https://ria.ru/20210629/efremov-1739011929.html

"Пришло покаяние": адвокат Ефремова оценил состояние актера

"Пришло покаяние": адвокат Ефремова оценил состояние актера - РИА Новости, 29.06.2021

"Пришло покаяние": адвокат Ефремова оценил состояние актера

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин раскрыл, как тюрьма повлияла на его подзащитного. Об этом он рассказал в интервью "СтарХиту". РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:19

2021-06-29T11:19

2021-06-29T13:33

шоубиз

дтп с участием михаила ефремова

знаменитости

михаил ефремов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086773_0:28:579:354_1920x0_80_0_0_4c1dc38262107f9dbe7c24b905c35116.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин раскрыл, как тюрьма повлияла на его подзащитного. Об этом он рассказал в интервью "СтарХиту".По мнению Хархорина, в колонии актер заметно изменился, он стал "намного серьезнее, к нему пришло покаяние". Адвокат отметил, что Ефремову сложно говорить о последствиях аварии. "Я не врач, но вижу, что и тяга к алкоголю у него пропала. Больше синдром алкогольной зависимости не влияет на его психологическое состояние", — считает защитник артиста.В кассации упоминалось, что у Ефремова "органическое расстройство личности". В беседе со "СтарХитом" адвокат пояснил, что значит эта формулировка. По словам Хархорина, в документе действительно говорилось, что у актера "на почве алкоголизации имелись отклонения". Они были у него в момент совершения ДТП — к таким выводам пришла судебно-психиатрическая экспертиза. В кассации об этом написали, так как председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев думает, что такое обстоятельство могут признать смягчающим, а защитник Ефремова хотел указать больше факторов, которые могли бы перевесить чашу весов в пользу его подопечного. Хархорин поделился, что артист отказался от облегченного труда. Ефремову предлагали перейти работать в библиотеку, но он предпочел остаться в пошивочном цеху. Защитник артиста решил, что с профессиональной точки зрения эту тему все же надо поднять, пусть даже артист "сейчас полностью адаптировался" в тюрьме. Адвокат также признался, что ему непонятна реакция потерпевших на то, что их просят о милосердии. 8 июня 2020 года пьяный Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима, затем срок был изменен на семь с половиной лет. О том, что защита Ефремова подала кассационную жалобу, стало известно в июне 2021 года. Ранее сидевший в одной тюрьме с Ефремовым рассказал о буднях актера в колонии.

https://ria.ru/20210608/efremov-1736109852.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, знаменитости, михаил ефремов