https://ria.ru/20210722/donbassu-1742321968.html
В МИД заявили, что Франция и Германия подыгрывают Украине по Донбассу
В МИД заявили, что Франция и Германия подыгрывают Украине по Донбассу - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД заявили, что Франция и Германия подыгрывают Украине по Донбассу
Киев сейчас генерирует много новых инициатив вокруг Донбасса, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению "Минска-2", а Берлин и Париж ему... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T09:43
2021-07-22T09:43
2021-07-22T10:12
россия
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андрей руденко
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киев
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в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Киев сейчас генерирует много новых инициатив вокруг Донбасса, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению "Минска-2", а Берлин и Париж ему в этом подыгрывают, заявил в четверг в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко."В последнее время на треке урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти генерируют большое количество различного рода "инициатив". Все это Киев делает для того, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению обязательств в рамках Минских соглашений и договоренностей "нормандского формата", - сказал Руденко.Иначе, как еще можно объяснить то, что идею создать дополнительный, параллельный "нормандскому", формат переговоров Зеленский озвучил не в диалоге с партнерами, а в общении с представителями СМИ, отметил высокопоставленный российский дипломат."Западные страны, прежде всего наши партнеры по "нормандскому формату" – Германия и Франция…, Киеву подыгрывают, пытаясь возложить на Россию всю ответственность за отсутствие прогресса в решении конфликта в Донбассе", - сказал Руденко.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20210720/kozak-1742060034.html
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россия, ситуация в днр и лнр, андрей руденко, франция, киев, украина, в мире
09:43 22.07.2021 (обновлено: 10:12 22.07.2021)
В МИД заявили, что Франция и Германия подыгрывают Украине по Донбассу
Замглавы МИД Руденко: Франция и Германия подыгрывают Украине по ситуации в Донбассе