https://ria.ru/20210616/efremov-1737271403.html

Джип Ефремова пропал с территории УВД, пишут СМИ

Джип Ефремова пропал с территории УВД, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2021

Джип Ефремова пропал с территории УВД, пишут СМИ

Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова пропал с территории московского УВД по ЦАО на Средней Калитниковской улице, сообщает "Собеседник". РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:10

2021-06-16T18:10

2021-06-16T18:10

шоубиз

дтп с участием михаила ефремова

знаменитости

михаил ефремов

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова пропал с территории московского УВД по ЦАО на Средней Калитниковской улице, сообщает "Собеседник". Там машина простояла около года. Два месяца назад, по данным "Собеседника", автомобиль еще был на территории УВД, но ко дню годовщины аварии джип на прежнем месте не нашли. Машину не удалось обнаружить и среди эвакуированных. По результатам проверки VIN-кода, авто все еще принадлежит актеру, но у журналистов не получилось выяснить, где сейчас джип находится. 8 июня 2020 года пьяный Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима, затем срок был изменен на семь с половиной лет.Ранее сестра актера рассказала, как он живет в колонии.

https://ria.ru/20210205/efremov-1596204862.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, знаменитости, михаил ефремов