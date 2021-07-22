Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/donbassu-1742321968.html
В МИД заявили, что Франция и Германия подыгрывают Украине по Донбассу
В МИД заявили, что Франция и Германия подыгрывают Украине по Донбассу - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД заявили, что Франция и Германия подыгрывают Украине по Донбассу
Киев сейчас генерирует много новых инициатив вокруг Донбасса, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению "Минска-2", а Берлин и Париж ему... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T09:43
2021-07-22T10:12
россия
ситуация в днр и лнр
андрей руденко
франция
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Киев сейчас генерирует много новых инициатив вокруг Донбасса, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению "Минска-2", а Берлин и Париж ему в этом подыгрывают, заявил в четверг в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко."В последнее время на треке урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти генерируют большое количество различного рода "инициатив". Все это Киев делает для того, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению обязательств в рамках Минских соглашений и договоренностей "нормандского формата", - сказал Руденко.Иначе, как еще можно объяснить то, что идею создать дополнительный, параллельный "нормандскому", формат переговоров Зеленский озвучил не в диалоге с партнерами, а в общении с представителями СМИ, отметил высокопоставленный российский дипломат."Западные страны, прежде всего наши партнеры по "нормандскому формату" – Германия и Франция…, Киеву подыгрывают, пытаясь возложить на Россию всю ответственность за отсутствие прогресса в решении конфликта в Донбассе", - сказал Руденко.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210720/kozak-1742060034.html
https://ria.ru/20210716/lnr-1741599562.html
россия
франция
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7f0c11d7c41453e6566085eb499a8fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация в днр и лнр, андрей руденко, франция, киев, украина, в мире
09:43 22.07.2021 (обновлено: 10:12 22.07.2021)
 
В МИД заявили, что Франция и Германия подыгрывают Украине по Донбассу

Замглавы МИД Руденко: Франция и Германия подыгрывают Украине по ситуации в Донбассе

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Киев сейчас генерирует много новых инициатив вокруг Донбасса, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению "Минска-2", а Берлин и Париж ему в этом подыгрывают, заявил в четверг в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко.
"В последнее время на треке урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти генерируют большое количество различного рода "инициатив". Все это Киев делает для того, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению обязательств в рамках Минских соглашений и договоренностей "нормандского формата", - сказал Руденко.
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 16:27
Козак сравнил подходы Зеленского и Порошенко к урегулированию в Донбассе
Иначе, как еще можно объяснить то, что идею создать дополнительный, параллельный "нормандскому", формат переговоров Зеленский озвучил не в диалоге с партнерами, а в общении с представителями СМИ, отметил высокопоставленный российский дипломат.
"Западные страны, прежде всего наши партнеры по "нормандскому формату" – Германия и Франция…, Киеву подыгрывают, пытаясь возложить на Россию всю ответственность за отсутствие прогресса в решении конфликта в Донбассе", - сказал Руденко.
Читайте полный текст интервью >>>
Последствия обстрелов в Луганской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 18:28
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле села в Донбассе со стороны ВСУ
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРАндрей РуденкоФранцияКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25Эксперты пояснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
05:11Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду
05:05Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами
Лента новостейМолния