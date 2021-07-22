https://ria.ru/20210722/efremov-1742389831.html

Охлобыстин рассказал, что Ефремов делает в колонии

Охлобыстин рассказал, что Ефремов делает в колонии - РИА Новости, 22.07.2021

Охлобыстин рассказал, что Ефремов делает в колонии

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что его друг Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП, выглядит хорошо, он отказался от клубных должностей и... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:11

2021-07-22T16:11

2021-07-22T16:11

культура

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

новости культуры

михаил ефремов

иван охлобыстин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин рассказал, что его друг Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП, выглядит хорошо, он отказался от клубных должностей и делает молнии в швейном цеху.Ранее адвокат Ефремова Петр Хархорин сообщил, что Ефремов находится в хорошем физическом и моральном состоянии, он работает в швейном цеху, отказавшись от работы в библиотеке, так как он "человек социума, хочет общаться с людьми".Он добавил, что не знает, что с его другом будет дальше."Печально, что он выйдет уже пенсионером, потому что он многое бы мог сделать для театра, но при этом я реально понимаю, что если он не отдаст свой внутренний долг, то его казнит собственная душа. Он убил человека, что тут говорить, и он это понимает лучше меня, для этого ему никаких ни судей, ни наставников не нужно. Наверное, хорошо, что его посадили, потому что если бы не посадили, он бы на себя руки наложил", - добавил Охлобыстин.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.

https://ria.ru/20210722/svyaschennik-1742388737.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), новости культуры, михаил ефремов, иван охлобыстин