https://ria.ru/20210722/checkmate-1742328614.html

В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к истребителю Checkmate

В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к истребителю Checkmate - РИА Новости, 22.07.2021

В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к истребителю Checkmate

Потенциальные заказчики новейшего тактического истребителя Checkmate уже успели посидеть в его кабине, сообщил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:30

2021-07-22T10:30

2021-07-22T10:30

checkmate

макс-2021

северная африка

александр михеев

rafale

латинская америка

ростех

f-35

рособоронэкспорт

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 22 июл - РИА Новости. Потенциальные заказчики новейшего тактического истребителя Checkmate уже успели посидеть в его кабине, сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, подводя итоги первых дней работы авиакосмического салона МАКС-2021.Презентация Checkmate состоялась в первый день работы салона."Естественно, партнеров "Рособоронэкспорта" заинтересовал новейший легкий тактический самолет Checkmate, впервые представленный госкорпорацией Ростех на МАКС-2021. Ряду заказчиков показали его вживую и даже предоставили возможность посидеть в кабине пилота. Они высоко оценили его характеристики", - сказал Михеев.Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что новый российский истребитель пятого поколения рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки. При ориентировочной стоимости в 25-30 миллионов долларов Checkmate станет главным конкурентом французским Rafale, шведским Gripen и американским F-35, которые стоят в 2-3 раза дороже.Первый полет самолёта запланирован на 2023 год, серийное производство –на 2025 год.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210721/samolet-1742257303.html

https://ria.ru/20210721/checkmate-1742183037.html

северная африка

латинская америка

азия

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checkmate, макс-2021, северная африка, александр михеев, rafale, латинская америка, ростех, f-35, рособоронэкспорт, сергей чемезов, азия, безопасность