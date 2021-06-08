https://ria.ru/20210608/efremov-1736109852.html

Сестра Михаила Ефремова рассказала, как он живет в колонии

Сестра Михаила Ефремова рассказала, как он живет в колонии - РИА Новости, 08.06.2021

Сестра Михаила Ефремова рассказала, как он живет в колонии

Старшая сестра Михаила Ефремова, Анастасия, раскрыла, как он живет в колонии. Об этом она рассказала в интервью "СтарХиту". РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T12:25

2021-06-08T12:25

2021-06-08T12:27

никита высоцкий

гарик сукачев

сергей гармаш

иван охлобыстин

шоубиз

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знаменитости

михаил ефремов

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Старшая сестра Михаила Ефремова, Анастасия, раскрыла, как он живет в колонии. Об этом она рассказала в интервью "СтарХиту".Анастасия призналась, что до суда редко общалась с братом, однако прошлым летом их отношения изменились. Теперь они созваниваются каждые три-четыре дня. Про свою жизнь Ефремов предпочитает не говорить, его больше интересует, как идут дела в театре. По ее мнению, за прошедший год актер несильно изменился. "Измениться могут взгляды, но не суть человеческая, тем более в таком возрасте. Миша сильный и цельный. Но шутить стал меньше — и это меня огорчает. Какого-то жаргона за ним не замечала — да и там же не зона, а просто какое-то мужское общежитие для первоходов. Все его там любят, уважают", — говорит Анастасия Ефремова. Она поделилась, что ее брат спокойно относится к отсутствию личного пространства и удобств. Однако он устает от монотонной работы, по вечерам у него часто не хватает сил, чтобы отвечать на письма поклонников. А пишут ему очень много.По словам Анастасии, с Ефремовым остаются на связи Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Никита Высоцкий, Василий Мищенко и Сергей Гармаш. Несколько раз друзья его навещали. Сама она поедет к нему в июле. 8 июня 2020 года пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима, затем срок был изменен на семь с половиной лет.

https://ria.ru/20210205/efremov-1596204862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита высоцкий, гарик сукачев, сергей гармаш, иван охлобыстин, дтп с участием михаила ефремова, знаменитости, михаил ефремов