северный поток — 2

балтийское море

нато

евросоюз

германия

сша

украина

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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Совместное заявление США и ФРГ, касающееся газопровода "Северный поток — 2", не несет в себе никаких гарантий безопасности для Украины, заявила в четверг вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."В этом заявлении говорится, что Германия будет поддерживать "инициативу "Триморья", к которой Украина и так должна присоединиться. Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка касательно создания фонда зеленой трансформации, о котором мы и так ведем переговоры около полугода. То есть никаких новых инициатив это заявление не предусматривает. В то же время никаких перспектив касательно гарантий безопасности, в том числе и членства в НАТО, мы не получили. Это геополитический проект ("Северный поток — 2" - ред.). Он четко противоречит "зеленому курсу" на декарбонизацию и уменьшению выбросов", - заявила Стефанишина в эфире телеканала "Украина 24"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html

россия

балтийское море

германия

сша

украина

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-22T20:17 true PT1M44S

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ольга стефанишина, россия, северный поток — 2, балтийское море, нато, евросоюз, германия, сша, украина, в мире