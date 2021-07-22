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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210722/blagoustroystvo-1742346298.html
Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор
Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор - РИА Новости, 22.07.2021
Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор
В Карачаево-Черкесии в этом году благоустроят 11 общественных пространств и 51 дворовую территорию, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:54
2021-07-22T11:54
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 22 июл – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в этом году благоустроят 11 общественных пространств и 51 дворовую территорию, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.В прошлом году в КЧР рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" были благоустроены 57 дворовых территорий, 9 парков и скверов.На благоустроенных придомовых и общественных территориях ремонтируют тротуары, пешеходные дорожки выкладывают плиткой, устанавливают скамейки и урны, производят монтаж уличного освещения.Темрезов отметил, что ежегодно в регионе будет благоустраиваться не менее 50 дворовых и 10 общественных территорий во всех городах и районах Карачаево-Черкесии.Программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" будет реализовываться в регионе до 2024 года.
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рашид темрезов
11:54 22.07.2021
 

Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор

© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор
Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 22 июл – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в этом году благоустроят 11 общественных пространств и 51 дворовую территорию, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
В прошлом году в КЧР рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" были благоустроены 57 дворовых территорий, 9 парков и скверов.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 17:06Карачаево-Черкесская Республика
К началу учебного года в КЧР отремонтируют 8 школьных спортзалов
На благоустроенных придомовых и общественных территориях ремонтируют тротуары, пешеходные дорожки выкладывают плиткой, устанавливают скамейки и урны, производят монтаж уличного освещения.
Темрезов отметил, что ежегодно в регионе будет благоустраиваться не менее 50 дворовых и 10 общественных территорий во всех городах и районах Карачаево-Черкесии.
"Хочется, чтобы подрастающее поколение и наши старшие, которые, как правило, больше других проводят время на улице, чувствовали себя уютно и в безопасности. И мы эту работу обязательно продолжим", - отметил глава КЧР.
Программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" будет реализовываться в регионе до 2024 года.
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор
Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Темрезов: в 2021 году в КЧР благоустроят 11 общественных зон и 51 двор
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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