https://ria.ru/20210722/blagoustroystvo-1742346298.html
Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор
Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор - РИА Новости, 22.07.2021
Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор
В Карачаево-Черкесии в этом году благоустроят 11 общественных пространств и 51 дворовую территорию, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:54
2021-07-22T11:54
2021-07-22T11:54
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 22 июл – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в этом году благоустроят 11 общественных пространств и 51 дворовую территорию, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.В прошлом году в КЧР рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" были благоустроены 57 дворовых территорий, 9 парков и скверов.На благоустроенных придомовых и общественных территориях ремонтируют тротуары, пешеходные дорожки выкладывают плиткой, устанавливают скамейки и урны, производят монтаж уличного освещения.Темрезов отметил, что ежегодно в регионе будет благоустраиваться не менее 50 дворовых и 10 общественных территорий во всех городах и районах Карачаево-Черкесии.Программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" будет реализовываться в регионе до 2024 года.
https://ria.ru/20210719/remont-1741903683.html
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рашид темрезов
ЧЕРКЕССК, 22 июл – РИА Новости
. В Карачаево-Черкесии в этом году благоустроят 11 общественных пространств и 51 дворовую территорию, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов
.
В прошлом году в КЧР рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" были благоустроены 57 дворовых территорий, 9 парков и скверов.
На благоустроенных придомовых и общественных территориях ремонтируют тротуары, пешеходные дорожки выкладывают плиткой, устанавливают скамейки и урны, производят монтаж уличного освещения.
Темрезов отметил, что ежегодно в регионе будет благоустраиваться не менее 50 дворовых и 10 общественных территорий во всех городах и районах Карачаево-Черкесии.
"Хочется, чтобы подрастающее поколение и наши старшие, которые, как правило, больше других проводят время на улице, чувствовали себя уютно и в безопасности. И мы эту работу обязательно продолжим", - отметил глава КЧР.
Программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" будет реализовываться в регионе до 2024 года.