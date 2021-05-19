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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210519/kino-1732956683.html
Цыганов и Снигирь сыграют Мастера и Маргариту в фильме Локшина
Цыганов и Снигирь сыграют Мастера и Маргариту в фильме Локшина - РИА Новости, 19.05.2021
Цыганов и Снигирь сыграют Мастера и Маргариту в фильме Локшина
Актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь сыграют в фильме по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", Воланда сыграет зарубежный актер, имя которого пока не... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:50
2021-05-19T14:50
культура
кино и сериалы
новости культуры
юлия снигирь
евгений цыганов
михаил булгаков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь сыграют в фильме по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", Воланда сыграет зарубежный актер, имя которого пока не называется, сообщил режиссер картины Михаил Локшин.Очная защита проектов лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на получение государственной поддержки, проходит в среду в МИА "Россия сегодня"."Каст "Мастера и Маргариты": Евгений Цыганов, Юлия Снигирь. Воланда мы объявим позже, это будет иностранный актер, не говорящий по-русски, но он будет говорить по-русски у нас в фильме... Бегемот всех всегда интересует, Бегемот у нас будет трехмерный персонаж, полностью сделанный в графике", - сказал Локшин.Режиссер подчеркнул, что фильм будет не экранизацией, а скорее фильмом "в мире романа", в нем будет ряд отступлений от текста Булгакова. В частности, герой фильма, писатель, будет работать над романом "Мастер и Маргарита" и в сатирической форме описывать в нем окружающих его людей. Консультантом ленты выступает Музей Булгакова. Бюджет картины – 1,1 миллиарда рублей.Ранее пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа" сообщила, что фильм будет выпущен в прокат в конце 2022 года, это будет "новый взгляд на культовое произведение Булгакова".
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кино и сериалы, новости культуры, юлия снигирь, евгений цыганов, михаил булгаков

Цыганов и Снигирь сыграют Мастера и Маргариту в фильме Локшина

14:50 19.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Евгений Цыганов и актриса Юлия Снигирь на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
Актер Евгений Цыганов и актриса Юлия Снигирь на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь сыграют в фильме по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", Воланда сыграет зарубежный актер, имя которого пока не называется, сообщил режиссер картины Михаил Локшин.
Очная защита проектов лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на получение государственной поддержки, проходит в среду в МИА "Россия сегодня".
"Каст "Мастера и Маргариты": Евгений Цыганов, Юлия Снигирь. Воланда мы объявим позже, это будет иностранный актер, не говорящий по-русски, но он будет говорить по-русски у нас в фильме... Бегемот всех всегда интересует, Бегемот у нас будет трехмерный персонаж, полностью сделанный в графике", - сказал Локшин.
Режиссер подчеркнул, что фильм будет не экранизацией, а скорее фильмом "в мире романа", в нем будет ряд отступлений от текста Булгакова. В частности, герой фильма, писатель, будет работать над романом "Мастер и Маргарита" и в сатирической форме описывать в нем окружающих его людей. Консультантом ленты выступает Музей Булгакова. Бюджет картины – 1,1 миллиарда рублей.
Ранее пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа" сообщила, что фильм будет выпущен в прокат в конце 2022 года, это будет "новый взгляд на культовое произведение Булгакова".
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КультураКино и сериалыНовости культурыЮлия СнигирьЕвгений ЦыгановМихаил Булгаков
 
 
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