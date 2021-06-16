Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210616/efremov-1737271403.html
Джип Ефремова пропал с территории УВД, пишут СМИ
Джип Ефремова пропал с территории УВД, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2021
Джип Ефремова пропал с территории УВД, пишут СМИ
Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова пропал с территории московского УВД по ЦАО на Средней Калитниковской улице, сообщает "Собеседник". РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:10
2021-06-16T18:10
шоубиз
дтп с участием михаила ефремова
знаменитости
михаил ефремов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576991346_0:305:1746:1287_1920x0_80_0_0_82bb6f0098427e2c56159becf5b08534.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова пропал с территории московского УВД по ЦАО на Средней Калитниковской улице, сообщает "Собеседник". Там машина простояла около года. Два месяца назад, по данным "Собеседника", автомобиль еще был на территории УВД, но ко дню годовщины аварии джип на прежнем месте не нашли. Машину не удалось обнаружить и среди эвакуированных. По результатам проверки VIN-кода, авто все еще принадлежит актеру, но у журналистов не получилось выяснить, где сейчас джип находится. 8 июня 2020 года пьяный Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима, затем срок был изменен на семь с половиной лет.Ранее сестра актера рассказала, как он живет в колонии.
https://ria.ru/20210205/efremov-1596204862.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576991346_0:141:1746:1451_1920x0_80_0_0_c1d97ff560956f1e710160e2585583cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, знаменитости, михаил ефремов

Джип Ефремова пропал с территории УВД, пишут СМИ

18:10 16.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова пропал с территории московского УВД по ЦАО на Средней Калитниковской улице, сообщает "Собеседник".
Там машина простояла около года. Два месяца назад, по данным "Собеседника", автомобиль еще был на территории УВД, но ко дню годовщины аварии джип на прежнем месте не нашли.
Машину не удалось обнаружить и среди эвакуированных. По результатам проверки VIN-кода, авто все еще принадлежит актеру, но у журналистов не получилось выяснить, где сейчас джип находится.
8 июня 2020 года пьяный Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима, затем срок был изменен на семь с половиной лет.
Ранее сестра актера рассказала, как он живет в колонии.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 16:46Культура
Михаил Ефремов "исчез" из колонии
 
ШоубизДТП с участием Михаила ЕфремоваЗнаменитостиМихаил Ефремов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:43В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
06:37На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
06:29На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
06:13Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья
05:18"Слабак". Американцы разочаровались в Байдене после саммита с Путиным
Лента новостейМолния