https://ria.ru/20210621/efremov-1737858550.html

"Все обожают": сидевший с Ефремовым рассказал о буднях актера в колонии

"Все обожают": сидевший с Ефремовым рассказал о буднях актера в колонии - РИА Новости, 21.06.2021

"Все обожают": сидевший с Ефремовым рассказал о буднях актера в колонии

Сидевший с Михаилом Ефремовым в интервью "СтарХит" рассказал, как актер живет в колонии. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:51

2021-06-21T10:51

2021-06-21T10:51

шоубиз

дтп с участием михаила ефремова

знаменитости

михаил ефремов

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сидевший с Михаилом Ефремовым в интервью "СтарХит" рассказал, как актер живет в колонии. Мужчина попросил не называть его имени.Он поделился, что Ефремов в тюрьме сильно похудел. "Вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали", — говорит инсайдер. По его мнению, все это из-за нервов, заметно, что артист "переживает" и надеется на УДО. Источник "СтарХита" заверил, что однажды у него и Ефремова был откровенный разговор: они поделились с друг другом, за что попали за решетку. По словам сидевшего с Ефремовым, колония специализируется на швейном производстве и недавно заключила контракт на пошив защитных костюмов "на замочках". Заключенные работают больше восьми часов в день. "Замочки как раз вставляет Миша, он сидит в комнате еще с двумя заключенными. Один, кстати, афроамериканец — Ефремов с ним иногда на английском общается отдельными фразами, язык подтягивает. А его в свою очередь учит русскому", — "СтарХит" приводит слова своего источника.Если выполнять норму, то за месяц в колонии можно заработать 5000 рублей. Но объем работы очень большой. За смену актер должен вшить несколько тысяч замков, уверяет сидевший с ним мужчина.Еще артист подтягивает русский одного иранца. Инсайдер вспоминает, что Ефремов часто цитирует "великих людей".В колонии кормят невкусно. "Баланда она и есть баланда", — говорит инсайдер. Но что-то можно купить в местном магазине. Ефремов там покупает хлеб и "салатики тоже заказывает". Источник поделился, что актер хочет создать в колонии "что-то типа театра". Однако заключенным это мало интересно. В тюрьме артист берет книги из библиотеки, читает и отвечает на письма поклонников, много общается по таксофону и обсуждает постановки, которые сейчас идут на театральной сцене. 8 июня 2020 года пьяный Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима, затем срок был изменен на семь с половиной лет.Ранее стало известно, что джип Ефремова пропал с территории УВД.

https://ria.ru/20210608/efremov-1736109852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, знаменитости, михаил ефремов