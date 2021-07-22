https://ria.ru/20210722/chernyshenko-1742355420.html

Чернышенко рассказал о конкурсе грантов в сфере ИИ

Чернышенко рассказал о конкурсе грантов в сфере ИИ - РИА Новости, 22.07.2021

Чернышенко рассказал о конкурсе грантов в сфере ИИ

Российские малые предприятия смогут принять участие в конкурсе на получение грантов на проекты по разработке и коммерциализации решений в области искусственного РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:40

2021-07-22T12:40

2021-07-22T12:40

россия

дмитрий чернышенко

технологии

экономика

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские малые предприятия смогут принять участие в конкурсе на получение грантов на проекты по разработке и коммерциализации решений в области искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Технологические команды могут получить гранты до 20 миллионов рублей. Полученные средства можно направить на расширение команды, привлечение внешних экспертов, покупку датасетов и аренду облачных сервисов. А на выходе мы получаем зрелые решения для последующей коммерциализации и внедрения в отрасли экономики", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера."Мы рассчитываем, что грантовая поддержка позволит существенно ускорить появление новых продуктов в области искусственного интеллекта", - добавил заместитель председателя правительства. Господдержка будет предоставлена Фондом содействия инновациям - Фонд Бортника - по результатам проведения трех конкурсов "Старт-ИИ-1", "Старт-ИИ-2" и "Развитие ИИ".В аппарате вице-премьера указали, что получателю поддержки будет предоставлено финансирование в размере до 4 миллионов рублей ("Старт-ИИ-1"), до 8 миллионов рублей ("Старт-ИИ-2"), до 20 миллионов рублей ("Развитие-ИИ").Финансирование программ поддержки осуществляется в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". В аппарате вице-премьера указали, что до 2024 года планируется поддержать 569 малых предприятий и 66 коллективов разработчиков открытых библиотек.

https://ria.ru/20210709/poliklinika-1740542653.html

https://ria.ru/20210721/tsentr-1742249611.html

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россия, дмитрий чернышенко, технологии, экономика