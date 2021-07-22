https://ria.ru/20210722/blagoustroystvo-1742346298.html

Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор

Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор - РИА Новости, 22.07.2021

Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор

В Карачаево-Черкесии в этом году благоустроят 11 общественных пространств и 51 дворовую территорию, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:54

2021-07-22T11:54

2021-07-22T11:54

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742344890_0:225:1920:1305_1920x0_80_0_0_06826eb70ad46f422f3d72bdabc1e466.jpg

ЧЕРКЕССК, 22 июл – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в этом году благоустроят 11 общественных пространств и 51 дворовую территорию, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.В прошлом году в КЧР рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" были благоустроены 57 дворовых территорий, 9 парков и скверов.На благоустроенных придомовых и общественных территориях ремонтируют тротуары, пешеходные дорожки выкладывают плиткой, устанавливают скамейки и урны, производят монтаж уличного освещения.Темрезов отметил, что ежегодно в регионе будет благоустраиваться не менее 50 дворовых и 10 общественных территорий во всех городах и районах Карачаево-Черкесии.Программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" будет реализовываться в регионе до 2024 года.

https://ria.ru/20210719/remont-1741903683.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов