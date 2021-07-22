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Звезду "Бесславных ублюдков" утвердили на роль Воланда

Звезду "Бесславных ублюдков" утвердили на роль Воланда - РИА Новости, 22.07.2021

Звезду "Бесславных ублюдков" утвердили на роль Воланда

Немецкий актер Аугуст Диль воплотит Воланда в экранизации "Мастера и Маргариты" режиссера Михаила Локшина, сообщает "Кинопоиск" со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T17:20

2021-07-22T17:20

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Немецкий актер Аугуст Диль воплотит Воланда в экранизации "Мастера и Маргариты" режиссера Михаила Локшина, сообщает "Кинопоиск" со ссылкой на пресс-службу картины. "Это мой первый фильм, в котором я снимаюсь в России, и я в предвкушении большого кинопутешествия. У меня потрясающие партнеры, что вызывает восхищение и в то же время некоторый страх. Впервые я прочитал роман Михаила Булгакова в 17 лет и, честно говоря, не все понял. Готовясь к съемкам, я перечитал его и совершенно по-другому взглянул на это произведение. Мне кажется, в этой книге можно каждый раз находить что-то новое. В этом ее особенность. И, конечно, Воланд — один из самых интересных персонажей романа, вернее, он сочетание всех персонажей. Он всегда немного кто-то другой", — говорит Аугуст Диль.Новая экранизация знаменитой книги Булгакова получила название "Воланд". Роли Мастера и Маргариты исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В фильме также снимутся Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Игорь Верник, Марат Башаров и Полина Ауг. События ленты развернутся в Москве 1930-х. Писателя, оказавшегося в центре скандала, поддержит только его возлюбленная Маргарита. Она поможет ему приступить к новому произведению, главным героем которого станет Воланд. "Мы довольно рано приняли решение, что наш Воланд должен ближе соответствовать образу из романа, такому, каким его придумал Булгаков. В описании романа он иностранец с немецким акцентом, на вид лет сорока с лишним. Нам хотелось передать разительный контраст между ним и остальными героями „Мастера и Маргариты“. Но по сравнению с романом Воланд будет играть еще большую роль в мире фильма", — делится сценарист Роман Кантор.Аугуст Диль известен по роли офицера гестапо Дитера Хельстрома в "Бесславных ублюдках" Квентина Тарантино. Актер также снимался в фильмах Терренса Малика "Тайная жизнь", Томаса Винтерберга "Курск", а также в боевике Филлипа Нойса "Солт" с Анджелиной Джоли. Съемки картины "Воланд" начались в Москве в июле 2021. Ленту планируют выпустить в прокат в конце 2022 года.

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