https://ria.ru/20210722/eyfman-1742038475.html

Биография Бориса Эйфмана

Биография Бориса Эйфмана - РИА Новости, 22.07.2021

Биография Бориса Эйфмана

Художественный руководитель Санкт‑Петербургского государственного академического театра балета Борис Яковлевич (Янкелевич) Эйфман родился 22 июля 1946 года в... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:15

2021-07-22T12:15

2021-07-22T12:15

театр балета бориса эйфмана

борис эйфман

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742022931_0:0:470:264_1920x0_80_0_0_4d92d1e30e7911b90665ec99e4f14626.jpg

Художественный руководитель Санкт‑Петербургского государственного академического театра балета Борис Яковлевич (Янкелевич) Эйфман родился 22 июля 1946 года в Рубцовске Алтайского края в семье врача Клары Курис и инженера Янкеля Эйфмана.В 1951 году его семья переехала в Кишинев (Молдавия).В 1964 году окончил хореографическое отделение Кишиневского музыкального училища, в 1972 году – балетмейстерское отделение Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской) государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Дипломной работой Эйфмана стал балет "Гаяне" Арама Хачатуряна.Трудовую деятельность Борис Эйфман начал в 1962 году как руководитель детской хореографической студии при Дворце пионеров, проработав на этой должности по 1966 год.В 1971-1977 годах был балетмейстером Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой). Эйфман преподавал, ставил студенческие балеты и параллельно работал над спектаклями для Театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). Его первые постановки – балеты "Жизни навстречу" (1970, музыка Дмитрия Кабалевского), "Блестящий дивертисмент" (1971, музыка Михаила Глинки), "Фантазия" (1972, музыка Антона Аренского), "Русская симфония" (1973, музыка Василия Калинникова) и др. В 1975 году на сцене Кировского театра состоялась премьера его спектакля "Жар-птица" на музыку Игоря Стравинского, который затем показали на гастролях в Москве и Японии. Борис Эйфман стал балетмейстером, известным всему миру.В эти же годы Борис Эйфман создал фильмы-балеты: "Икар", "Вариации на тему рококо", "Блестящий дивертисмент", "Три сочинения", "Кровавое солнце".В 1977 году Эйфман создал авторский театр – Ленинградский "Новый балет" (ныне Санкт-Петербургский государственный академический театр балета под руководством Бориса Эйфмана). Первые спектакли труппы – "Двухголосие" на музыку группы Pink Floyd и "Бумеранг" Джона Маклафлина (по мотивам "Трехгрошовой оперы" Бертольда Брехта) принесли театру зрительский успех.В конце 1970-х годов с труппой им были поставлены спектакли "Только любовь" на музыку Родиона Щедрина, "Искушение" по композициям группы Yes Рика Уэйкмана, "Под покровом ночи" на музыку Белы Бартока, "Прерванная песня" на музыку Имантса Калныньша, "Жар-птица" на музыку Игоря Стравинского, "Вечное движение" на музыку Арама Хачатуряна.В конце 1970-х – начале 1980-х годов в театре Эйфмана выработался собственный подход к формированию репертуара. Были созданы спектакли, отличающиеся остротой хореографического рисунка, который передавал предельный накал страстей героев: "Поединок" (по повести Александра Куприна на музыку Хачатуряна), "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (по пьесе Пьера Бомарше на музыку Джоаккино Россини), "Мастер и Маргарита" (по роману Михаила Булгакова на музыку Андрея Петрова) и др.Мировую известность получили спектакли текущего репертуара театра "Я – Дон Кихот" на музыку Людвига Минкуса; "Красная Жизель" на музыку Петра Чайковского; "Русский Гамлет" на музыку Людвига Бетховена, Густава Малера; "Анна Каренина" по роману Льва Толстого на музыку Чайковского; "Чайка" по пьесе Антона Чехова на музыку Сергея Рахманинова; "Евгений Онегин" по одноименному роману Александра Пушкина на музыку Петра Чайковского и Александра Ситковецкого; "Роден, ее вечный идол" музыку Мориса Равеля, Камиля Сен-Санса, Жюля Массне; "По ту сторону греха" по роману Федора Достоевского "Братья Карамазовы" на музыку Рихарда Вагнера, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова; "Реквием" на музыку Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, Вольфганга Моцарта.В 2009 году на сцене Александринского театра состоялась премьера балета "Онегинъ.Online" на музыку Петра Чайковского и рок-группы "Автограф". В 2015 году Борис Эйфман представил балет Up & Down по роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Ночь нежна" на музыку Джорджа Гершвина, Франца Шуберта, Альбана Берга. В 2016 году Театр балета Бориса Эйфмана впервые представил московской публике свой новый спектакль "Чайковский. PRO et CONTRA" на музыку композитора. В феврале 2019 года на сцене Александринского театра состоялась мировая премьера его балета "Эффект Пигмалиона" на музыку Иоганна Штрауса-сына.В апреле 2021 года Эйфман представил новый спектакль под названием "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" на музыку Вольфганга Моцарта, Гектора Берлиоза, Жана-Батиста Люлли.В планах хореографа – постановка балета по роману Федора Достоевского "Преступление и наказание".В 2013 году открылась Академия танца Бориса Эйфмана, инициатором создания которой выступил хореограф. В 2019 году рядом с академией был открыт Детский театр танца.Борис Эйфман входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству.Творчество хореографа было отмечено многочисленными наградами. В 1996 году ему было присвоено звание Народный артист РФ, Эйфман является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1998 года и 2017 года, Премии правительства РФ в области культуры за 2011 год. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", – в 2003 году он был удостоен ордена IV степени, в 2007 году – III степени, в 2012 году – II степени и в 2021 году – Iстепени. В 2016 году награжден орденом Почета.Эйфман был удостоен наград иностранных государств – ордена Искусств и литературы Франции (1999), командорского креста ордена Заслуги перед Республикой Польша (2003) и др.Трехкратный обладатель национальной театральной премии "Золотая маска" (1996, 1999, 2016), многократный лауреат театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой Софит", последней из них он был награжден в 2016 году. Лауреат премии Benois De La Danse в номинации "Лучший хореограф 2005 года".Обладатель премии "Балтийская звезда" (2017). Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2016 год и за 2018 год. Почетный гражданин Санкт-Петербурга (2021). Борис Эйфман женат на народной артистке России, балерине и педагоге Валентине Морозовой. У них есть сын. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр балета бориса эйфмана, борис эйфман, справки