https://ria.ru/20210621/efremov-1737858550.html
"Все обожают": сидевший с Ефремовым рассказал о буднях актера в колонии
"Все обожают": сидевший с Ефремовым рассказал о буднях актера в колонии - РИА Новости, 21.06.2021
"Все обожают": сидевший с Ефремовым рассказал о буднях актера в колонии
Сидевший с Михаилом Ефремовым в интервью "СтарХит" рассказал, как актер живет в колонии. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:51
2021-06-21T10:51
2021-06-21T10:51
шоубиз
дтп с участием михаила ефремова
знаменитости
михаил ефремов
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сидевший с Михаилом Ефремовым в интервью "СтарХит" рассказал, как актер живет в колонии. Мужчина попросил не называть его имени.Он поделился, что Ефремов в тюрьме сильно похудел. "Вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали", — говорит инсайдер. По его мнению, все это из-за нервов, заметно, что артист "переживает" и надеется на УДО. Источник "СтарХита" заверил, что однажды у него и Ефремова был откровенный разговор: они поделились с друг другом, за что попали за решетку. По словам сидевшего с Ефремовым, колония специализируется на швейном производстве и недавно заключила контракт на пошив защитных костюмов "на замочках". Заключенные работают больше восьми часов в день. "Замочки как раз вставляет Миша, он сидит в комнате еще с двумя заключенными. Один, кстати, афроамериканец — Ефремов с ним иногда на английском общается отдельными фразами, язык подтягивает. А его в свою очередь учит русскому", — "СтарХит" приводит слова своего источника.Если выполнять норму, то за месяц в колонии можно заработать 5000 рублей. Но объем работы очень большой. За смену актер должен вшить несколько тысяч замков, уверяет сидевший с ним мужчина.Еще артист подтягивает русский одного иранца. Инсайдер вспоминает, что Ефремов часто цитирует "великих людей".В колонии кормят невкусно. "Баланда она и есть баланда", — говорит инсайдер. Но что-то можно купить в местном магазине. Ефремов там покупает хлеб и "салатики тоже заказывает". Источник поделился, что актер хочет создать в колонии "что-то типа театра". Однако заключенным это мало интересно. В тюрьме артист берет книги из библиотеки, читает и отвечает на письма поклонников, много общается по таксофону и обсуждает постановки, которые сейчас идут на театральной сцене. 8 июня 2020 года пьяный Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима, затем срок был изменен на семь с половиной лет.Ранее стало известно, что джип Ефремова пропал с территории УВД.
https://ria.ru/20210608/efremov-1736109852.html
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дтп с участием михаила ефремова, знаменитости, михаил ефремов
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Сидевший с Михаилом Ефремовым в интервью "СтарХит" рассказал
, как актер живет в колонии.
Мужчина попросил не называть его имени.
Он поделился, что Ефремов в тюрьме сильно похудел. "Вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали", — говорит инсайдер. По его мнению, все это из-за нервов, заметно, что артист "переживает" и надеется на УДО.
Источник "СтарХита" заверил, что однажды у него и Ефремова был откровенный разговор: они поделились с друг другом, за что попали за решетку.
"Не помнит Миша всей ситуации, которая произошла тогда на дороге. Знает в основном только по видео, которые ему показали, со слов свидетелей. Когда начинают с ним об этом говорить, опускает голову, молчит, видно, что не хочет особо обсуждать" — говорит инсайдер.
По словам сидевшего с Ефремовым, колония специализируется на швейном производстве и недавно заключила контракт на пошив защитных костюмов "на замочках". Заключенные работают больше восьми часов в день.
"Замочки как раз вставляет Миша, он сидит в комнате еще с двумя заключенными. Один, кстати, афроамериканец — Ефремов с ним иногда на английском общается отдельными фразами, язык подтягивает. А его в свою очередь учит русскому", — "СтарХит" приводит слова своего источника.
Если выполнять норму, то за месяц в колонии можно заработать 5000 рублей. Но объем работы очень большой. За смену актер должен вшить несколько тысяч замков, уверяет сидевший с ним мужчина.
Еще артист подтягивает русский одного иранца. Инсайдер вспоминает, что Ефремов часто цитирует "великих людей".
"Вообще его там все обожают, издалека кричат "дядя Миша, дядя Миша", — говорит сидевший вместе с артистом.
В колонии кормят невкусно. "Баланда она и есть баланда", — говорит инсайдер. Но что-то можно купить в местном магазине. Ефремов там покупает хлеб и "салатики тоже заказывает".
Источник поделился, что актер хочет создать в колонии "что-то типа театра". Однако заключенным это мало интересно.
В тюрьме артист берет книги из библиотеки, читает и отвечает на письма поклонников, много общается по таксофону и обсуждает постановки, которые сейчас идут на театральной сцене.
8 июня 2020 года пьяный Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима, затем срок был изменен на семь с половиной лет.
Ранее стало
известно, что джип Ефремова пропал с территории УВД.