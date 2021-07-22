Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/checkmate-1742328614.html
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к истребителю Checkmate
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к истребителю Checkmate - РИА Новости, 22.07.2021
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к истребителю Checkmate
Потенциальные заказчики новейшего тактического истребителя Checkmate уже успели посидеть в его кабине, сообщил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:30
2021-07-22T10:30
checkmate
макс-2021
северная африка
александр михеев
rafale
латинская америка
ростех
f-35
рособоронэкспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742181469_0:22:3196:1820_1920x0_80_0_0_ff28699c60e81665a8d7b56726d93455.jpg
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 22 июл - РИА Новости. Потенциальные заказчики новейшего тактического истребителя Checkmate уже успели посидеть в его кабине, сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, подводя итоги первых дней работы авиакосмического салона МАКС-2021.Презентация Checkmate состоялась в первый день работы салона."Естественно, партнеров "Рособоронэкспорта" заинтересовал новейший легкий тактический самолет Checkmate, впервые представленный госкорпорацией Ростех на МАКС-2021. Ряду заказчиков показали его вживую и даже предоставили возможность посидеть в кабине пилота. Они высоко оценили его характеристики", - сказал Михеев.Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что новый российский истребитель пятого поколения рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки. При ориентировочной стоимости в 25-30 миллионов долларов Checkmate станет главным конкурентом французским Rafale, шведским Gripen и американским F-35, которые стоят в 2-3 раза дороже.Первый полет самолёта запланирован на 2023 год, серийное производство –на 2025 год.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210721/samolet-1742257303.html
https://ria.ru/20210721/checkmate-1742183037.html
северная африка
латинская америка
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742181469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_999546346569a9e15b6eb26a962718e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
checkmate, макс-2021, северная африка, александр михеев, rafale, латинская америка, ростех, f-35, рособоронэкспорт, сергей чемезов, азия, безопасность
10:30 22.07.2021
 
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к истребителю Checkmate

Глава Рособоронэкспорта" Михеев: потенциальные заказчики уже посидели в кабине истребителя Checkmate

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 22 июл - РИА Новости. Потенциальные заказчики новейшего тактического истребителя Checkmate уже успели посидеть в его кабине, сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, подводя итоги первых дней работы авиакосмического салона МАКС-2021.
Презентация Checkmate состоялась в первый день работы салона.
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 18:02
Американцы узнали параметры истребителя Checkmate и разочаровались в США
"Естественно, партнеров "Рособоронэкспорта" заинтересовал новейший легкий тактический самолет Checkmate, впервые представленный госкорпорацией Ростех на МАКС-2021. Ряду заказчиков показали его вживую и даже предоставили возможность посидеть в кабине пилота. Они высоко оценили его характеристики", - сказал Михеев.
Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что новый российский истребитель пятого поколения рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки. При ориентировочной стоимости в 25-30 миллионов долларов Checkmate станет главным конкурентом французским Rafale, шведским Gripen и американским F-35, которые стоят в 2-3 раза дороже.
Первый полет самолёта запланирован на 2023 год, серийное производство –на 2025 год.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 13:44
Боевая система будущего: новейший российский истребитель Checkmate
 
CheckmateМАКС-2021Северная АфрикаАлександр МихеевRafaleЛатинская АмерикаРостехF-35РособоронэкспортСергей ЧемезовАзияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25Эксперты пояснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
05:11Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду
05:05Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами
Лента новостейМолния