https://ria.ru/20210608/efremov-1736109852.html
Сестра Михаила Ефремова рассказала, как он живет в колонии
Сестра Михаила Ефремова рассказала, как он живет в колонии - РИА Новости, 08.06.2021
Сестра Михаила Ефремова рассказала, как он живет в колонии
Старшая сестра Михаила Ефремова, Анастасия, раскрыла, как он живет в колонии. Об этом она рассказала в интервью "СтарХиту". РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:25
2021-06-08T12:25
2021-06-08T12:27
никита высоцкий
гарик сукачев
сергей гармаш
иван охлобыстин
шоубиз
дтп с участием михаила ефремова
знаменитости
михаил ефремов
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Старшая сестра Михаила Ефремова, Анастасия, раскрыла, как он живет в колонии. Об этом она рассказала в интервью "СтарХиту".Анастасия призналась, что до суда редко общалась с братом, однако прошлым летом их отношения изменились. Теперь они созваниваются каждые три-четыре дня. Про свою жизнь Ефремов предпочитает не говорить, его больше интересует, как идут дела в театре. По ее мнению, за прошедший год актер несильно изменился. "Измениться могут взгляды, но не суть человеческая, тем более в таком возрасте. Миша сильный и цельный. Но шутить стал меньше — и это меня огорчает. Какого-то жаргона за ним не замечала — да и там же не зона, а просто какое-то мужское общежитие для первоходов. Все его там любят, уважают", — говорит Анастасия Ефремова. Она поделилась, что ее брат спокойно относится к отсутствию личного пространства и удобств. Однако он устает от монотонной работы, по вечерам у него часто не хватает сил, чтобы отвечать на письма поклонников. А пишут ему очень много.По словам Анастасии, с Ефремовым остаются на связи Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Никита Высоцкий, Василий Мищенко и Сергей Гармаш. Несколько раз друзья его навещали. Сама она поедет к нему в июле. 8 июня 2020 года пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима, затем срок был изменен на семь с половиной лет.
https://ria.ru/20210205/efremov-1596204862.html
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никита высоцкий, гарик сукачев, сергей гармаш, иван охлобыстин, дтп с участием михаила ефремова, знаменитости, михаил ефремов
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости.
Старшая сестра Михаила Ефремова, Анастасия, раскрыла, как он живет в колонии. Об этом она рассказала
в интервью "СтарХиту".
Анастасия призналась, что до суда редко общалась с братом, однако прошлым летом их отношения изменились. Теперь они созваниваются каждые три-четыре дня. Про свою жизнь Ефремов предпочитает не говорить, его больше интересует, как идут дела в театре.
По ее мнению, за прошедший год актер несильно изменился.
"Измениться могут взгляды, но не суть человеческая, тем более в таком возрасте. Миша сильный и цельный. Но шутить стал меньше — и это меня огорчает. Какого-то жаргона за ним не замечала — да и там же не зона, а просто какое-то мужское общежитие для первоходов. Все его там любят, уважают", — говорит Анастасия Ефремова.
Она поделилась, что ее брат спокойно относится к отсутствию личного пространства и удобств. Однако он устает от монотонной работы, по вечерам у него часто не хватает сил, чтобы отвечать на письма поклонников. А пишут ему очень много.
По словам Анастасии, с Ефремовым остаются на связи Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Никита Высоцкий, Василий Мищенко и Сергей Гармаш. Несколько раз друзья его навещали. Сама она поедет к нему в июле.
"В колонии брат хоть и свыкся со всем, не жалуется и бодрится, но находиться ему там крайне непросто. Не выдержит он там семь лет!" — считает Анастасия Ефремова.
8 июня 2020 года пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима, затем срок был изменен на семь с половиной лет.