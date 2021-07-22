https://ria.ru/20210722/espch-1742451121.html

В ДНР оценили иск России в ЕСПЧ

В ДНР оценили иск России в ЕСПЧ - РИА Новости, 22.07.2021

В ДНР оценили иск России в ЕСПЧ

Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) будет сложно не увидеть нарушений, указанных в обращении России против Украины, считает заместитель председателя... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T23:07

2021-07-22T23:07

2021-07-22T23:07

россия

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) будет сложно не увидеть нарушений, указанных в обращении России против Украины, считает заместитель председателя общественной палаты самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Екатерина Мартьянова.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них покрывательство украинским властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителям Донбасса."Россия, действуя в рамках международного права, пытается включить все правовые нормы для защиты своих соотечественников. Украинские власти, которые считали и продолжают считать, что можно безнаказанно сбивать самолеты, заживо сжигать людей и убивать мирных жителей Донбасса, давно перешли "красную линию". Иск отображает ту "чумную" картину, в которую превратилась постмайданная Украина", - написала Мартьянова в своем Telegram-канале.По ее мнению, по многим поставленным в обращении вопросам "не увидеть нарушения прав человека для ЕСПЧ будет крайне сложно: их уже увидели международные организации"."По сути РФ вновь пытается достучаться до мирового сообщества, что в самом центре Европы полным ходом безнаказанно украинские националисты совершают геноцид русского населения Украины. А это мина замедленного действия и для самой Европы. Причем отсутствие санкций со стороны ЕСПЧ может стать дополнительным мотиватором для России по избранию более жестких мер пресечения произвола на Украине", - добавила Мартьянова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210722/espch-1742450196.html

https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742424509.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, европейский суд, оон, в мире