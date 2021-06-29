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Шоубиз
https://ria.ru/20210629/efremov-1739011929.html
"Пришло покаяние": адвокат Ефремова оценил состояние актера
"Пришло покаяние": адвокат Ефремова оценил состояние актера - РИА Новости, 29.06.2021
"Пришло покаяние": адвокат Ефремова оценил состояние актера
Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин раскрыл, как тюрьма повлияла на его подзащитного. Об этом он рассказал в интервью "СтарХиту". РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:19
2021-06-29T13:33
шоубиз
дтп с участием михаила ефремова
знаменитости
михаил ефремов
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин раскрыл, как тюрьма повлияла на его подзащитного. Об этом он рассказал в интервью "СтарХиту".По мнению Хархорина, в колонии актер заметно изменился, он стал "намного серьезнее, к нему пришло покаяние". Адвокат отметил, что Ефремову сложно говорить о последствиях аварии. "Я не врач, но вижу, что и тяга к алкоголю у него пропала. Больше синдром алкогольной зависимости не влияет на его психологическое состояние", — считает защитник артиста.В кассации упоминалось, что у Ефремова "органическое расстройство личности". В беседе со "СтарХитом" адвокат пояснил, что значит эта формулировка. По словам Хархорина, в документе действительно говорилось, что у актера "на почве алкоголизации имелись отклонения". Они были у него в момент совершения ДТП — к таким выводам пришла судебно-психиатрическая экспертиза. В кассации об этом написали, так как председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев думает, что такое обстоятельство могут признать смягчающим, а защитник Ефремова хотел указать больше факторов, которые могли бы перевесить чашу весов в пользу его подопечного. Хархорин поделился, что артист отказался от облегченного труда. Ефремову предлагали перейти работать в библиотеку, но он предпочел остаться в пошивочном цеху. Защитник артиста решил, что с профессиональной точки зрения эту тему все же надо поднять, пусть даже артист "сейчас полностью адаптировался" в тюрьме. Адвокат также признался, что ему непонятна реакция потерпевших на то, что их просят о милосердии. 8 июня 2020 года пьяный Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима, затем срок был изменен на семь с половиной лет. О том, что защита Ефремова подала кассационную жалобу, стало известно в июне 2021 года. Ранее сидевший в одной тюрьме с Ефремовым рассказал о буднях актера в колонии.
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дтп с участием михаила ефремова, знаменитости, михаил ефремов

"Пришло покаяние": адвокат Ефремова оценил состояние актера

11:19 29.06.2021 (обновлено: 13:33 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин раскрыл, как тюрьма повлияла на его подзащитного. Об этом он рассказал в интервью "СтарХиту".
По мнению Хархорина, в колонии актер заметно изменился, он стал "намного серьезнее, к нему пришло покаяние". Адвокат отметил, что Ефремову сложно говорить о последствиях аварии.
"Я не врач, но вижу, что и тяга к алкоголю у него пропала. Больше синдром алкогольной зависимости не влияет на его психологическое состояние", — считает защитник артиста.
В кассации упоминалось, что у Ефремова "органическое расстройство личности". В беседе со "СтарХитом" адвокат пояснил, что значит эта формулировка.
По словам Хархорина, в документе действительно говорилось, что у актера "на почве алкоголизации имелись отклонения". Они были у него в момент совершения ДТП — к таким выводам пришла судебно-психиатрическая экспертиза.
"Человек, видимо, не совсем адекватно воспринимал последствия своих поступков. Что ни коим образом не освобождает его от ответственности. Сейчас никаких расстройств у Ефремова уже нет", — отмечает адвокат.
В кассации об этом написали, так как председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев думает, что такое обстоятельство могут признать смягчающим, а защитник Ефремова хотел указать больше факторов, которые могли бы перевесить чашу весов в пользу его подопечного.
Хархорин поделился, что артист отказался от облегченного труда. Ефремову предлагали перейти работать в библиотеку, но он предпочел остаться в пошивочном цеху.

"Во-первых, сказал, что хочет отсидеть и "вкусить" по полной. Во-вторых, уже привык к своей колонии, ему там удобно", — объясняет Хархорин, почему в кассации говорится о переводе на поселение, в то время как сам актер оставляет этот вопрос на усмотрение суда.

Защитник артиста решил, что с профессиональной точки зрения эту тему все же надо поднять, пусть даже артист "сейчас полностью адаптировался" в тюрьме.
Адвокат также признался, что ему непонятна реакция потерпевших на то, что их просят о милосердии.
"Время лучший доктор, уже можно было смягчиться. Столько писем написано покаянных, гражданские иски возмещены…. Что еще нужно? Встать на колени и ползти к ним? Русский человек отличается от других тем, что умеет прощать. А тут я этого не вижу. Почему так — надо спрашивать у них", — говорит Хархорин.
8 июня 2020 года пьяный Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима, затем срок был изменен на семь с половиной лет. О том, что защита Ефремова подала кассационную жалобу, стало известно в июне 2021 года.
Ранее сидевший в одной тюрьме с Ефремовым рассказал о буднях актера в колонии.
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 12:25Шоубиз
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