https://ria.ru/20210722/efremov-1742389831.html
Охлобыстин рассказал, что Ефремов делает в колонии
Охлобыстин рассказал, что Ефремов делает в колонии - РИА Новости, 22.07.2021
Охлобыстин рассказал, что Ефремов делает в колонии
Актер Иван Охлобыстин рассказал, что его друг Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП, выглядит хорошо, он отказался от клубных должностей и... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:11
2021-07-22T16:11
2021-07-22T16:11
культура
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
новости культуры
михаил ефремов
иван охлобыстин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин рассказал, что его друг Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП, выглядит хорошо, он отказался от клубных должностей и делает молнии в швейном цеху.Ранее адвокат Ефремова Петр Хархорин сообщил, что Ефремов находится в хорошем физическом и моральном состоянии, он работает в швейном цеху, отказавшись от работы в библиотеке, так как он "человек социума, хочет общаться с людьми".Он добавил, что не знает, что с его другом будет дальше."Печально, что он выйдет уже пенсионером, потому что он многое бы мог сделать для театра, но при этом я реально понимаю, что если он не отдаст свой внутренний долг, то его казнит собственная душа. Он убил человека, что тут говорить, и он это понимает лучше меня, для этого ему никаких ни судей, ни наставников не нужно. Наверное, хорошо, что его посадили, потому что если бы не посадили, он бы на себя руки наложил", - добавил Охлобыстин.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.
https://ria.ru/20210722/svyaschennik-1742388737.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), новости культуры, михаил ефремов, иван охлобыстин
Охлобыстин рассказал, что Ефремов делает в колонии
Охлобыстин о Ефремове в колонии: выглядит хорошо, изготавливает молнии
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин рассказал, что его друг Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП, выглядит хорошо, он отказался от клубных должностей и делает молнии в швейном цеху.
Ранее адвокат Ефремова Петр Хархорин сообщил
, что Ефремов находится в хорошем физическом и моральном состоянии, он работает в швейном цеху, отказавшись от работы в библиотеке, так как он "человек социума, хочет общаться с людьми".
"Михаил выглядит хорошо, мне как другу позволяют общаться... Он делает молнии, он не пошел на какие-то клубные должности. Он человек очень совестливый, вся эта каша, паника и некрасивость, которые произошли тогда, и катастрофа, конечно, и все то ужасное, что было, они связаны были с его неготовностью. До такой степени жестко его жизнь придавила, что он растерялся, потому что тот человек, которого я знаю как Михаила Ефремова, – это человек, который всем помогал, он очень совестливый человек", - сказал Охлобыстин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что не знает, что с его другом будет дальше.
"Печально, что он выйдет уже пенсионером, потому что он многое бы мог сделать для театра, но при этом я реально понимаю, что если он не отдаст свой внутренний долг, то его казнит собственная душа. Он убил человека, что тут говорить, и он это понимает лучше меня, для этого ему никаких ни судей, ни наставников не нужно. Наверное, хорошо, что его посадили, потому что если бы не посадили, он бы на себя руки наложил", - добавил Охлобыстин.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.