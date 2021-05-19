https://ria.ru/20210519/kino-1732956683.html

Цыганов и Снигирь сыграют Мастера и Маргариту в фильме Локшина

Цыганов и Снигирь сыграют Мастера и Маргариту в фильме Локшина - РИА Новости, 19.05.2021

Цыганов и Снигирь сыграют Мастера и Маргариту в фильме Локшина

Актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь сыграют в фильме по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", Воланда сыграет зарубежный актер, имя которого пока не... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:50

2021-05-19T14:50

2021-05-19T14:50

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новости культуры

юлия снигирь

евгений цыганов

михаил булгаков

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь сыграют в фильме по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", Воланда сыграет зарубежный актер, имя которого пока не называется, сообщил режиссер картины Михаил Локшин.Очная защита проектов лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на получение государственной поддержки, проходит в среду в МИА "Россия сегодня"."Каст "Мастера и Маргариты": Евгений Цыганов, Юлия Снигирь. Воланда мы объявим позже, это будет иностранный актер, не говорящий по-русски, но он будет говорить по-русски у нас в фильме... Бегемот всех всегда интересует, Бегемот у нас будет трехмерный персонаж, полностью сделанный в графике", - сказал Локшин.Режиссер подчеркнул, что фильм будет не экранизацией, а скорее фильмом "в мире романа", в нем будет ряд отступлений от текста Булгакова. В частности, герой фильма, писатель, будет работать над романом "Мастер и Маргарита" и в сатирической форме описывать в нем окружающих его людей. Консультантом ленты выступает Музей Булгакова. Бюджет картины – 1,1 миллиарда рублей.Ранее пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа" сообщила, что фильм будет выпущен в прокат в конце 2022 года, это будет "новый взгляд на культовое произведение Булгакова".

https://ria.ru/20210515/bulgakov-1732374104.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, юлия снигирь, евгений цыганов, михаил булгаков